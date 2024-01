Tusk: Prezydent opowiada niestworzone rzeczy. Sejm przyjął ustawę budżetową

Sejm przyjął w czwartek ustawę budżetową na 2024 r. Posłowie zagłosowali przeciwko wotum nieufności wobec ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza i odwołaniu Krzysztofa Bosaka z funkcji wicemarszałka Sejmu. Zgodzili się natomiast, by Grzegorz Braun został pociągnięty do odpowiedzialności karnej.

Sejm przyjął w czwartek ustawę budżetową na 2024 r. „Za” było 240 posłów, „przeciw” – 191. Trzech się wstrzymało. „To budżet dla Polek i Polaków. To budżet, w którym realizujemy nasze obietnice wyborcze” – mówił minister finansów Andrzej Domański. Posłowie PiS próbowali zakłócać jego wystąpienie. Teraz budżetem zajmie się Senat. Koalicja demokratyczna musi zdążyć przedstawić go prezydentowi Andrzejowi Dudzie do podpisania w konstytucyjnym terminie – do 29 stycznia. Politycy PiS nie mają w tym interesu, będą więc próbowali je opóźniać. Tusk o alkomacie w Sejmie „Bardzo się cieszę, że mimo trudnego początku z powstawaniem mojego rządu, budżet został dziś przyjęty” – powiedział premier Donald Tusk w Sejmie. „Toczyła się dyskusja, na co miały iść pieniądze – onkologię dziecięcą i telefon zaufania czy na pisowskie instytucje” – dodał. Wypowiedział się o prezydencie Andrzeju Dudzie. Premier nie rozumie, dlaczego prezydent „opowiada niestworzone rzeczy o więźniach politycznych, a nie chce ułaskawić panów Wąsika i Kamińskiego”. Dodał, że prezydent deklarował iż nie będzie wetować ustaw dobrych społecznie. „Myślę, że każdy kto obserwuje obrady Sejmu, zastanawia się, czy alkomat nie powinien stać tutaj kontrolnie” – ironizował Tusk. „Ale nie chce iść za daleko. No ale jak obserwujemy, to, co niektórzy wyprawiają w Sejmie, to robią to trzeźwi, a nie ci, którzy spożywali alkohol”. Braun traci immunitet, Bosak zostaje w prezydium Sejmu W środę wieczorem Sejm odrzucił wniosek o udzielenie wotum nieufności ministrowi kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiejowi Sienkiewiczowi. Za przyjęciem wniosku zagłosowało 194 osób, przeciwko było 241. Dwoje posłów się wstrzymało. Bezwzględną większością głosów Sejm przyjął wszystkie punkty prokuratorskiego wniosku wobec Grzegorza Brauna, co oznacza, że poseł Konfederacji straci immunitet. Głosowanie dotyczące uchylenia jego immunitetu składało się łącznie z siedmiu głosowań, bo tyle punktów zawierał wniosek prokuratora. Natomiast Krzysztof Bosak zachowa stanowisko wicemarszałka Sejmu i miejsce w Prezydium Sejmu. Niespodziewanie od głosu wstrzymała się większość posłów zgromadzonych na sali: nie głosowała ani KO, ani PiS. Wcześniej Mariusz Błaszczak zwrócił się z wnioskiem o zwołanie Konwentu Seniorów i włączenie do porządku dziennego punktu dotyczącego włączenia Elżbiety Witek do Prezydium Sejmu. Zapowiedział wówczas, że jeśli jego wniosek nie zostanie rozpatrzony, Prawo i Sprawiedliwość nie weźmie udziału w głosowaniu nad odwołaniem Bosaka. Wniosek został odrzucony. Za odwołaniem Krzysztofa Bosaka byli posłowie Lewicy. Łącznie głosy „za” oddały 33 osoby, przeciw było 77, wstrzymało się 152 posłów.

