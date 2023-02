Opozycja zawarła pakt senacki. Co to konkretnie oznacza?

Opozycja podpisała dziś „pakt senacki”, czyli zobowiązanie o wspólnym starcie do Senatu. Do dotychczasowych partnerów – PO, PSL, Lewicy – dołączyła Polska 2050.

O tym, że ugrupowania opozycyjne dogadały się w sprawie wspólnego startu do Senatu, wiadomo już od tygodnia. Dziś porozumienie stało się faktem – PO, PSL, Lewica i Polska 2050 podpisały oficjalne zobowiązanie.

W konferencji prasowej wzięli udział Marcin Kierwiński (poseł z KO), Jacek Bury (senator Polski 2050), Dariusz Wieczorek (poseł Lewicy), Piotr Zgorzelski (wicemarszałek Sejmu z PSL) oraz Zygmunt Frankiewicz (prezydent Gliwic z Ruchu Samorządowego „Tak! Dla Polski”).

„Powstał pakt senacki. Ta nazwa się przyjęła. Inicjatorami, pomysłodawcami i w dużej części wykonawcami tego projektu byli prezydenci miast. To samorząd angażował się w to, aby jednoczyć opozycję. Przed nami wybory, które będą najważniejsze od 1989 r. Odtwarzamy pakt senacki jako dobry pomysł” – mówił prezydent Frankiewicz.

Pakt senacki. Jeden kandydat w okręgu

Do czego obliguje pakt? Przede wszystkim do ścisłej współpracy podczas tegorocznej kampanii wyborczej do Senatu, która ma zaowocować zwiększeniem liczby reprezentantów demokratycznej opozycji w izbie wyższej. Ugrupowania deklarują też współpracę ze środowiskami samorządowymi (Ruch Samorządowy „Tak! Dla Polski” jest tu wymieniony z nazwy) m.in. w celu realizacji postulatów porozumienia, które opozycja podpisała w maju ubiegłego roku.

Jeżeli chodzi o konkrety: w każdym z senackich okręgów wystartuje kandydat lub kandydatka ze wspólnej rekomendacji partii opozycyjnych, który będzie miał prawo do używania logo „Pakt Senacki 2023”. W umowie nie ma „podziału mandatów” między poszczególne ugrupowania.

Strony powołują też Zespół Organizacyjny, w skład którego wchodzą przedstawiciele poszczególnych partii i Ruchu Samorządowego. Pracami zespołu kieruje Zygmunt Frankiewicz z „Tak! Dla Polski”. Czym zajmie się zespół? Przygotowaniem zasad i podziałem okręgów na poszczególne partie, propozycjami kandydatur na senatorów w każdym okręgu i ewentualnymi korektami, koncepcją przeprowadzenia kampanii wyborczej (zasad organizacyjnych, finansowych, polityki medialnej, projektów materiałów reklamowych wraz z zatwierdzonym logo) oraz wszystkimi innymi zadaniami związanymi z realizacją porozumienia.