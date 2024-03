Apacze, pociski lotnicze i co jeszcze? Polska nie wychodzi z amerykańskiego sklepu. Ceny robią wrażenie

Po ponad 10 latach przymiarek kontrakt na śmigłowce uderzeniowe ma być na wyciągnięcie ręki, co ułatwi amerykańska pożyczka. Obecnie rządzący czasem krytykowali poprzedników za masowe zakupy uzbrojenia w USA, ale sami mogą pobić ich rekord.

Nadchodzi kolejna gigantyczna umowa zbrojeniowa z amerykańską firmą. Nawet jeśli wartość kontraktu nie sięgnie wstępnej wyceny podanej przez agencję DSCA (12 mld dol.), to pakiet 96 śmigłowców AH-64E Apache będzie jednym z największych polskich zamówień w USA i jedną z największych umów eksportowych wojskowej części Boeinga. Prezes firmy był w ubiegłym tygodniu w Warszawie, co pewnie nie było zbiegiem okoliczności, i sugerował, że do umowy jest bardzo blisko. Ted Colbert uśmiechał się szeroko nie tylko, gdy mówił o śmigłowcach, bo ma w ofercie wiele innego sprzętu, o którym Polska od jakiegoś czasu myśli. I mówi.

Zakup Apaczy oddaje mozół polskich zbrojeń. W tym roku obchodzimy 10. rocznicę przymiarek do zakupu śmigłowców uderzeniowych, w których Boeing od początku był obecny. Wówczas, za poprzednich rządów PO-PSL, przewidywano przetarg i wybór oferty ok. 2018 r. Później, pod rządami PiS, Boeing intensywnie promował Apacze, a konkurs – jak w wielu innych przypadkach – zakończył się wskazaniem dostawcy bez szerszego uzasadnienia (dopiero w 2022 r.). Wielkim szokiem była liczba: aż 96 maszyn. Gdyby taki zakup stał się faktem, Polska miałaby najwięcej apaczy po Stanach Zjednoczonych i byłaby śmigłowcową potęgą w Europie. Brak umowy po dwóch latach od wyboru wskazuje, jak olbrzymie i kosztowne to przedsięwzięcie (nawet na większą skalę niż zakup 48 myśliwców F-16) i ile szczegółów trzeba dopiąć, zanim kontrakt będzie gotowy do podpisu. Krokiem naprzód był podpisany jeszcze przez Mariusza Błaszczaka offset z producentem komponentów optoelektronicznych, firmą Lockheed Martin. Zgodnie z prawem umowa offsetowa musi być też zawarta z samym wytwórcą śmigłowców. Przy tak dużej flocie Polska musi mieć zdolności jej technicznego utrzymania, a know-how musi dostarczyć producent. PiS bardzo chciał podpisać te umowy, ale – jak słychać z branży – machina urzędnicza po stronie USA oraz zaangażowanych firm nie wytrzymała tempa, jakie chciał narzucić Błaszczak. Apacze podpisze więc rząd Donalda Tuska, prawdopodobnie w pierwszej połowie roku.

Po pierwsze Ameryka

Bo jak się okazuje, mimo okazjonalnej krytyki PiS za masowe zakupy w USA nowy gabinet nie tylko je kontynuuje, ale ma szansę zostać rekordzistą. Monitorujący umowy obronne tak skrupulatnie, jak tylko pozwalają oficjalne informacje, Tomasz Dmitruk z „Dziennika Zbrojnego” i „Nowej Techniki Wojskowej” wyliczył, że w latach 2016–23 na uzbrojenie z USA Polska wydała 27 mld dol. Z kolei według amerykańskiego raportu z eksportu uzbrojenia w 2023 r. Polska miała wydać w USA 30 mld dol. i znalazła się na pierwszym miejscu wśród zagranicznych klientów. Choć nie wiadomo, czemu Departament Stanu zaliczył do tego niepodpisane apacze i HIMARS-y, i to po wyjściowych cenach. Raport o handlu bronią szwedzkiego instytutu SIPRI podaje, że w okresie 2019–23 45 proc. importu broni do Polski pochodziło z USA. Nie ma więc żadnych wątpliwości, że także raport za kolejny rok fiskalny w USA (od października do września) będzie opiewał na dziesiątki miliardów, bo pomaga w tym sam amerykański rząd. Polska uzyskała już drugą pożyczkę z mechanizmu kredytowego FMF o wartości 2 mld dol. z przeznaczeniem na zakup śmigłowców (poprzednia takiej samej wysokości udzielona została we wrześniu 2023 r. na zakup wyrzutni HIMARS). Dodatkowo rząd federalny ma udzielić Polsce gwarancji na kredyty w prywatnych bankach na kolejne 4 mld dol. Kosztów tych zakupów to nie pokryje, ale może znacząco ulżyć w ich sfinansowaniu. Pomimo podniesienia wydatków obronnych do ponad 4 proc. PKB Warszawy na wszystkie zaplanowane zakupy nie stać, dlatego poza środkami budżetowymi szuka możliwości kredytowych i innego zadłużania. Między innymi nalegała na zwiększenie limitów kredytowych w Korei Płd. przed podpisaniem kolejnych transz zakupów.