Bunt posłów PiS przeciwko decyzji Kaczyńskiego Wstrzymanie się przez posłów PiS od głosu ws. odwołania Bosaka ma swoją genezę w awanturze, jaka miała miejsce na porannym posiedzeniu klubu parlamentarnego PiS. Jego szef Mariusz Błaszczak nie zdołał wówczas przekonać swoich kolegów do respektowania decyzji kierownictwa partii, które chciało poparcia wniosku Lewicy w tej sprawie. Jak opisał Onet, powołując się na relacje uczestników zebrania, posłowie PiS w sposób bezprecedensowy – po raz pierwszy tak otwarcie, stanowczo i gremialnie – sprzeciwili się woli szefa partii Jarosława Kaczyńskiego. Emocje podczas spotkania miały sięgać zenitu, a decyzję kierownictwa PiS stanowczo skrytykował były minister edukacji Przemysław Czarnek. „Przemek argumentował wprost, że jest to głupia i kompletnie niezrozumiała decyzja, bo sami strzelamy sobie w kolano, rozpętując wojnę na prawicy, zamiast ją konsolidować” – opowiadał Onetowi jeden z uczestników zebrania. Według jego relacji wystąpienie Czarnka zostało nagrodzone gromkimi brawami przez posłanki i posłów całego klubu, nikt za to nie poparł Mariusza Błaszczaka. Ostatecznie kierownictwo partii zmieniło decyzję, klub nie wziął udziału w głosowaniu. Głosowanie o odwołanie Bosaka. Hołownia zdecydował w sprawie Brauna Posłowie rozpatrzyli wniosek Lewicy o odwołanie Krzysztofa Bosaka z funkcji wicemarszałka Izby. To pokłosie wydarzeń z grudnia, kiedy poseł Konfederacji Grzegorz Braun, używając gaśnicy proszkowej, zgasił świece chanukowe, a potem wygłosił z sejmowej mównicy antysemickie wystąpienie. Bosak przewodniczył wówczas obradom. PSL zdecydowało, że nie poprze wniosku. Zagłosowanie przeciwko odwołaniu Bosaka zapowiedział też marszałek Hołownia. Tymczasem Radio Wnet donosiło, że poprzeć wniosek zamierza klub PiS. Podobno wielu posłów miało złamać dyscyplinę w tej sprawie. Wiceprzewodnicząca Lewicy Marcelina Zawisza oceniła, że głosowanie przeciw będzie oznaczało normalizację patologii w Sejmie. Posłowie rozpatrzą też wniosek prokuratury o uchylenie immunitetu Grzegorzowi Braunowi. Wobec polityka sformułowano siedem zarzutów związanych z czynami popełnionymi w latach 2022–23. Marszałek Hołownia zobowiązał Straż Marszałkowską do przeprowadzania kontroli bezpieczeństwa Brauna, w tym jego bagażu. Zarządzenie obowiązuje do 26 stycznia, czyli ostatniego posiedzenia Sejmu w tym miesiącu. Kilka dni temu Gazeta.pl doniosła, że poseł Konfederacji pytał o możliwość deponowania broni palnej na terenie Sejmu w czasie obrad. Informację potwierdziła Kancelaria Sejmu. Szymon Hołownia zwrócił się do policji o informację w sprawie pozwolenia na broń dla Brauna. Błaszczak do Sienkiewicza: Pan jest tchórzem! W dyskusji nad wotum nieufności wobec Bartłomieja Sienkiewicza Mariusz Błaszczak zwrócił się do ministra kultury: „Pan jest tchórzem, panie pułkowniku służb specjalnych Sienkiewicz”. Zarzucił mu ignorancję, lenistwo i bezczelność. „Przez miesiąc nie znalazł pan w sobie odwagi, by wytłumaczyć Polakom, dlaczego media publiczne przerwały nadawanie. Nie miał pan prawa wprowadzać zmian w zarządach ani radach nadzorczych Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej. Uprawnienia do tego posiada jedynie Rada Mediów Narodowych” – stwierdził, uzasadniając wniosek o wotum nieufności. Wytknął Sienkiewiczowi też, że nie wstał w czasie hymnu narodowego, który posłowie PiS odśpiewali we wtorek w Sejmie, zakłócając obrady. „Pan nie ma szacunku dla Polski i dla swoich przodków. Co jeszcze musi się stać, żeby zrozumiał pan, że nie nadaje się pan do polityki i w ogóle do pełnienia funkcji publicznych?”. Michał Kobosko z kolei oznajmił, że Trzecia Droga zagłosuje przeciwko wotum nieufności dla Sienkiewicza. Argumentował, że odwołanie ministra zaledwie dwa tygodnie po powołaniu rządu jest nieodpowiedzialne. Oraz że niszczenie mediów publicznych można przypisać akurat poprzedniej ekipie rządzącej.

Sienkiewicz: Jestem dumny z wysokiego oficerskiego stanowiska Głos zabrał także minister Sienkiewicz. Zaczął od wspomnienia Pawła Adamowicza i Mikołaja Filiksa. Jego zdaniem za ich tragedię odpowiedzialne są media publiczne pod wodzą PiS. „Jako minister kultury miałem wybór: wejść na trwającą miesiące, albo nawet lata, drogę ustawodawczą, żeby ten hejt mógł się jeszcze sączyć, albo zakończyć to od razu. Działając w stanie wyższej konieczności podjąłem działania w ramach prawa i weryfikowalne” – powiedział. Na koniec wyznał, że pomimo szyderstw PiS jest dumny ze swojego wysokiego oficerskiego stanowiska. Tusk: Bartłomiej Sienkiewicz nie potrzebuje mojej pomocy „Byłem przekonany od samego początku, że pan minister Bartłomiej Sienkiewicz nie potrzebuje mojej pomocy ani opieki w dniu, w którym PiS postanowił złożyć wniosek o wotum nieufności wobec niego” – powiedział z mównicy sejmowej premier Donald Tusk. „Nic lepiej nie broni jego dobrego imienia i jego służby Rzeczpospolitej niż jego czyny i działania” – dodał. „Nie mam wątpliwości, że pan minister napisał więcej mądrych rzeczy, niż wnioskodawca przeczytał w życiu” – ironizował. Jego zdaniem „nikt na świecie nie ma wątpliwości, że ten system, który zbudował Kaczyński, był oparty na kłamstwie, tylko po to, aby utrzymać władzę”. Następnie przypomniał o pieniądzach, jakie zarabiano w mediach publicznych za rządów PiS. Głównie o osławionych już 500 zł za wypowiedzi „ekspertów”. „Oni musieli im płacić, bo nawet we własnych kręgach nie umieli znaleźć ludzi, którzy mówiliby takie brednie” – wytknął. Przypomniał przypadek Pawła Gajewskiego, byłego szefa młodzieżówki Solidarnej Polski i byłego asystenta Jacka Kurskiego z czasów prezesury w TVP. Gajewski miał zarobić 3 mln zł w ciągu trzech lat. Zacytował też słowa Marcina Horały z PiS: „Jeżeli ktoś cokolwiek ukradł niezgodnie z procedurami, to oczywiście musi oddawać”. I podsumował: „Bartłomiej Sienkiewicz dobrze przysłużył się Rzeczpospolitej i nadal dobrze będzie służył Rzeczpospolitej”.