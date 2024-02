„Marsz gwiaździsty” rolników na Warszawę. 5 tematów, o których musisz dziś wiedzieć

Protest rolników; Piotr Wawrzyk i Edgar K. zeznawali przed komisją wizową; Węgry godzą się na przyjęcie Szwecji do NATO; Dariusz Korneluk został prokuratorem krajowym; wniosek o uchylenie immunitetu Ryszarda Czarneckiego.

1. „Marsz gwiaździsty” rolników na Warszawę

Tydzień temu demonstranci w całym kraju blokowali drogi, teraz przystępują do „marszu gwiaździstego na Warszawę”. Rolnicy zbierają się o godz. 11 przed Pałacem Kultury. Stamtąd ruszą ulicami: Emilii Plater, Al. Jerozolimskimi przez rondo de Gaulle’a, Nowy Świat, plac Trzech Krzyży w stronę Sejmu. Następnie ulicami Piękną i Al. Ujazdowskimi przemaszerują przed siedzibę Prezesa Rady Ministrów. Rolnicy liczyli na spotkanie z premierem Donaldem Tuskiem, ale ten jedzie dzisiaj z wizytą do Pragi.

„Organizatorzy zgłosili zgromadzenie na 10 tys. uczestników i zapewniają, że przemarsz będzie pokojowy i pieszy, ponieważ do Warszawy nie można wjeżdżać pojazdami rolniczymi. Zakończenie zgromadzenia planowane jest ok. godz. 15” – poinformował stołeczny ratusz. „Przy takiej liczbie osób można się spodziewać wszystkiego, ale będziemy apelować, żeby był spokój, żeby nie było niepotrzebnych ekscesów” – zapewniał w rozmowie z Onetem Sławomir Izdebski, przewodniczący OPZZ Rolników i Organizacji Rolniczych.

Postulaty rolników to m.in. konieczność uproszczenia i ograniczenia wymogów Zielonego Ładu, ograniczenie napływu towarów rolno-spożywczych z Ukrainy oraz poprawa opłacalności produkcji rolnej.

2. Piotr Wawrzyk i Edgar K. przed komisją wizową

W poniedziałek odbyło się pierwsze posiedzenie komisji zajmującej się aferą wizową, która wybuchła w czasie kampanii parlamentarnej w zeszłym roku i zakończyła się dymisją wiceministra spraw zagranicznych Piotra Wawrzyka.

Wawrzyk stawił się w Sejmie z pełnomocnikiem, który złożył wniosek formalny o wyłączenie z posiedzenia przewodniczącego Michała Szczerby ze względu na „wątpliwość co do jego bezstronności”. „Przez pięć i pół roku, pełniąc funkcję wiceszefa MSZ, i przez cztery lata, pełniąc mandat poselski, nigdy prawa nie złamałem, nawet w tak przyziemnej sprawie jak przepisy prawa ruchu drogowego” – oświadczył Wawrzyk. I skorzystał z prawa do odmowy składania zeznań.

Przed komisją stanął współpracownik Wawrzyka Edgar K. „Byłem przedstawiany jako Edgar K., przestępca, narodowiec ze Świętokrzyskiego. Nazywam się Edgar Kobos i wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku” – zaczął. Po czym zeznał, że centra wizowe zostały utworzone w okręgach wyborczych byłych ministrów Zbigniewa Raua i Piotra Wawrzyka. Z tym drugim, dodał, pracował „dość długo”. Stwierdził też, że kierownictwo polityczne Zjednoczonej Prawicy próbowało tuszować aferę wizową.

We wtorek sejmowa komisja śledcza ds. afery wizowej ma przesłuchać byłego konsula generalnego Polski w Mumbaju Damiana Irzyka i jego zastępcę Mateusza Reszczyka. Szef komisji Michał Szczerba wskazał, że zeznania konsulów z Indii będą istotne, bo „sygnalizowali nieprawidłowości”. „Ich zeznania pomogą ustalić, jaka była skala zaangażowania poprzedniego kierownictwa MSZ w aferę wizową i czy mogło dochodzić do przekraczania przez nie prawa i działań nielegalnych” – zapowiada Szczerba.

3. Węgry godzą się na przyjęcie Szwecji do NATO

W głosowaniu za przyjęciem Szwecji do NATO opowiedziało się 188 spośród 199 węgierskich parlamentarzystów, w tym partie opozycyjne (sześć osób było przeciw). Budapeszt zwlekał najdłużej, chociaż Orbán osobiście zapewniał, że na pewno tak nie będzie.

26 stycznia ratyfikacji dokonał turecki parlament i od tego momentu tylko Węgry stały na przeszkodzie ekipie Ulfa Kristerssona. „O ile bowiem powody tureckiej obstrukcji były od początku jasne, o tyle w przypadku Węgier Szwedzi i samo NATO musiało w praktyce zgadywać, o co chodzi Orbánowi” – pisze w „Polityce” Mateusz Mazzini.

W ostatnich tygodniach w wyniku negocjacji zmieniła się tak naprawdę tylko jedna rzecz: kraje dogadały się w sprawie myśliwców Gripen. Na mocy ogłoszonego w piątek z pompą przez Orbána porozumienia Węgrzy kupią od Szwedów cztery nowe samoloty. Siły powietrzne korzystają już z 14 maszyn ze Skandynawii, które Szwedzi dodatkowo serwisują.

4. Dariusz Korneluk nowym prokuratorem krajowym

Maria Ejchart, która przewodziła komisji konkursowej, podkreśliła, że zespół po pięciu godzinach wysłuchań kandydatów i dwugodzinnej naradzie zdecydował o rekomendowaniu prok. Korneluka „przy podziale głosów cztery do trzech”. „To nie była prosta decyzja” – zauważyła.

Komisja stwierdziła, że Korneluk zna potrzeby różnych szczebli prokuratury, a rekomendacja wynika m.in. z tego, że prokurator ma największe doświadczenie w kierowaniu zespołami na różnych szczeblach prokuratury. „Prokurator Korneluk zapowiedział rozliczenia, ale nie czystkę. Przed komisją powołaną przez Adama Bodnara do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Prokuratora Krajowego mówił, że zamierza oceniać przypadek każdej osoby oddzielnie i sprawdzać, czy w decyzjach ocenianych osób, które zrobiły błyskotliwą karierę za czasów Ziobry, doszło do łamania prawa i roty prokuratorskiej przysięgi. W tym celu zostaną przeprowadzone uczciwe postępowania z prawem do obrony” – pisze Ewa Siedlecka.

5. Prokuratura chce uchylenia immunitetu Ryszarda Czarneckiego

Śledczy chcą postawić Ryszardowi Czarneckiemu zarzuty za przedkładanie nieprawdziwych oświadczeń dotyczących podróży służbowych, w tym przejechanych kilometrów. Europoseł miał w ten sposób wyłudzić od europarlamentu 220 tys. euro. Śledztwo jest prowadzone z zawiadomienia Europejskiego Urzędu do Spraw Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF).

Według prokuratury Czarnecki miał podawać w dokumentach nieprawdziwe miejsce zamieszkania w Polsce: wskazywał, że znajduje się w Jaśle, gdy w rzeczywistości było w Warszawie. Ponadto złożył 243 wnioski o zwrot kosztów podróży, w których „podał nieprawdę co do odbywanych podróży służbowych, w tym pojazdów, jakimi miał odbywać podróże, i liczby przejechanych kilometrów, wprowadzając odpowiednie służby Parlamentu w błąd”. Śledczy podkreślają, że europoseł „uczynił sobie z popełnienia przestępstwa stałe źródło dochodu”.