Nowy rząd pokazuje Amerykanom, że podtrzymuje zbrojeniowe zapowiedzi poprzedników – a może pokazuje też potencjalnemu przyszłemu prezydentowi Donaldowi Trumpowi, że nie tylko najlepiej „płaci na NATO”, ale płaci sowicie w USA. Poza wspomnianymi Apaczami na biurku szefa MON piętrzy się plik niemal gotowych zamówień i ofert, co pokazuje, że Ameryka jest dla Polski dostawcą preferowanym, a wręcz nieodzownym. Najlepiej pokazuje to podpisana przez rząd Donalda Tuska umowa z firmą Northrop Grumman na system IBCS – dowodzenia zintegrowaną obroną powietrzną. Zawarta została pod koniec lutego i opiewa na kwotę nieco ponad 2,5 mld dol. Obrona powietrzna jest priorytetem zamówień zbrojeniowych nowego gabinetu, a IBCS był niezbędny, by dokończyć budowę warstwowego systemu (o czym kiedyś zapewniał Mariusz Błaszczak, mijając się z prawdą) złożonego z wyrzutni średniego zasięgu Wisła/Patriot i krótkiego zasięgu Narew/CAMM. System taki dopiero powstaje i nie będzie gotowy przed końcem dekady, ale elementy do niego trzeba było zamówić. To absolutnie niezbędna kontynuacja i dobrze, że nowy rząd nie chciał tu niczego „audytować”, co zawsze niesie ryzyko opóźnienia. Teraz z dumą może mówić, że dzięki temu zakupowi Polska będzie mieć system obrony powietrznej tak samo nowoczesny jak USA, a dodatkowo z licznymi polskimi komponentami.

To samo mówi o lotniczych pociskach powietrze–powietrze i manewrujących, na których gigantyczny pakiet dla Polski właśnie zapadła zgoda w Departamencie Stanu. To procedura wymagana, choć w przypadku sojuszników z NATO czysta formalność. Dla obserwatorów ma o tyle znaczenie, że kończy się komunikatem publikowanym przez agencję DCSA, zawierającym rodzaj i ilość udostępnianego do sprzedaży uzbrojenia, elementy dodatkowe, a także jej przewidywaną maksymalną wartość transakcji. Z trzech wpisów na stronie DSCA dowiedzieliśmy się – zapewne nieprzypadkowo w czasie amerykańskiej wizyty prezydenta i premiera – o możliwości sprzedaży Polsce 821 pocisków manewrujących JASSM-ER za 1,77 mld dol., 745 naprowadzanych radarowo pocisków powietrze–powietrze AMRAAM za 1,69 mld dol. oraz 232 naprowadzanych termicznie pocisków powietrze–powietrze Sidewinder AIM-9X za 219 mln dol. W sumie daje to 3,68 mld dol., choć nie musi zostać kupione hurtem. Pakiet należy widzieć jako konieczne uzupełnienie arsenału uzbrojenia dla F-16 oraz otwarcie puli (zwłaszcza pocisków manewrujących JASSM-ER) dla F-35. Koreańskie samoloty szkolno-bojowe FA-50 powyższej broni na razie nie przenoszą, mają mieć taką zdolność w docelowej wersji „PL” pod koniec dekady.

