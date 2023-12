Najśmieszniejszy rząd nowoczesnej europy i jego kres

Niech PiS odejdzie na zawsze, a gdybym był człowiekiem wierzącym, dodałbym: „Tak im dopomóż Bóg”. Ponieważ nie jestem, uznaję, że wystarczą siły ziemskie, aby odnosił już tylko pyrrusowe zwycięstwa, takie jak 15 października.

Serial „Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy”, emitowany przez TVP w latach 1979–81, przedstawia walkę Polaków z germanizacją w Wielkopolsce w latach 1815–1918. Początkowo zamierzałem skreślić felieton pt. „Najkrótszy rząd nowoczesnej Europy”, kierując się tym, że dwutygodniowy gabinet również zdecydowanie działał przeciwko wpływom niemieckim.

Brawurowe było wystąpienie p. Kaczyńskiego, wprawdzie bez trybu regulaminowego, ale z czytelną treścią (skierowaną do p. Tuska): „Nie wiem, kim byli pana dziadkowie, ale wiem jedno, pan jest niemieckim agentem, po prostu niemieckim agentem”.

Pan Jabłoński, wiceminister spraw zagranicznych w rządzie przeddwutygodniowym, ocenił to tak: „Uważam, że to jest sformułowanie niewłaściwe wtedy, gdy nie jest oparte na faktach. Gdy jest oparte na faktach, niestety jest to smutna prawda. Donald Tusk prowadził politykę w interesie Niemiec, która była sprzeczna z interesem Polski”. Pan Błaszczak (przedstawiać nie trzeba) wyjaśnił: „Wiecie, dlaczego Donald Tusk tak spieszy się jutro na spotkanie z niemiecką polityk Ursulą von der Leyen, przewodniczącą Komisji Europejskiej? Po to, aby zameldować: Jawohl, zadanie wykonane”. Chyba jednak zapomniał o zdarzeniu z 2005 r., gdy padły słowa: „Panie prezesie, melduję wykonanie zadania!”, skierowane przez L. Kaczyńskiego do bliźniaczego brata.

Także szeregowe pisięta miały używanie, np. Rafał Broda, mój ulubiony fizyk jąder atomowych, referował: „Jak to [odśpiewanie hymnu] polskiego? Miałem ze względów higienicznych wyłączoną fonię, ale widziałem, kto śpiewał, więc byłem pewny, że śpiewali »Deutschland, Deutschland ueber alles«...”. Mimo tych oczywistych analogii (powiedzenie „związków” byłoby zbyt daleko idące) pomiędzy walką Wielkopolan o polską tożsamość narodową a oporem pisiąt przeciwko realizacji interesów brukselsko-berlińskich (w istocie przede wszystkim tych drugich) nad Odrą i Wisłą zdecydowałem się na tytuł taki jak wyżej.

Nie jestem na tyle zorientowany w historii nowoczesnej Europy, aby być pewnym, że rząd premiera Bambika był rzeczywiście najkrótszy. Może w burzliwej historii parlamentaryzmu na Półwyspie Apenińskim funkcjonował gabinet o krótszym życiu politycznym. Nie mając jasności, czy naczelna (poza prezydencką) władza wykonawcza w Polsce, działająca od 27 listopada do 11 grudnia, jest rzeczywiście najkrótsza w historii nowoczesnej Europy, nie mam wątpliwości, że jest najśmieszniejsza.

Pamiętnik Tuska. „Jarek był przekonany, że oni lepiej znają się na polityce”

Morawiecki już się szykował

Jak wiadomo, nadzieja umiera ostatnia. Tym można ostatecznie tłumaczyć to, że p. Morawiecki i p. Duda wierzyli do końca (lub udawali, że to czynią) w uzyskanie sejmowej większości na rzecz wotum zaufania. Przypomnę, że 11 grudnia 2023 r. rano i wczesnym popołudniem miało miejsce exposé premiera, dyskusja nad jego programem i głosowanie. Przemówienie p. Bambika nie zawierało żadnych nowości w stosunku tego, co powiedział 27 listopada, tj. w dniu otrzymania misji stworzenia rządu.

