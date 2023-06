Donald Tusk w Poznaniu o PiS: Władzę zbudowali na strachu i poniżeniu, efekty są tragiczne

Na wypełnionym poznańskim placu Wolności odbyło się w piątek spotkanie Donalda Tuska z wyborcami. „Mamy prawo oczekiwać od naszych lekarzy, żeby wykazali się odwagą cywilną, ale chcemy żyć w kraju, gdzie nie trzeba być herosem, żeby ratować życie ciężarnej kobiety w szpitalu (...). To na pańską głowę, panie Kaczyński, spadają te śmierci i ta żałoba" - mówił lider PO.

„Będziemy 16 czerwca w Poznaniu, aby PiS i jego prezes stali się jak najszybciej »urojoną rzeczywistością«. Cała Wielkopolska na placu Wolności! Z Polską w naszych sercach!” – napisał lider opozycji na Twitterze w czwartek.

To było nie tylko zaproszenie do Poznania, ale też reakcja Tuska na słowa Jarosława Kaczyńskiego w dniu ogólnopolskich protestów po kolejnej dramatycznej śmierci ciężarnej kobiety w polskim szpitalu. 33-letnia Dorota trafiła do szpitala im. Jana Pawła II w Nowym Targu z powodu przedwczesnego odpłynięcia wód płodowych. To był 20. tydzień jej pierwszej ciąży. Potwierdzono bezwodzie, a następne trzy doby kobieta spędziła z nogami w górze, bo wedle pracujących w szpitalu tak wody mogłyby „wrócić”.

Manifestacje zorganizowano w środę w kilkudziesięciu miejscowościach. Ludzie stali z transparentami: „Przestańcie nas zabijać”, „Martwe rodzić nie będziemy”, „Chcemy lekarzy, nie policjantów”, „Chcę aborcji rządu PiS i episkopatu”.

Tymczasem zapytany na sejmowym korytarzu przez Justynę Dobrosz-Oracz o to, jak traktowane są kobiety w szpitalach i czy żałuje wniosku do TK w sprawie zaostrzenia aborcji, prezes PiS rzucił do dziennikarzy: „To jest jedno wielkie oszustwo z waszej strony”. I dodał, że w głośnym orzeczeniu Trybunału Julii Przyłębskiej nie było mowy o zagrożeniu zdrowia i życia kobiet, więc to wszystko „urojona rzeczywistość”. Na pytanie, skąd zatem tak wiele przypadków śmierci ciężarnych w Polsce w ostatnich latach w sytuacji, gdy powinny mieć przeprowadzoną aborcję, już nie odpowiedział.

Miejsce dzisiejszego spotkania Donalda Tuska z wyborcami nie było nieprzypadkowe. W Poznaniu na pl. Wolności podczas protestów – przeciw łamaniu praw kobiet, w obronie niezależnych sędziów czy przeciw naruszaniu przez PiS oraz prezydenta Andrzeja Dudę konstytucji – zawsze zbierało się mnóstwo osób. Tak też było 4 czerwca, gdy w stolicy szedł półmilionowy marsz, a w Poznaniu zebrał się tłum przeciwników obecnej władzy, która skłóca Polskę z Unią Europejską, nie radzi sobie z drożyną, razi nepotyzmem.

Atmosfera w Warszawie była fantastyczna Już jutro widzimy się w Poznaniu! #PolskaWNaszychSercach pic.twitter.com/o8BHGBZEBl — PlatformaObywatelska (@Platforma_org) June 15, 2023

Poznański plac na długo przed 18 był pełny, a może pomieścić nawet kilkanaście tysięcy osób. Przyszli nie tylko poznaniacy, ale też sporo mieszkańców innych wielkopolskich miejscowości. Na transparentach napisy: „Wszyscy razem pięści w górę. Obalimy dyktaturę!”, „Zaczęło się niewinnie. Najpierw ukradli księżyc” albo po prostu „Mamy dość!”. W tłumie powiewały ogromne flagi Polski i flagi europejskie.

Zaczęło się punktualnie. Lidera PO witał prezydent miasta Jacek Jaśkowiak. „4 czerwca stało się coś wyjątkowego. Tusk zaryzykował organizację marszu, by pokazać, że potrafimy być zjednoczeni i razem. Marsz dał nam wiarę, że wygramy te wybory (...). Wygramy przez nokaut, damy im łomot” - mówił. Potem zaintonował hymn narodowy.

Tusk na pl. Wolności: Czy chcecie głosować na tych, którzy was okradają?

