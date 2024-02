Prokurator Wrzosek zeznaje, protesty rolników. 5 ważnych tematów, o których musisz dziś wiedzieć

Ewa Wrzosek przed komisją śledczą ds. wyborów kopertowych, protesty rolników, szczyt Grupy Wyszehradzkiej, koniec wizyty Radosława Sikorskiego w USA, rodzice leczą dzieci u uzdrowicieli.

1. Ewa Wrzosek dziś przed komisją śledczą ds. wyborów kopertowych

Komisja śledcza ds. wyborów korespondencyjnych na ostatnim lutowym posiedzeniu przesłucha Ewę Wrzosek. To prokurator, która wszczęła śledztwo w sprawie organizacji wyborów prezydenckich w okresie pandemii. W efekcie prokurator krajowy polecił wszcząć postępowanie dyscyplinarne wobec niej, przesunięto ją z Warszawy do prokuratury w wielkopolskim Śremie. Według organizacji Citizen Lab Wrzosek była inwigilowana za pomocą oprogramowania Pegasus.

Drugim świadkiem w środę będzie wiceszefowa Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów Edyta Dudzińska, która przejęła i umorzyła śledztwo Wrzosek ws. wyborów w pandemii po trzech godzinach od jego wszczęcia.

Przed komisją występowali już m.in. były wicepremier Jarosław Gowin, były przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Wojciech Hermeliński (w charakterze eksperta), były szef kancelarii premiera Michał Dworczyk czy były wiceminister infrastruktury Artur Soboń. Zaplanowane na 10 maja wybory korespondencyjne zdaniem ekspertów zostały przygotowane wbrew prawu, nie odbyły się w tym terminie, a w efekcie państwo – według wyliczeń NIK – straciło ponad 70 mld.

2. Rolnicy protestowali w Warszawie

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia przyjął we wtorek wysłanników rolników i odebrał od nich postulaty. Delegacja spotkała się też z szefem kancelarii premiera Janem Grabcem w KPRM. Po spotkaniach delegaci rolników ocenili, że nie udało się dojść do porozumienia, następny protest zapowiedzieli na 6 marca. „Nic nie udało się ustalić, oprócz obietnicy, że stworzony zostanie okrągły stół z przedstawicielami rolników i władz. Liczymy na realne i konkretne działania” – mówił agencji PAP jeden z liderów protestu Szczepan Wójcik. W jego ocenie rolnicy dalej będą protestować i blokować drogi.

We wtorek po serii blokad dróg i przejść granicznych rolnicy demonstrowali w centrum Warszawy. Domagali się odstąpienia od unijnego Zielonego Ładu, uszczelnienia granic przed napływem produktów rolno-spożywczych spoza Unii, szczególnie z Ukrainy, i obrony hodowli zwierzęcej w Polsce. Według organizatorów, w warszawskim proteście wzięło udział około 50 tys. osób.„Zdumiewające jest, że polski protest ciągle nie ma swojej reprezentacji, z którą rząd mógłby negocjować. – Wymknął się spod kontroli – mówi mi jeden z rolników. Gorzej, że żadna z protestujących organizacji rolniczych nie próbuje temu przeciwdziałać” – napisała w komentarzu publicystka „Polityki” Joanna Solska.

3. Grupa Wyszehradzka podzielona w sprawie pomocy militarnej dla Ukrainy

„W Grupie Wyszehradzkiej są różne podejścia do rosyjskiej inwazji na Ukrainę, ale myślę, że możliwa jest chociaż fragmentaryczna współpraca we wspieraniu Kijowa” – stwierdził premier Donald Tusk po wtorkowym szczycie Grupy Wyszehradzkiej w Pradze. Premierzy Słowacji i Węgier sprzeciwili się militarnemu wspieraniu Ukrainy. Wszyscy zgodzili się jednak co do pomocy humanitarnej dla Kijowa, a także współpracy na forum unijnym.