Koalicja 15 października (jeszcze się tak nie nazywała; notabene pisięta z właściwą sobie galanterią wymyśliły nazwę „koalicja 13 grudnia”) postanowiła nie wziąć udziału w debacie, do której zapisało się 107 osób. Głos zabrało kilku konfederatów (muszą jakoś dokumentować swoją egzystencję) oraz ponad sto osób z grona pisiąt. Schemat był prosty. Trzeba było, po pierwsze, pochwalić PiS, po drugie, skrytykować rywali (w tym elemencie często walczono z wiatrakami), a po trzecie, zadać pytanie, aczkolwiek to ostatnie było opcjonalne. Prawie każda występująca osoba przekraczała przysługujący jej czas, ale prowadzący obrady nie byli nadmiernie rygorystyczni w tym względzie. Pytania z reguły postulowały wyjaśnienie tego, co zostało już zaprezentowane, np. czy nowy rząd zamierza poprawić bezpieczeństwo państwa. Pan Morawiecki odpowiadał ze śmiertelną powagą, tak jakby szykował się do rządzenia przez całą kadencję.

Trudno było oprzeć się wrażeniu, że rozgrywa się jakaś osobliwa groteska. Trudno było nawet powiedzieć, że toczy się w kierunku odzyskania straconego czasu, bo był on ewidentnie nie do uratowania. Może najtrafniej ujął to komunikat na pasku „szamanów z Wiertniczej” (nomenklatura TVP Info wobec TVN) głoszący: „Posłowie pytają o program rządu, którego nie będzie”.

Jako osoba należąca do środowiska akademickiego byłem ciekaw, czy pojawi się jakiś głos w sprawie nauki, ale nie było takiego ani w exposé, ani w dyskusji. Poczucie absurdu (mówię za siebie, ale przypuszczam, że nie jestem wyjątkiem) było większe niż w czasach PRL, ponieważ wtedy przynajmniej było wiadomo, że rząd powstanie. W tym przypadku nie powstał, ponieważ wniosek o wotum zaufania został odrzucony mniej więcej taką samą przewagą głosów, jaką p. Hołownia został wybrany na marszałka Sejmu. W samej rzeczy liczba 248 w przeciwieństwie do 191 (nawet 208, tj. po dodaniu konfederatów) okazała się rzeczywistą, a nie urojoną większością parlamentarną w praktyce politycznej III RP po wyborach 15 października 2023 r.

Czytaj też: Tusk przyjechał, Morawieckiego już w środku nie było

Poseł Braun i niemiłe rzeczy różne

Dalsza część obrad była znacznie ciekawsza. Posłowie i posłanki zapisywali się do dyskusji jeszcze przed rozpoczęciem obrad – w sumie zgłosiło się chyba z 260 osób. Wystąpienie p. Tuska było ponaddwugodzinne, po czym rozpoczął się maraton dyskusyjny. Wszystko szło zgodnie z planem – koalicjanci popierali, pisięta i konfederaci atakowali. Wszelako gdzieś ok. 19:40 poseł Grzegorz „Szczęść Boże” Braun (często zaczyna wystąpienia parlamentarne od słów wyrażających tradycyjne pozdrowienie chrześcijańskie) opuścił salę obrad, udał się do holu, złapał proszkową gaśnicę i przy jej pomocy zgasił świece chanukowe, a przy okazji poturbował kobietę, która mu chciała przeszkodzić w tym dziele.

Chanuka, tradycyjne święto żydowskie, upamiętnia ponowne poświęcenie świątyni jerozolimskiej w 165 r. p.n.e. Z tej okazji zapala się świece w rozmaitych miejscach, także w polskim Sejmie (od 17 lat). Pan Braun określił swój czyn jako interwencję poselską z użyciem profesjonalnego sprzętu gaśniczego, mającą zapobiec celebracji o charakterze satanistycznym. Rzekł: „Nie może być miejsca na akty rasistowskiego, plemiennego, dzikiego, talmudystycznego kultu na terenie Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej”. Sam poczuł się pokrzywdzony całą sytuacją i uznał, że stał się obiektem ataku ze strony wspomnianej niewiasty: „To jest przestępstwo ścigane z urzędu: atak, naruszenie nietykalności osobistej, w tym przypadku posła. Niemiłe rzeczy różne. I słowem, i czynem. Ja mogę powiedzieć, że przed sądem wstawiałbym się za nią. Uznanie winy oczywiście musi być, ale nie domagałbym się jakichś drakońskich kar dla niej”.

Pan Brunatny (jedno z niemieckich znaczeń przymiotnika „Braun”, nieźle pasujące do poglądów i działań posła Grzegorza „Szczęść Boże”) jest niewątpliwie ludzkim paniskiem. Koleżeństwo z Konfederacji próbowało go bronić. Pan Mentzen powiedział, że chanukowa menora nie powinna stać w Sejmie (nic dziwnego – skoro uważa, że Polska powinna być bez Żydów, to i bez menor), a rzeczniczka partii wskazywała na artyzm p. Brauna. Ostatecznie został zawieszony w prawach konfederackiej wspólnoty, a inne sejmowe (i nie tylko) ugrupowania dość zdecydowanie potępiły rzeczoną interwencję z użyciem profesjonalnego sprzętu gaśniczego.