„Niech cała Polska zobaczy, jaka tu wuchta wiary. Jestem bardzo szczęśliwy, ze widzę znowu tysiące Polek i Polaków, po marszu w Warszawie, gdzie było nas ponad pół miliona ludzi wierzących w Polskę i w siebie. Pokazaliśmy Polsce, Europie i światu, że Polska nie śpi, że ten olbrzym się naprawdę obudził, i że źli ludzie odpowiedzą za zło, które uczynili Polkom i Polakom” - rozpoczął Tusk w Poznaniu.

„Ta wiara w zwycięstwo z każdym dniem jest większa, szczególnie tu w Wielkopolsce. Chcę wam powiedzieć, że właśnie tu w Poznaniu to marzenie o wielkiej Polsce jest szczególnie uzasadnione, bo jest zbudowane na waszej pracy, wierze i wartościach. I wiecie: kiedy myślę o tym, co jest tak tradycyjnie wielkopolskie, to wiem, że was tu boli ta pisowska gemela, bałagan, bajzel, śmieciowisko. Dość mamy tego brudu, który wylewa się każdego dnia z ich urzędów, ich mediów (…).

Mam nadzieję że was usłyszą, że mamy dość. Choć próbowali nam zdezorganizować to spotkanie: przesunęli głosowania, żeby posłowie nie mogli tu dojechać. Ale takie numery to nie z nami. Starają się oczywiście blokować nam pomysły, czasem nie fair. Np. dziś dowiedziałem się, że nasze spotkania na Dolnym Śląsku mają być atakowane przez bojówki Kaczyńskiego. Ale powtarzam: nikt nas nie zastraszy, nikt tej fali już nie zatrzyma!” - zwracał się do tłumu, a ten odpowiadał: „Mamy dość!

Tusk kontynuował: „Powiem wam, że można też z fajnym pomysłem i energią przeciwstawić się ich złu. Jak wiecie, PiS zbiera się w Łodzi w sali, którą karykaturalnie będą nazywali ulem. Pszczoły to oznaka pracowitości, ostatnia rzecz, jaka kojarzy się z tymi trutniami. Zwrócili się o wynajęcie „Areny” w Łodzi na ten swój zlot. I gdyby sytuacja była odwrotna, to pisowski prezydent nie wahałby się ani chwili z brakiem zgody. A prezydent Zdanowska powiedziała: tak, ale musicie, jak każdy, za jej wynajęcie zapłacić, a miasto Łódź wyda te pieniądze na procedury in vitro. Chyba pierwszy raz Kaczyński wydał sensownie pieniądze”.

W tym miejscu Tusk zwrócił się z pierwszym apelem do wyborców PiS: „Jeśli tu w Wielkopolsce ludzie szanują odpowiedzialność, pracowitość, to zastanówcie się nad tym, wy wyborcy PiS, czy naprawdę na tym wam zależało, żeby mieć władzę, która załatwia pracę swoim koleżankom (…). Takiego złodziejstwa świat nie widział. Od marszu w Warszawie minęło niecałe dwa tygodnie i o ilu skandalach się znowu dowiedzieliśmy – choćby lista milionerów z PiS (...). Oni, inaczej, niż tu w Wielkopolsce, zapomnieli, co to znaczy uczciwa praca.

Proszę otwórzcie oczy, wzywam was, spójrzcie uczciwie, jak oni okradają właśnie was. Bo oni okradają własną ojczyznę, więc także swoich wyborców. Czy chcecie głosować na tych, którzy okradają nas z pieniędzy, ze szczęścia, z bezpieczeństwa” - apelował lider PO do wyborców rządzących.

Tusk: Czy chcecie, aby kobieta, która dla uratowania życia musi przerwać ciążę, szła do więzienia

Następnie przeszedł do wydarzeń z ostatnich dni, gdy w szpitalu w Nowym Targu zmarła 33-letia Dorota, która powinna mieć przerwaną ciąże, ale lekarze zwlekali. „Chciałbym dziś szczególny ukłon złożyć Polkom: mamom, żonom, córkom, wnuczkom. To nie jest przypadek, że spotkanie zaczęliśmy od wystąpień w sprawie, która jest oczywista: rodzina; macierzyństwo; bezpieczeństwo ciężarnej kobiety; władza, która powinna być odpowiedzialna za kobietę, która jest w ciąży. Wy tu lepiej rozumiecie, niż w pewnym kawałku Żoliborza, jak wielką sprawą jest marzenie i możliwość posiadania dziecka, także przez możliwość ustawy in vitro” - mówił na poznańskim placu Tusk.

