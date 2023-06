Polakom kończy się cierpliwość do PiS. Co świat pisze o marszu 4 czerwca?

Od Kanady przez Indie po Izrael. Nie tak łatwo znaleźć dziś ważny serwis informacyjny bez wzmianki o warszawskiej demonstracji 4 czerwca. W relacjach dominuje podkreślanie sukcesu frekwencyjnego oraz opinia, że Polakom kończy się cierpliwość do PiS.

O „wielkiej demonstracji w obronie demokracji, napędzanej szerokim społecznym dyskomfortem z powodu działań rządu” pisze brytyjski dziennik „Financial Times”. Gazeta podkreśla dynamiczne, zmieniające się w ostatnich dniach znaczenie marszu, początkowo zaplanowanego przez lidera PO Donalda Tuska jako wydarzenie mające łączyć rocznicę pierwszych częściowo wolnych wyborów z 1989 r. ze startem opozycyjnej kampanii wyborczej przed jesienną elekcją. W ostatnich tygodniach manifestacja stała się jednak symbolem społecznego niezadowolenia wywołanego ostatnimi ruchami PiS, na czele z powołaniem kontrowersyjnej komisji ds. weryfikacji wpływów rosyjskich w latach 2007–22. Dziennik opisuje sceny z warszawskich ulic pełne demonstrantów, którzy na marsz przyjechali z różnych miast Polski. Dodaje przy tym, że mniejsze wydarzenia organizowane były też w całym kraju oraz zagranicą. Przytacza wypowiedzi uczestników, zdaniem których „demokracja w Polsce pogarsza się z roku na rok”, w pewnym sensie uwiarygadniając słowa Donalda Tuska, który nadchodzące wybory opisuje jako najważniejsze od 1989 r.

Adam Szostkiewicz: Policzyliśmy się i damy radę

„Guardian” o zamianie złości w siłę

Z kolei agencja Reutera opisuje wczorajszy marsz jako „test dla liberalnej opozycji”, który miał pokazać, czy będzie ona w stanie jesienią zakończyć „osiem lat nacjonalistycznej władzy” Prawa i Sprawiedliwości. Podkreśla, że tłum na stołecznych ulicach rozciągał się na ponad milę, licząc blisko pół miliona osób. Reuters, podobnie jak inne media, skupia się na jedności postulatów – maszerowano w obronie praworządności, wolności mediów i wartości liberalnych. Wielu z uczestników niosło flagi polskie i europejskie, na co zwracali uwagę również liderzy opozycji. Agencja pokazuje też różnicę w interpretacji marszu przez Tuska i obóz rządzący. Przywołuje słowa Mateusza Morawieckiego, zdaniem którego PiS nie dokonuje żadnego zamachu na normy demokratyczne, a jedynie broni tradycyjnych wartości polskiego społeczeństwa i rodziny. Dla Tuska z kolei półmilionowa frekwencja była „rekordem”. Warta odnotowania była też według Reutersa wolta wykonana przez Andrzeja Dudę, który w ubiegłym tygodniu zaproponował poprawki do ustawy powołującej komisję weryfikacyjną – również w reakcji na jej krytykę ze strony Komisji Europejskiej i administracji w Waszyngtonie.

Słowa prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego o konieczności „zamiany złości w siłę” pojawiają się natomiast w relacji brytyjskiego „Guardiana”. Gazeta wymienia innych polityków obecnych w niedzielę na ulicach stolicy, ale podkreśla, że tłum był eklektyczny, niedający się wpisać w pojedyncze ramy partyjne. Cytowana w dzienniku jest Sylwia Gregorczyk-Abram, prawniczka znana ze swojej działalności aktywistycznej na rzecz niezależności sądownictwa. W swojej wypowiedzi podkreśliła, że choć ustawa bierze na cel Donalda Tuska, każdy obywatel może stać się jej ofiarą. Mimo ogromnej mobilizacji społecznej zwycięstwo w jesiennych wyborach nie będzie proste, zauważa „Guardian”, ponieważ sondaże nie dają obecnie szans ani PiS, ani PO na samodzielne przejęcie władzy – dlatego kluczowy dla arytmetyki wyborczej okaże się wynik mniejszych partii. Nie można też ignorować kontekstu międzynarodowego, bo brytyjski dziennik jako jedną z głównych przyczyn poparcia dla PiS wskazuje sprawne zarządzenie kryzysem po inwazji Rosji na Ukrainę.

Bardziej zdecydowane słowa padają w korespondencji opublikowanej przez POLITICO. Brukselski portal opisuje niedzielny marsz jako „ogromny”, prawdopodobnie największy w Polsce w ostatnich dekadach. Analizuje też ruch Dudy, wskazując, że to reakcja na krytykę z Waszyngtonu i Brukseli. Prezydent, pisze POLITICO, próbuje osłabić moc komisji, co jednak wymagałoby kolejnego głosowania w parlamencie. Największe kontrowersje wzbudza zapis o możliwości nałożenia przez jej członków kary aż 10-letniego zakazu pełnienia urzędów publicznych. Portal również wstrzymuje się od prognoz przed jesiennymi wyborami, ale wskazuje na spadek notowań PiS w 2023 r., głównie z powodu utrzymującej się bardzo długo dwucyfrowej inflacji.