Czytaj też: Co się teraz mówi w Niemczech o Tusku i Kaczyńskim

Kaczyński żąda dymisji

Pan Braun dokazywał już wcześniej, by przypomnieć jego „wizytę” w Niemieckim Instytucie Historycznym w Warszawie w trakcie wykładu prof. Grabowskiego o Holokauście, kiedy zniszczył sprzęt nagłaśniający, czy przewrócenie choinki w krakowskim sądzie, bo były na niej bombki z symbolami LGBT+ i UE. Wypowiedział się również w Sejmie o rodzinie Ulmów: „Ojciec Ulma miał przede wszystkim obowiązki wobec swoich siedmiorga dzieci, w tym siódmego, które jeszcze nie zdążyło przyjść na świat. (...) Najwyraźniej nie rozumiecie państwo szyderstwa i ohydy, jaka wynika z szerzenia w świecie doktryny znanej i spopularyzowanej pod szyldem »Sprawiedliwi wśród narodów świata«. Nie rozumiecie państwo, że ich ohydny, talmudyczny, rasistowski, satanistyczny kult pozwala (...) nie-Żydowi uzyskać prawa ludzkie wobec Boga, wyłącznie jeśli zasłuży się Żydom. Taka jest doktryna Talmudu i ten przypadek sprawia, że w tej sprawie na użytek Polaków narosnąć mają kolejne warstwy złudzeń. Czy sądzicie państwo, że odkupicie swoją winę, jaką jest bycie Polakami, gojami, nie-Żydami, wobec otoczenia międzynarodowego, że będziecie się do końca świata legitymować Ulmami, Pileckim i Sendlerową i zostanie wam wybaczone, że jesteście Polakami i chcecie żyć w niepodległym państwie?”. Tu także znajdujemy słowa o talmudycznym kulcie.

Pisięta od razu próbowały wykorzystać incydent z gaśnicą do obwinienia p. Hołowni za lekceważenie bezpieczeństwa w budynku sejmowym, twierdząc, że takie rzeczy nie zdarzały się za rządów p. Witek. Pan Kaczyński, znany „przestrzegacz” porządku publicznego, zapowiedział, że będzie się domagał dymisji marszałka Sejmu. Wszelako pisięta znowu trafiły kulą w płot, a właściwie daleko od niego. Wprawdzie faktycznie p. „Szczęść Boże” Braun po raz pierwszy użył gaśnicy (więc „takie” rzeczy się nie zdarzały), ale nie po raz pierwszy narozrabiał. Niemiecki Instytut Historyczny poinformował p. Witek o incydencie w czasie wykładu prof. Grabowskiego, ale nie odpowiedziała, a przede wszystkim nie zareagowała.

Czytaj też: Konfa Braunem podzielona. Wyrzucą posła z klubu? Mają dylemat

Przemko z Czarnkowa się przeliczył

Mniejsza o to, czy p. Braun działał całkowicie indywidualnie, czy też w porozumieniu z kimś innym, ale rychło się okazało, że całe zdarzenie zostało potraktowane przez pisięta instrumentalnie. Posłowie koalicji bardzo szybko się zorientowali, że zrealizowanie pełnej puli zgłoszonych wystąpień grozi przedłużeniem obrad, co ewentualnie może mieć negatywne znaczenie dla zaprzysiężenia rządu, planowanego na następny dzień rano. W konsekwencji zrezygnowali z zabrania głosu. Pan Czarnek (trzeba chyba wprowadzić ksywę Przemko z Czarnkowa dla upamiętnienia podkanclerzego polskiego z XIV w. i przypomnienia powiedzenia: „Ten Dyzma to ciągle głową kręci. Kanclerski łeb!”) zawnioskował, aby dalszą część dyskusji przełożyć na dzień następny.

