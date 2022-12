Ile zer ma Ziobro – najdroższy minister świata. Kaczyński stał się jego zakładnikiem

Jarosław Kaczyński stoi przed dylematem: z Ziobrą nie dostanie kilkudziesięciu miliardów euro z europejskich funduszy, bez Ziobry straci większość w Sejmie. Do tej pory szef PiS zawsze wybierał władzę. Jak będzie tym razem?

W połowie listopada opozycja złożyła kolejny wniosek o wotum nieufności dla Zbigniewa Ziobry. Zarzuty są liczne, a kontekst oczywisty – Polska wciąż nie dostała pieniędzy z europejskich funduszy na inwestycje z krajowego planu odbudowy (KPO), a minister sprawiedliwości i szef Solidarnej Polski nie bez podstaw jest postrzegany jako główny hamulcowy porozumienia z Komisją Europejską. Chodzi o ponad 160 mld zł w dotacjach i nisko oprocentowanych pożyczkach (same dotacje to ponad 105 mld zł), które bardzo by się przydały w obliczu coraz trudniejszej sytuacji gospodarczej Polski.