Rolnicy będą blokować drogi. Gdzie dokładnie? 5 tematów, o których musisz dziś wiedzieć

Dziś wielki protest rolników; wybrano polską reprezentantkę na Eurowizję 2024; absurdalny wpis Trumpa po śmierci Nawalnego; Czarzasty ma dość zwlekania z projektami w sprawie praw kobiet; Sikorski ostrzega w sprawie wojny w Ukrainie.

Donald Trump zabrał w poniedziałek głos w sprawie śmierci rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego. Wpis faworyta Republikanów jest niespójny, chaotyczny, a to, co najbardziej rzuca się w oczy, to brak odniesienia do Rosji i Władimira Putina.

„Rolnicy oczekują na konkrety, i to w bardzo krótkim czasie” – mówiła w TVN24 prezes Izby Zbożowo-Paszowej Monika Piątkowska. Jak dodała, chodzi o tempo dochodzenia do celów klimatycznych. „Rolnicy w całej Unii Europejskiej obawiają się słusznie, że szybkie tempo obniży konkurencyjność unijnego rolnictwa” – dodała.

„Jego nagła śmierć sprawiła, że jestem coraz bardziej i bardziej świadomy tego, co dzieje się w naszym kraju” – stwierdził Trump. I dalej: „To powolny, stały postęp, w którym ZAKŁAMANI, radykalnie lewicowi politycy, prokuratorzy i sędziowie prowadzą nas ścieżką do destrukcji. Otwarte Granice, Sfałszowane Wybory, Niezmiernie Niesprawiedliwe Decyzje Sądów NISZCZĄ AMERYKĘ”. Ale na tym nie koniec, bo jeszcze dodał: „JESTEŚMY NARODEM W STANIE SCHYŁKOWYM, NARODEM, KTÓRY UPADA! MAGA2024”.

Przypomnijmy, że piastujący urząd amerykańskiego prezydenta Joe Biden stwierdził, że jest wstrząśnięty śmiercią Nawalnego, ale nie jest też nią zaskoczony. Obwinia o nią Putina.

4. Czarzasty w TVN24: „Mam już tego osobiście dość”

W poniedziałek w TVN24 wicemarszałek Sejmu z Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty zaapelował do liderów Trzeciej Drogi o procedowanie projektów dotyczących liberalizacji prawa aborcyjnego.

„Nie będziemy brali na siebie tego, że ustawy, które złożyliśmy pierwszego dnia w Sejmie, dotyczące tak naprawdę prawa do własnego ciała, do aborcji do 12. tygodnia oraz depenalizacji całego procesu aborcyjnego, blokuje Szymon Hołownia z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem” – podkreślił Czarzasty w poniedziałkowych „Faktach po faktach”.

I dodał: „Hołownia jest moim szefem. Akceptuję, wspieram na każdym kroku, ale na Boga, blokujecie panowie prawa kobiet. (…) Szymonie, Szymku, Władysławie, Władku, zagłosujcie za tym, a potem niech prezydent to zawetuje. Niech to zrobi, to nie może tak być, że są projekty składane i my po prostu tego nie robimy, bo nie robimy”.

5. Sikorski: Sytuacja w Ukrainie zaczyna być dramatyczna”

Po spotkaniu unijnych szefów dyplomacji Radosław Sikorski powiedział, że „nie ma postępu w sprawie dostaw amunicji dla Ukrainy”, i dodał, że „sytuacja w Ukrainie zaczyna być dramatyczna”.

„Są kraje, które nadal blokują ustanowienie specjalnej linii finansowania obrony Ukrainy w Europejskim Instrumencie na rzecz Pokoju, a nie widać innych źródeł sfinansowania dostaw amunicji” – wyjaśniał. Dodał, że Rosjanie nacierają na kilku kierunkach i jest już być może prawie za późno”.

Sikorski był też pytany o wypowiedź prezydenta Czech na monachijskiej konferencji bezpieczeństwie, że jego kraj znalazł zagraniczne źródła na pozyskanie amunicji artyleryjskiej, która może zostać dostarczona do Ukrainy. „To jest pewna nowość sytuacji, bo do tej pory sądziliśmy, że już nie ma żadnych pocisków. Okazuje się, że są nie tylko pociski, ale też ich zdolności produkcyjne. To, czego brakuje, to decyzji o uruchomieniu środków na kupno i produkcję”.

Przypomnijmy, że coraz więcej mediów i ekspertów przewiduje stworzenie w Komisji Europejskiej stanowiska komisarza do spraw obronności, a faworytem do jego objęcia ma być właśnie obecny szef polskiej dyplomacji.