Trzeba przyznać, że p. Czarnek to prawdziwie kanclerska głowa, bo gdyby jego wniosek przeszedł, zaprzysiężenie mogłoby być niemożliwe, a to może oznaczałoby przejście do jakiegoś trzeciego kroku konstytucyjnego, o którym wstępnie bajał p. Kaczyński, nie wyjaśniając, w czym rzecz. Przemko z Czarnkowa jednak się przeliczył – posłowie nie okazali się tak durni jak on mądry i obrady toczyły się dalej. Po głosach w dyskusji nastąpiła krótka wypowiedź p. Tuska, który zapowiedział, że szczegółowych odpowiedzi na pytania udzieli na piśmie. Wtedy wspomniany p. Jabłoński zaprotestował i zażądał, aby zgodnie z regulaminem i zwyczajem premier odpowiedział na wszystkie kwestie. Pan Hołownia zauważył, że jeśli powołanie rządu przebiega w trybie tzw. drugiego kroku, nie ma obowiązku odpowiadania na pytania i można od razu przejść do głosowania. Pan Jabłoński niepomiernie się zdziwił, ale spasował, chociaż jego mina znamionowała sporą frustrację, bo znowu pisiętom nie udało się zakłócić przebiegu posiedzenia. I dziwić się „sukcesom” Polski na arenie międzynarodowej w latach 2015–23, skoro takie tuzy intelektu prowadziły wtedy naszą politykę zagraniczną.

Czytaj też: Polska wraca do Europy. Pierwszy krok do odblokowania funduszy

Elżbieta, jest prośba od szefa

Głosowanie nad wotum zaufania dla rządu p. Tuska znowu dało feralny wynik dla pisiąt – 248 głosów za. Aż przyjemnie było popatrzeć, jak p. Andzel, poseł PiS odpowiedzialny za kontrolę wyników głosowania w swojej partii, błyskawicznie podążył do stolika sekretariatu obrad w celu pobrania stosownego wydruku i dostarczanie go p. Kaczyńskiemu, tak aby Prezes the Best, teraz znowu Zwykły Poseł, mógł sprawdzić, co i jak, tj. czy jakiś „niezależny” dobrozmieniec nie zdradził. Notabene gdy dyskutowano o elektronicznym sposobie wyboru premiera, pisięta były wielce oburzone i zżymały się, że opozycja zmierza do likwidacji tajności.

Postać i działalność p. Andzela dokumentują, że PiS jest za całkowitą tajnością, a nawet bardziej. Jest jednak pewien problem, mianowicie w obecnej sytuacji trudno liczyć na coś w rodzaju: „Elżbieta, jest prośba od szefa, żeby zrobić przerwę, bo chyba reasumpcję trzeba będzie zrobić”.

Zaprzysiężenie nowego gabinetu odbyło się bez przeszkód i przebiegło w poprawnej atmosferze. Ciekawą różnicą w porównaniu z podobną uroczystością w przypadku rządu dwutygodniowego okazało się to, że sporo nowych ministrów ograniczyło się do wypowiedzenia „Ślubuję” bez dodania „Tak mi dopomóż Bóg”, podczas gdy wszyscy członkowie tego pierwszego oddawali swe urzędowanie siłom nadprzyrodzonym. Wszelako wygląda na to, że dwa tygodnie nie wystarczyły Transcendencji do przygotowania planu pomocowego, a być może uznała, że nie należy podejmować zadań z góry skazanych na niepowodzenie. Cóż, nawet w niebie nie gustują w syzyfowych pracach.

Niech PiS odejdzie na zawsze

Po zaprzysiężeniu rozpoczęło się przekazywanie władzy w resortach. Nie brakło powitalnych kwiatów i rozmaitych serdeczności, chociaż nie wszędzie tak było. Bardzo osobliwy rytuał wymyślił p. Warchoł wobec p. Bodnara, mianowicie stary (dwutygodniowy) minister sprawiedliwości ofiarował nowemu płytę z nagraniem piosenek, dodając pozdrowienia od Zbigniewa Ziobry.

Może jeszcze warto wspomnieć o tyradzie p. Błaszczaka wyliczającej jego rozliczne sukcesy. Rzeczywistość okazała się mniej przyjemna niż powitania. W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odkryto brak 3 mln zł, tak że nie ma na wypłaty dla pracowników. Najprawdopodobniej „deficyt” powstał w związku z wypłatami bonusów dla dwutygodniowych ministrów, oczywiście z uwagi na ich ciężką i wydajną pracę.

O klasie tych, którzy rządzą, świadczą również detale przekazania rządów następcom, zwłaszcza z innej opcji politycznej. To, jak PiS oddaje władzę, dokumentuje, że jest to wyjątkowo obrzydliwa, wręcz szmatłwa moralnie i skrajnie aspołeczna (nawet antyspołeczna) formacja. Niech odejdzie na zawsze, a gdybym był człowiekiem wierzącym, dodałbym: „Tak im dopomóż Bóg”. Ponieważ nie jestem, uznaję, że wystarczą siły ziemskie, aby PiS odnosił już tylko pyrrusowe zwycięstwa, takie jak 15 października 2023 r.