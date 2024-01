5 ważnych tematów, o których musisz dziś wiedzieć

Sejm ustanowi komisję śledczą ds. Pegasusa, głosowanie nad marszałkiem Bosakiem, obstrukcja PiS w Sejmie, Paszporty POLITYKI przyznane, Andrzej Duda i Radosław Sikorski na konferencji w szwajcarskim Davos.

1. Sejm ma ustanowić komisję ds. Pegasusa

Komisja śledcza ds. Pegasusa ma zbadać legalność, prawidłowość i celowość czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych z wykorzystaniem tego oprogramowania m.in. przez rząd, służby specjalne i policję w okresie od 16 listopada 2015 r. do dnia 20 listopada 2023 r.

Podczas wtorkowej debaty w Sejmie Dariusz Joński (KO) stwierdził, że PiS wdarł się do telefonów uczciwych ludzi tylko dlatego, że patrzyli władzy na ręce. „Komisja musi wyjaśnić, kto podjął decyzję o zakupie, kogo podsłuchiwaliście, co się działo z danymi operacyjnymi, dlaczego zaprzyjaźnieni »pseudodziennikarze« z TVP dostawali te materiały, a następnie fabrykowali i zmieniali treści” – powiedział Joński.

Poseł PiS Michał Wójcik złożył poprawkę do projektu, rozszerzającą badany przez komisję okres o rządy PO-PSL (2007-2015). „Jesteście nieuczciwi, bo nie chcecie zbadać tych czasów” - powiedział Wójcik do posłów KO. Jego zdaniem, za rządów PO-PSL było więcej podsłuchów niż za czasów PiS i stosowano wówczas podobne do Pegasusa urządzenie.

2. Głosowania w sprawie marszałka Bosaka i immunitetu Brauna

Sejm w drugim dniu posiedzenia rozpatrzy dziś wniosek Lewicy o odwołanie Krzysztofa Bosaka z funkcji wicemarszałka Izby. To pokłosie wydarzeń z grudnia, kiedy poseł Konfederacji Grzegorz Braun używając gaśnicy proszkowej zgasił zapalone w Sejmie świece chanukowe, a potem wygłosił na sejmowej mównicy antysemickie wystąpienie. Bosak przewodniczył wówczas obradom.

PSL nie poprze wniosku Lewicy o odwołanie Bosaka. Wiceprzewodnicząca Lewicy Marcelina Zawisza oceniła, że głosowanie przeciw będzie oznaczało normalizację patologii w Sejmie. KO, Polska 2050 i PiS nie podjęły jeszcze decyzji w tej sprawie. Posłowie rozpatrzą też wniosek prokuratury o uchylenie immunitetu Grzegorzowi Braunowi. Wobec polityka sformułowano siedem zarzutów związanych z czynami popełnionymi w latach 2022-2023, m.in. zgaszeniem świec chanukowych.

3. Obstrukcja PiS w Sejmie

Wtorek w Sejmie rozpoczął się od posłów PiS, domagających się wypuszczenia z więzienia osadzonych tam w wyniku prawomocnego skazania Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Protest rozpoczął się od przemówienia byłego ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka, w którym m.in. poinformował o złożeniu do prokuratury zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez marszałka Szymona Hołownię, który stwierdził wygaśnięcie mandatów Kamińskiego i Wąsika.

Posłowie PiS mieli przypięte plakietki z wizerunkami niedawnych szefów służb specjalnych, a niektórzy wnieśli też ich portrety opatrzone napisem w „solidarycy”. Na galerii sali plenarnej pojawiły się żony skazanych, wznoszono okrzyki, a nawet odśpiewano hymn. Jako że skandowaniu na stojąco w rytm oklasków („Uwolnić posłów!”) nie było końca, prowadzący obrady marszałek Hołownia musiał zarządzić przerwę i zwołać Konwent Seniorów. To jednak dopiero początek, bo w środę odbędzie się w Sejmie debata nad sprawą Kamińskiego i Wąsika.

W planie dzisiejszego posiedzenia Sejmu jest także głosowanie nad wnioskiem PiS w sprawie wotum nieufności dla ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza za jego działania w sprawie mediów publicznych.

4. Paszporty POLITYKI przyznane

Tygodnik „Polityka” przyznał na gali w Warszawie swoje doroczne nagrody kulturalne. W kategorii Książka po raz pierwszy nagrodziliśmy opowieść graficzną: komiks Jacka Świdzińskiego. Z kolei w kategorii Kultura cyfrowa mamy klasykę polskiej literatury, „Niezwyciężonego” Stanisława Lema, ale w wersji interaktywnej (Starward Industries). W szufladce Muzyka popularna znajdziemy Hanię Rani odnoszącą się m.in. do literatury Olgi Tokarczuk, nagrodę w kategorii Muzyka poważna otrzymali Karolina Mikołajczyk i Iwo Jedynecki. A czytelnicy i czytelniczki przyznawane po raz pierwszy wyróżnienie oddali raperowi Łonie.

Niedaleko stąd wbrew pozorom do „1989” – opowieści musicalowej w reż. Katarzyny Szyngiery, teatralnego hitu roku. Grono laureatów, poza tym, że przypomina o roli malarstwa (Marta Nadolle), odnosi się brawurowo do polskiej historii. Paweł Maślona, reżyser filmu „Kos” spogląda na nią z ironią, wykorzystując emocje opisywanego często na naszych łamach „zwrotu ludowego”. Nagrodę Kreatora Kultury otrzymał pisarz Józef Hen.

5. Duda i Sikorski na międzynarodowej konferencji w Davos

Trwa Światowe Forum Ekonomiczne w szwajcarskim kurorcie Davos, z Polski przyjechali prezydent RP Andrzej Duda i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Sikorski rozpoczął wizytę od spotkania z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem. Rozmowa skupiła się wokół tematów umocnienia wschodniej flanki NATO oraz skutecznego wdrażania postanowień szczytu w Wilnie. Prezydent Andrzej Duda zapewniał prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, że Polska po zmianie rządu będzie nadal wspierać Ukrainę.

Uczestnicy konferencji rozmawiają m.in. o zapowiedzianej przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego konferencji pokojowej dotyczącej rosyjskiej agresji na ten kraj. Przedmiotem rozmów w kuluarach Davos były też ujawnione niedawno szczegóły wypowiedzi Donalda Trumpa, ubiegającego się o nominację na kandydata republikanów w listopadowych wyborach prezydenckich, w sprawie NATO. Thierry Breton, francuski dyplomata, obecnie komisarz europejski, m.in. ds. obrony ujawnił, że w 2020 r. na spotkaniu z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen prezydent Trump nie tylko zapowiedział, że USA opuszczą Sojusz Atlantycki, ale dodał: „Jeśli wy, Europejczycy, będziecie w potrzebie, to my, Amerykanie, nie przyjdziemy wam z pomocą.”