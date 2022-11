Jak pomóc Ukraińcom przetrwać zimę? Klęska humanitarna jest blisko

Polacy starają się pomóc sąsiadom z Ukrainy przetrwać zimę. Ale potrzeby są znacznie większe niż możliwości pomocy.

Apel z Charkowa nadszedł we wtorek przed dwoma tygodniami, gdy cała Polska żyła tragicznym w skutkach uderzeniem rakiety w Przewodowie. Brzmiał dramatycznie: jak najszybciej potrzebujemy agregatów prądotwórczych do miejskich schronów, które teraz zapełniają się tylko po alarmach, ale gdy nadejdzie zima, będą jedynym azylem, gdzie można dostać posiłek, ogrzać się i przespać. – Agregatów dla charkowskich schronów przydałoby się co najmniej 120 – mówi Jerzy Jurczyński z fundacji Siepomaga, która niedawno uruchomiła w tym celu zbiórkę.