Polska już wcześniej nabywała wszystkie rodzaje takich pocisków, bo uzbrajała w nie F-16. Ale jeśli chodzi o pociski manewrujące, a więc precyzyjną broń dalekiego zasięgu, ich zakupy były „homeopatyczne”, bo dotyczyły kilkudziesięciu sztuk. Liczba ponad ośmiuset stanowi więc kolejną deklarację, że Polska zbroi się na poważnie i to w broń taką, która może potencjalnemu przeciwnikowi wyrządzić dotkliwe szkody na jego podwórku. JASSM-ER mają zasięg przekraczający tysiąc kilometrów, więc swobodnie mogą razić cele położone głęboko w Rosji, i to bez narażania ich nosicieli – samolotów taktycznych lub innych statków powietrznych (pociski JASSM mogą być nawet „paletowo” zrzucane z transportowców). Jeśli ktoś w obecnym rządzie pamięta jeszcze (a powinien sam premier Tusk) hasło „kłów Polski”, to zakup takiej liczby takiej broni stworzy rekinią paszczę.

Długa kolejka do polskiego portfela

Kłów będzie można pokazać jeszcze więcej, gdy dojdzie do skutku zapowiadany przez Błaszczaka zakup „500 HIMARS-ów”. Te wyrzutnie to też pomysł, który miała poprzednia koalicja PO-PSL, a którego nie udało się jej zrealizować. Poprzedni minister podpisał jedną umowę na 20 wyrzutni, które zostały dostarczone, a potem zaskoczył cały zbrojeniowy świat deklaracją, że chce ich pół tysiąca. Podobnie jak w przypadku 96 śmigłowców to „kontrakt dekady” (za 10 mld dol.) tak dla odbiorców, jak i dostawców, więc rozmowy trwają. Błaszczak zawarł jedynie ramową umowę z Lockheedem, ale zamówienie konkretnych partii wyrzutni na polskich podwoziach Jelcza, a przede wszystkim wynegocjowanie produkcji w Polsce rakiet spocznie już na rządzie Tuska.

Kolejną umową z Lockheedem może być modernizacja polskich F-16, które mają otrzymać „w połowie życia” nowe radary, komputery i kilka innych unowocześnień na kolejne 20 lat latania. Na podpis czeka, zapowiedziany dawno i uznawany za kluczowy dla zabezpieczenia przestrzeni powietrznej, zakup czterech systemów aerostatów rozpoznawczych od Raytheona za 1,2 mld dol. Ale kolejka na tym się nie kończy, bo niewykluczone, że któraś z amerykańskich firm – Lockheed lub Bell – wygra też przetarg na 24 śmigłowce szkolne, mimo iż za faworytów na razie uchodzą oferty europejskie.

Lotnicze potrzeby też nie są jeszcze w pełni zaspokojone. Polska potrzebuje powietrznych tankowców – i tu też szykuje się europejsko-amerykański pojedynek, w którym Airbus zmierzy się z Boeingiem. Pomimo zakupu od Szwecji dwóch używanych samolotów wczesnego ostrzegania Polska nie porzuciła planów pozyskania nowszych maszyn tego typu, a jeśli się na to zdecyduje, to do wyboru może mieć oferty szwedzkie, izraelskie i aż dwie amerykańskie (Boeinga E-7 Wedgetail i Northropa E-2D Hawkeye). Ale najbardziej zażarta „powietrzna walka” już trwa i dotyczy samolotów myśliwskich o dużym udźwigu, zasięgu i pułapie, zwanych samolotami przewagi powietrznej. Polscy lotnicy chcieliby ich mieć dwie eskadry, by w sumie lotnictwo bojowe liczyło 160 maszyn. O ten wybór rywalizują obecnie europejski Eurofighter piątej generacji oraz amerykański F-15EX Eagle II produkowany przez Boeinga. Do tej stawki nieśmiało dobija się koreański KF-21, ale to samolot zupełnie nowy i niesprawdzony. O ile Apacze są dla Amerykanów w tej chwili kontraktem najważniejszym, ale w zasadzie przesądzonym, o tyle sprzedaż Polsce F-15EX jest kolejnym wyzwaniem i potencjalnie wielomiliardowym sukcesem do wzięcia.