W pierwszym szczycie V4 po zmianie rządu w Polsce wzięli udział premierzy: Tusk, Petr Fiala (Czechy), Robert Fico (Słowacja) i Viktor Orbán (Węgry). Na wspólnej konferencji premierów Fiala przyznał, że między krajami V4 są różnice, ale też panuje zgoda co do tego, że „agresja rosyjska stanowi poważne naruszenie prawa międzynarodowego”, a „Ukrainie jest potrzebna pomoc, a my powinniśmy Ukrainie pomagać”. Tematami rozmów były także bezpieczeństwo energetyczne, strategiczna agenda Unii i zapobieganie nielegalnej migracji.

4. Tour de force Sikorskiego w USA

Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski zakończył wizytę w USA. Spotkał się w Waszyngtonie z sekretarzem stanu Antonym Blinkenem, wygłosił kilku przemówień i udzielił kilku wywiadów. Ich głównym tematem była wojna w Ukrainie i losy amerykańskiej pomocy dla Kijowa, zablokowanej w Kongresie przez Republikanów na życzenie Donalda Trumpa.

Furorę w światowych mediach zrobiło wystąpienie ministra w sobotę na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ. Sikorski błyskotliwie ripostował na przemówienie ambasadora Rosji Wasilija Niebenzji, który powtórzył kłamstwa Kremla na temat Ukrainy, motywów napaści na ten kraj i oszczerstwa, że panuje tam skorumpowany reżim „nazistowski”. „No cóż, prezydent (Ukrainy) jest Żydem, minister obrony muzułmaninem i nie ma tam więźniów politycznych”, powiedział. Przypomniał też zmarłego niedawno Aleksieja Nawalnego, który – dodał sarkastycznie – „udokumentował, jak uczciwy i pełen moralnej czystości jest jego kraj”.

„Wizytę Sikorskiego w USA, której głównym celem było najwyraźniej przypomnienie Amerykanom o globalnej stawce wojny, można uznać za niewątpliwy sukces. Gospodarze zwracali się do niego familiarnie, per Radek, i komplementowali go jako gwiazdę europejskiej polityki” – komentuje korespondent „Polityki” w Waszyngtonie Tomasz Zalewski.

5. Dzieci umierają pod opieką uzdrowicieli

Spirytualizm, ziołolecznictwo, bioenergoterapia – to najpopularniejsze metody, którymi „leczono” dzieci z chorobami onkologicznymi, pisze w „Polityce” Iwona Konarska. Ból głowy, białkomocz, powiększenie węzłów chłonnych; często nie wiadomo, czy na przykład ból głowy nie jest związany z tętniakiem. Ale zamiast na pogłębioną diagnostykę rodzic decyduje się na inne metody: nacieranie sadłem borsuka, ruchy wahadełkiem itp. – Bezcenny czas mija i dochodzi do dramatu. Bywa też, że choroba była w stanie remisji, a metoda niekonwencjonalna ją pobudza i kończy się śmiercią. Jednak nikt tych faktów nie łączy – mówi dr hab. med. Witold Kołłątaj z Kliniki Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej USD w Lublinie.

– W miejsce szczepień, a także antybiotyków rodzice stosują coś ich zdaniem bardziej skutecznego i zdrowszego – komentuje dr hab. med. Ewelina Gowin z Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego Szpitala św. Józefa w Poznaniu. – Z moich doświadczeń wynika, że najczęściej są to olbrzymie, nawet stukrotnie wyższe od zalecanych, dawki witaminy D (zamiast szczepień) i witaminy C (zamiast antybiotyków w leczeniu poważnych infekcji bakteryjnych). Przybywa osób odmawiających szczepień. W 2014 r. lubelski sanepid zanotował 717 takich rodziców, rok później szczepień odmówiło 1083 osób, w 2019 r. – 3869, a w 2021 r. – 4800.