„Ostatnio powtarzamy z wielkim żalem w serach te imiona. Dwa lata minęły od tragicznej śmierci Anny, później była Izabela, później Justyna, później Agnieszka, potem Marta, kilkanaście dni temu Dorota z Nowego Targu. Polki widzą pastwo brutalne, które koncentruje całą swoją moc, żeby zastraszyć lekarzy, kobiety i rodziny. Władzę zbudowali na strachu, poniżeniu i na końcu przynosi to takie tragiczne efekty (…). Mamy prawo oczekiwać od naszych lekarzy, żeby wykazali się odwagą cywilną, ale chcemy żyć w kraju, gdzie nie trzeba być herosem, żeby ratować życie kobiety w szpitalu. Dzisiaj ta władza to są seryjni zabójcy kobiet, to na ich głowy, panie Kaczyński na pańską głowę, spadają te śmierci i ta żałoba” - mówił bardzo mocno Tusk.

Drugi raz tego dnia zwrócił się do wyborców PiS i Konfederacji: „To jest moje drugie pytanie do tych, który myślą o PiS czy o ich pobratymcach z Konfederacji. Bo ci drudzy jak mówią o Polsce bez podatków, to wiedzą, że mówią bzdury. Ale jak podpisują projekty, że kobieta która przerywa ciąże, ma iść do więzienia, to nie żartują. Oni do tego przyłożyli rękę. Tak samo kiedy mówią, że Polska ma wyjść z UE, też nie żartują. Więc to jest moje pytanie: czy na pewno chcecie, aby kobieta która dla uratowania życia musi przerwać ciąże, szła do więzienia? Jeśli tak, to powiedzcie to kobietom w swoim domu. Nie możemy pozwolić na to, żeby oni rządzili o jeden dzień za długo. Jeśli będziecie szli do urn i przychodzi wam do głowy, że może jednak Kaczyński, może PiS, to najpierw spójrzcie w lustro i porozmawiajcie z kobietami ze swojej rodziny.”.

Tusk do PiS i Kaczyńskiego: Będzie referendum. Albo wy, albo my

W ostatniej części przemówienia lider PO, zgodnie z oczekiwaniami, odniósł się do najnowszego zagrania Jarosława Kaczyńskiego, żeby wraz z wyborami odbyło się referendum w sprawie migrantów. Szkopuł w tym, że zgodnie z unijnym projektem nie ma przymusu ich przyjmowania, o czym ani prezes PiS, ani jego partia już nie wspominają.

„Od kilkunastu godzin furorę robi słowo referendum. Spojrzałem na prezesa i widzę że – przepraszam, ale i tak jestem delikatny – prezes ma pełne gacie. Widzę te pomysły w ostatnich kilkunastu dniach, które wypluwają w narastającej panice. Ale pamiętajcie: on nie przestraszyli się mnie, choć mam w tym skromny udział, on się was przestraszył. Te pomysły to próba ucieczki, wymazania z mediów codziennych informacji: ile ukradli, kto umarł z ich powodu, jaka jest drożyzna w sklepach” – mówił Tusk dodając jednocześnie, że sprawa jest poważna i to trzeci bardzo ważny powód, by znów zwrócić uwagę wyborców PiS i Konfederacji.

„Czy wy wiecie, że w ubiegłym roku rząd Kaczyńskiego i Morawieckiego wpuścił czy sprowadził z krajów, o których potocznie mówi się, że są muzułmańskie, ponad 135 tysięcy obcokrajowców. Posłuchajcie: w roku, w którym my oddawaliśmy władzę, to było 3 tysiące. Wyobrażacie sobie tę skalę? (…). I robi to władza, która stara się nauczyć Polki i Polaków nienawiści do tych, których sprowadzają. Nikt w historii nie sprowadził tylu obcokrajowców do Polski, ale też nikt w historii nie starał się wzbudzić tyle nienawiści do obcokrajowców. My staraliśmy się prowadzić odpowiedzialną politykę migracyjną, a jednocześnie pilnowaliśmy oczywistej wartości, że każdy człowiek zasługuje na szacunek”.

Tusk zaznaczył, że nie mówi blisko 2 milionach uchodźców z Ukrainy, których przyjęli Polki i Polacy.