Polowanie na czarownice

Agencja Associated Press skupia się natomiast na reakcji władzy na marsz. Cytuje przy tym rzecznika Piotra Mullera, który oskarżył Tuska i pozostałych organizatorów o próbę obalenia rządu PiS. Konfrontuje te słowa z komentarzami uczestników demonstracji, którzy zgodnie twierdzili, że tegoroczne wybory mogą być ostatnią szansą na obronę polskiej demokracji. W depeszy, przedrukowanej przez dziesiątki mediów na świecie, w tym kanadyjski „Globe and Mail”, telewizję Al-Jazeera czy amerykański kanał NBC, agencja zwraca uwagę także na hasła obecne na transparentach, w których krytyka PiS łączyła się z akceptacją i chęcią walki o idee europejskie i liberalne. AP sporo miejsca poświęciło też kwestii mobilizacji społecznej – półmilionowa frekwencja oznacza, że polskie społeczeństwo „przerywa milczenie” na temat działań rządu PiS. W podobnym tonie utrzymana jest też depesza francuskiej agencji AFP, gdzie marsz jednoznacznie opisywany jest jako „antyrządowy”, wywołany niezadowoleniem z działań gabinetu Morawieckiego i prezydenta Dudy. W tekście tym, opublikowanym m.in. w „The Times of Israel” czy indyjskim „The Hindu”, pojawiają się również słowa Donalda Tuska o tym, że „demokracja umiera w ciszy”. To nawiązanie nie tylko do prób zmobilizowania dotychczas bardziej biernej części elektoratu, ale też popularnego w ostatnich latach hasła „Demokracja umiera w ciemnościach”, które na swoje nieformalne motto wybrała redakcja „Washington Post”.

Podobne opisy niedzielnych wydarzeń na ulicach Warszawy znalazły się również w WaPo, „New York Timesie”, „Boston Globe”, BBC i innych mediach anglosaskich. Stacja Euronews opublikowała szeroką relację z marszu, połączoną z dokładną analizą treści ustawy powołującej komisję weryfikacyjną. W opinii cytowanego przez kanał Christophera Lasha z Uczelni Łazarskiego komisji przyznaje się kompetencje, które należą do już istniejących instytucji, przede wszystkim wywiadowczych i policyjnych. Krytyka Rosji to jednak sposób na zbicie sporego kapitału politycznego, co zdaniem Euronews PiS próbuje zrobić w świetle zbliżających się wyborów.

Dla włoskiej telewizji RAI ciekawy był udział w marszu Lecha Wałęsy, „od dawna nieobecnego w bieżącym życiu politycznym kraju”. Jego obecność była niejako potwierdzeniem tezy, że wybory z 1989 r., w których Wałęsa odegrał kluczową rolę, w pewnym sensie powtórzą się w Polsce za kilka miesięcy. Były prezydent, co cytuje RAI, zapowiedział, że „nadszedł dzień” rozliczeń rządów Jarosława Kaczyńskiego. Agencja informacyjna ANSA również opisuje krok w tył Dudy, wywołany gwałtowną reakcją na nową ustawę Brukseli i Waszyngtonu. Ostro o działaniach PiS pisze hiszpański „El Pais”, choć w tej gazecie liczbę uczestników marszu określono jako „ponad 100 tys.”. Hiszpańska telewizja publiczna TVE, pokazując zdjęcia z ulic Warszawy, opisała demonstrację jako „skierowaną przeciwko ultrakonserwatywnemu rządowi”. W podobnie krytycznych słowach o PiS piszą media francuskie, w tym największe dzienniki: „Le Monde”, „Le Figaro” i „Libération”.

Wszystkie zagraniczne relacje z marszu opozycji dają do zrozumienia, że jego odczyt jest jasny: to marsz antyrządowy, prodemokratyczny, ale nie partyjny. Nikt w Europie, USA czy krajach sojuszniczych, jak Izrael, nie zdaje się też kupować narracji PiS o nowym prawie jako sposobie na oczyszczenie polskiej przestrzeni publicznej z rosyjskich wpływów – to raczej motywowane politycznie polowanie na czarownice z jasnym celem, którym jest Tusk i jego współpracownicy z czasów, gdy był polskim premierem. Jest jeszcze stanowczo za wcześnie, by rozstrzygać o wpływie marszu na kampanię i wyniki jesiennych wyborów. Ale warto przekonać się przy jego okazji, że zagranicą nikt PiS-owi nie wierzy.