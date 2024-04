Suski, dąsik i Wąsik. Kaczyński ma coraz mniej czasu, żeby ugasić ten pożar w PiS

Maciej Wąsik, oficjalny „męczennik” PiS „za walkę z korupcją”, nie jest w partii lubiany, a wieści o podsłuchiwaniu kolegów bulwersują i „doły”, i „górę” partii. Kto wie, czy nie poruszyły nawet rzesz wyborców partii Kaczyńskiego. W PiS wybuchł pożar – i to na kilka tygodni przed wyborami. Kaczyński ma mało czasu, żeby go ugasić.

Kojarzący się z Cyprem i wózkiem golfowym europoseł PiS, profesor prawa Karol Karski nie ma szczęścia. Najpierw Jarosław Kaczyński chciał mu zabrać „jedynkę” i oddać ją Jackowi Kurskiemu, którego nie życzyli sobie na Mazowszu Adam Bielan i Maciej Wąsik, a teraz to zapewne Wąsik odbierze mu jedyne „miejsce biorące” w jego okręgu. Kurski zaś dostanie osieroconą przez Wąsika „dwójkę” na Mazowszu. Cóż, prezes uznał najwyraźniej, że nagroda za służbę w TVP Kurskiemu się należy. A może po prostu boi się, że niezagospodarowany Kurski może mu zacząć bruździć?

Kto mógłby się postawić Kaczyńskiemu?

Poza tym wieść dziennikarska niesie, że za makiawelicznym księciem propagandy PiS wstawił się sam Mariusz Błaszczak i sam Jacek Sasin. Jak będzie naprawdę, dowiemy się po zarejestrowaniu list. W polskiej polityce tak to bowiem działa, że zmiany na listach możliwe są nawet w ostatniej chwili. Stąd obyczaj asystowania partyjnym pełnomocnikom wyborczym w ich wycieczkach do PKW. Musimy więc poczekać do 2 maja, do godziny 16, bo wtedy upływa termin rejestracji kandydatów. W przypadku PiS tym bardziej nic nie jest pewne, że z powodu sporów o miejsca na listach niemożliwe stało się ich ogłoszenie podczas konwencji wyborczej.

Sporów to mało powiedziane. Mówi się wręcz o awanturze. A kto mógłby się postawić prezesowi?