„I w tej całej sytuacji Kaczyński mówi o referendum, wypowiada kolejną wojnę UE (…). Wystarczy przecież zwrócić się, że mamy bardzo dużą grupę uchodźców z Ukrainy, i nie tylko nie ponieślibyśmy żadnych ciężarów, ale dostaniemy jeszcze pomoc. Tylko trzeba to powiedzieć, a my mamy kieszonkowego dyktatorka, który postanowił, że nigdy o nic nie zwróci się do nikogo” - kontynuował Tusk.

„Panie Kaczyński, jesienią odbędzie się referendum. I to będzie referendum: albo wy albo my. Pytania będą proste: jesteś za kłamstwem, głosuj na PiS. Jesteś za prawdą, głosuj przeciw PiS. Jeśli jesteś za wolnością, nie możesz głosować na PiS. Pytania do tego referendum napisało życie. Jesteśmy za godnością, przyzwoitością, za bezpieczną i europejską Polską. O tym będzie to referendum. W Warszawie złożyłem ślubowanie. I będę je powtarzał w każdym miejscu. Zwyciężymy, rozliczymy, naprawimy ludzkie krzywdy i wtedy naprawdę będzie możliwe pojednanie. Także z tymi, którzy błądzili, ale już nie mogą dłużej udawać” - zakończył lider PO przemówienie na poznańskim pl. Wolności.

Sukces wielkiego marszu 4 czerwca

Po marszu 4 czerwca Platforma zapowiedziała zmianę formatu spotkań ze swoim liderem – już nie w halach czy aulach, ale w otwartej przestrzeni, w formie wieców, na które może przyjść znacznie więcej ludzi.

Po Poznaniu będą kolejne otwarte wiece, w następnym tygodniu dwa z nich mają odbyć się na Dolnym Śląsku – w Jeleniej Górze i we Wrocławiu. Zwłaszcza to drugie wydarzenie ma mieć bardzo duży oddźwięk, Tusk spotka się z wrocławianami 24 czerwca, czyli w dniu, kiedy swoje wyborcze konwencje zaplanowały zarówno PiS, jak i Konfederacja. Spodziewam się bardzo dużej liczby osób, bo chcą przyjechać ludzie nie tylko z Wrocławia, ale z całego regionu” – mówił Interii Michał Jaros, szef PO na Dolnym Śląsku.

Marsz w rocznicę wyborów 1989 r. pokazał siłę spotkań Tuska z wyborcami i kompletny brak pomysłu Zjednoczonej Prawicy, jak na nie odpowiedzieć. PiS posunął się nawet do skandalicznego spotu, w którym połączył marsz 4 czerwca ze zdjęciami b. obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. A w reakcji na pół miliona uczestników jedyne, co przyszło do głowy premierowi z PiS Mateuszowi Morawieckiemu, to stwierdzenie: „Śmieszy mnie trochę, kiedy stare lisy, siedzące w polityce wiele lat, organizują marsz antyrządowy i przedstawiają go jako spontaniczny protest obywatelski”.

Hasło na wiecu w Poznaniu pozostaje bez zmian: „Z Polską w naszych sercach”. „Nasze dzieci przygotowały ten symbol marszu, biało-czerwone serduszko. To znaczy, że wszyscy mamy Polskę w sercach, naszą ojczyznę, to jest najważniejsze. (…) Nic nas nie podzieli, nic nas nie zniszczy, bo mamy Polskę w sercach. Szczęśliwej Polski nadszedł czas. Chcieli wam wmówić, że nie macie już szans, powtarzali kłamstwa na nasz temat. Ich nadzieją był brak naszej nadziei, ich siłą – brak siły u nas. Skończyło się. Jeszcze Polska nie zginęła. Idziemy do zwycięstwa, znaleźliśmy w sobie siłę” – mówił 4 czerwca na warszawskim pl. Zamkowym Tusk.

I dodał: „Dzisiaj Polska, Europa i świat zobaczyli, ze jeszcze Polska nie zginęła. Że nie zginęła wolność, że potrafiliśmy jej bronić. Nigdy nie musieliśmy się wstydzić siebie. Jak to jest możliwe, że musimy się wstydzić władzy? Jak to możliwe, żeby najlepsi ludzie na świecie mieli najgorszą władzę? (…) Idziemy do tych wyborów, żeby zwyciężyć, rozliczyć i naprawić ludzkie krzywdy. I żeby w konsekwencji pojednać polskie rodziny. Ślubuję wam: zwycięstwo, rozliczenie zła, zadośćuczynienie krzywdom i pojednanie między Polakami”.