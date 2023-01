Ambasador USA Mark Brzezinski w TVN24: Rząd USA bardzo wyraźnie widzi wolność mediów

Ambasador USA w Polsce w rozmowie z TVN24 mówił o tym, czego spodziewa się w 2023 r.: pokoju w Ukrainie i rozwoju w Polsce. Zapewnił też, że rząd Stanów Zjednoczonych obserwuje wolność słowa nad Wisłą.

„Mam nadzieję, że w tym roku nastąpi pokój w Ukrainie, dobrobyt i rozwój w Polsce – powiedział Mark Brzezinski w poniedziałkowej rozmowie z TVN24. – Jeżeli Ukraińcy wypchaną Rosję z Ukrainy, będzie to wówczas największe poparcie i potwierdzenie definicji demokracji, wolnego rynku prezentowanej przez Zachód” – dodał.

W rozmowie z Katarzyną Kolendą-Zaleską ambasador USA mówił o obronie „każdego centymetra ziemi NATO”. Stwierdził, że zobowiązanie Stanów, by bronić Polski, „jest święte”. Dodał też, że „współpraca wojskowa między Ameryką i Polską jest silniejsza niż kiedykolwiek wcześniej”.

Demokracja nie działa bez wolnych mediów

Zdaniem Brzezinskiego słowa Tadeusza Kościuszki „za wolność waszą i naszą” zyskały dzisiaj „znaczenie praktyczne”. Mówił też, że amerykańscy żołnierze stacjonujący w Polsce „są gwarancją tego, że wymogi prezydenta Bidena dotyczące bronienia każdego centymetra ziemi NATO zostaną zrealizowane”.

Mark Brzezinski odniósł się także do prób ukarania stacji TVN za emisję reportażu „Siła kłamstwa” Piotra Świerczka. Przypomnijmy: przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Świrski wszczął postępowanie administracyjne za emisję reportażu dowodzącego, że podkomisja Antoniego Macierewicza z PiS ukrywała dowody wykluczające zamach na prezydencki tu-154 w Smoleńsku 10 kwietnia 2010 r., potwierdzające, że doszło tam do katastrofy lotniczej.

Pytany, czy demokracja może jego zdaniem triumfować bez rządów prawa i wolności prasy, Brzezinski odpowiedział, że nie może. „To jest bardzo ważne. Wolność mediów to jeden z najbardziej podstawowych sposobów ochrony naszych obywateli przed dezinformacją. Silna, mocna wymiana idei spierających się ze sobą, które czasami są w głośnym sporze, to jest właśnie metoda, żeby zdefiniować najlepszą drogę naprzód, która podążamy” – tłumaczył.

Prezes KRRiT musi respektować zasady praworządności

Ambasador podkreślił, że „nikt nie ma monopolu na prawdę”. „Żaden człowiek nie ma odpowiedzi na wszystkie pytania. Na tym polega piękno demokracji, że następuje spór czy konkurencja różnych pomysłów, idei w mediach, i właśnie wolność mediów, wolność wypowiedzi jest niezmiernie ważna. Trzeba jej bronić i trzeba być niezmiernie ostrożnym przy jej realizacji”.

Jak zaznaczył, „to nie jest tak, że amerykański rząd nie uznaje prawa organów regulacyjnych w kontekście realizowania swoich zadań, badających sprawy, które znajdują się w zakresie ich odpowiedzialności”. Natomiast w Polsce „na przestrzeni ostatnich lat niektórzy politycy, a również niektórzy przedstawiciele KRRiT wyrazili swoje animozje w stosunku do TVN. Dlatego szczególnie ważne jest, by przekazać taką informację. Obecny proces musi być realizowany w sposób trzeźwy, racjonalny, rozważny po to, żeby efekt rzeczywiście odzwierciedlał fakty, a także respektował zasady praworządności” – oświadczył Brzezinski.

