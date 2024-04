Duda u Trumpa, europejska „żelazna kopuła”. 5 tematów, o których musisz dziś wiedzieć

Spotkanie Andrzeja Dudy z Donaldem Trumpem; europejska „żelazna kopuła”; były minister cyfryzacji przed komisją śledczą; rektor UW zwolniony z PZU; obsesja elektronicznych dzienników.

1. Spotkanie Dudy z Trumpem

Prezydent Andrzej Duda spotkał się w środę w Nowym Jorku z Donaldem Trumpem. Były prezydent USA, w tegorocznych wyborach ponownie kandydujący na ten urząd, podejmował prezydenta RP na kolacji w swym apartamencie w Trump Tower na Manhattanie. Dudzie towarzyszyli ministrowie z jego kancelarii: Marcin Mastalerek i Wojciech Kolarski. Spotkanie miało charakter „prywatny”, jak to określił Duda, który wcześniej tego samego dnia rozmawiał w siedzibie ONZ z jej sekretarzem generalnym Antonio Gutteresem.

Przed kolacją z Trumpem prezydent RP powiedział mediom, że zna się z nim od dawna i „w pewnym sensie są przyjaciółmi”. Jego amerykański gospodarz odwzajemnił się nazywając go „przyjacielem”, który w Polsce „robi doskonałą robotę”, którego „Polacy kochają” i z którym „w tak wielu sprawach się zgadza”. Dodał też: „Mieliśmy razem wspaniałe cztery lata”.

2. Europejska „żelazna kopuła”

W 2022 r. rząd PiS nie zdecydował się na przystąpienie do Europejskiej Inicjatywy Obrony Powietrznej i Tarczy Przeciwrakietowej znanej jako European Sky Shield Initiative (ESSI). Dwa lata później rząd Donalda Tuska próbuje ten błąd naprawić.

Michał i Jacek Fiszerowie wyjaśniają, że w ESSI chodzi o stworzenie wspólnego, zintegrowanego systemu obrony powietrznej. Niemcy proponują nam europejską tarczę antyrakietową – wspólne zakupy systemów przeciwlotniczych i przeciwrakietowych rozmieszczonych na trzech poziomach. Jaki mają w tym interes? Bardzo prosty: jeśli coś będzie na nich leciało, zostanie zestrzelone już w Polsce, na Słowacji albo w Czechach. Mamy w tym wspólny interes. To szansa na tańsze zakupy (niemal po cenach hurtowych, a nie detalicznych), jednolite standardy szkolenia i dowodzenia oraz, w razie potrzeby, wzajemne wzmacnianie obrony powietrznej.

3. Były minister cyfryzacji przed komisją śledczą

Były minister cyfryzacji Marek Zagórski przekonywał w środę przed komisją śledczą, że nie brał udziału w przygotowaniach do wyborów korespondencyjnych. Poza jednym spotkaniem, które miało miejsce w kwietniu 2020 r. Dokładnej daty nie potrafił podać, pamiętał, że inicjatorem był ówczesny szef ministerstwa spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński. „Chodziło o przygotowania techniczne, zadania Poczty, procedurę przekazywania wyborcom pakietów wyborczych” – wyjaśnił Zagórski. Kamiński pytał go na spotkaniu, czy przekazał już Poczcie Polskiej bazę PESEL wyborców. Zagórski potwierdził.

Na jakiej podstawie ją przekazał? Jak twierdzi podstawą była ustawa covidowa. Wyjaśnił, że „nikt go nie naciskał, ani nie namawiał”. „Trzeba wiedzieć, że proces przekazywanie danych z rejestrów to zadanie stałe ministerstwa” – zauważył. „I to z różnych rejestrów, zajmuje się tym specjalny departament, kilkadziesiąt osób”.

4. Nieoficjalnie: Nowak zwolniony z PZU

Senat Uniwersytetu Warszawskiego podjął uchwałę sprzeciwiającą się działaniom medialnym, których celem jest ingerencja w demokratyczny proces wyborczy na uniwersytecie. Dzień wcześniej „Polityka” napisała, że należące do PKN Orlen media z grupy Polska Press publikowały stronnicze artykuły i relacje z kampanii wyborczej na rektora Uniwersytetu Warszawskiego. Teksty stawiające w złym świetle kontrkandydatów, a promujące rektora prof. Alojzego Nowaka, który stara się o reelekcję, trafiały do redakcji bezpośrednio z działu handlowego warszawskiego oddziału Polska Press, choć nie były oznaczone jako materiały sponsorowane czy marketingowe.

Co więcej: ujawniliśmy, że Alojzy Nowak został zatrudniony jako doradca prezeski PZU przez swoją uczelnianą podwładną, Beatę Kozłowską-Chyłę. Ona odeszła w lutym, a rektor nadal zarabiał tu co miesiąc ok. 70 tys. zł i korzystał ze służbowego luksusowego bmw. Według dzisiejszych nieoficjalnych doniesień „Rzeczpospolitej” PZU 17 kwietnia, dzień po publikacji tekstu „Polityki”, rozwiązało umowę z Nowakiem. Jak pisaliśmy, w razie zwolnienia największy polski ubezpieczyciel musi wypłacić rektorowi ponad 400 tys. zł odszkodowania. Informacje te potwierdziliśmy w kilku niezależnych źródłach.

5. Chętkowski: współczuję moim uczniom

Kiedy nauczyciel wstawia uczniowi albo uczennicy ocenę do dziennika elektronicznego, rodzice natychmiast o tym wiedzą. Przerywają dotychczasowe czynności, przeglądają uważnie dziennik i widzą, że dziecko otrzymało ocenę poniżej rodzinnych ambicji. Zaczyna się interwencja. Po co czekać, skoro można mu wysłać SMS, a do nauczyciela mail? Niektórzy dzwonią nawet do dyrekcji – opisuje w „Polityce” Dariusz Chętkowski, nasz publicysta i nauczyciel.

Jego zdaniem to chore, że nastoletni uczniowie zostali pozbawieni prawa do trzymania w tajemnicy swoich ocen. Jeśli chodzi o naukę szkolną, wiele dzieci jest w niewoli swoich rodziców. Po co to? Niech się spóźni na lekcję albo wyjdzie wcześniej, niech złapie gorszą ocenę – czy rodzic musi o tym wiedzieć? Byłoby lepiej dla zdrowia psychicznego nastolatków, gdyby rodzice nie wiedzieli.