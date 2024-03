Kaczyński przed komisją śledczą. 5 tematów, o których musisz dziś wiedzieć

Kaczyński przed komisją śledczą; premier powołał Prokuratora Krajowego; znamy nowego przewodniczącego KEP; pijani kierowcy będą tracić auta; pogrzeb Lizy, Białorusinki zamordowanej w centrum Warszawy.

1. Kaczyński przed komisją śledczą ds. Pegasusa

„Naszą rolą jest to, żeby wydobyć z Jarosława Kaczyńskiego pełną wiedzę, którą miał na temat zakupu, funkcjonowania, inwigilowania, weryfikowania poprzez program Pegasus” – powiedział TVN24 wiceszef komisji Tomasz Trela z Lewicy. Prezes PiS stawi się przed nią dziś (w piątek) prawdopodobnie po godz. 11. Będzie zeznawał jako świadek.

Przewodnicząca komisji Magdalena Sroka z PSL-Trzeciej Drogi uważa, że Kaczyński będzie zasłaniał się niepamięcią. On sam już to w zasadzie potwierdził, zapowiadając: „Obawiam się, że tam będzie wiele pytań, na które ja nie jestem w stanie odpowiedzieć, bo po prostu moja orientacja niewiele przekracza, a może w ogóle nie przekracza tego, co jest w tej chwili w mediach”.

2. Premier powołał Prokuratora Krajowego

Nowym prokuratorem krajowym i pierwszym zastępcą prokuratora generalnego został Dariusz Korneluk, prokurator z olbrzymim doświadczeniem „liniowym”. Pracował na stanowiskach kierowniczych w prokuraturze, a przede wszystkim ma autorytet i zaufanie wśród prokuratorów. Co prawda wygrał konkurs już w ubiegłym miesiącu, ale dopiero w środę (13 marca) skończył się dwumiesięczny okres, podczas którego funkcję tę pełnił prokurator Jacek Bilewicz.

Przed komisją powołaną przez Adama Bodnara do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Prokuratora Krajowego Korneluk zapowiedział rozliczenia, ale nie czystkę w prokuraturze.

3. Biskupi wybrali przewodniczącego KEP

Bez zaskoczeń – nowym przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski został metropolita gdański abp Tadeusz Wojda. Jego zastępcą będzie abp Józef Kupny z Wrocławia. Obaj urodzeni w małych miejscowościach w drugiej połowie lat 50., przeszli przez kolejne szczeble kariery w epoce papieża Karola Wojtyły, choć godności biskupie przyznali im już jego następcy: Benedykt XVI i Franciszek. Obu łączy też niechęć do środowisk LGBT, emancypacji kobiet spod katolickiego stereotypu usłużnej kobiecości i udzielanie się w ruchu radiomaryjnym pod egidą ojca dyrektora. „Potwierdza to generalnie schyłkową tendencję w polskim katolicyzmie” – ocenia Adam Szostkiewicz.

4. Pijani kierowcy będą tracić auta

W czwartek weszła w życie nowelizacja kodeksu karnego wprowadzająca konfiskatę samochodu jako dodatkową sankcję w przypadku najcięższych przestępstw drogowych. Z utratą auta mogą się liczyć kierowcy prowadzący pojazd pod wpływem alkoholu lub podobnie działającej substancji (jeżeli okaże się, że mieli we krwi 1,5 promila), ale też ci, którzy mają już na koncie przestępstwa kierowania pojazdu w stanie nietrzeźwości (czyli od 0,5 promila w górę), oraz ci, którzy spowodowali w takim stanie wypadek.

Tyle teoria, bo przepisy są pełne wyjątków, które przedstawia Adam Grzeszak. I przypomina: o skuteczności walki z pijanymi kierowcami decyduje nie surowość kar, ale w miarę szczelne sito kontrolne.

5. Pogrzeb Lizy

W czwartek na warszawskim Cmentarzu Północnym odbył się pogrzeb 25-letniej Lizawiety (nazywanej Lizą), 25-letniej Białorusinki zgwałconej i zamordowanej w centrum Warszawy. Przybyły tłumy, żałobnicy żegnali się ze zmarłą, wpisywali do księgi kondolencyjnej. Trumnę z ciałem do kaplicy przyniosło sześć kobiet ubranych w białe kostiumy.

W ubiegłym tygodniu w Warszawie odbył się protest przeciw przemocy. Marsz opatrzono hasłem „Miała na imię Liza”.