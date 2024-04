Kłótnie w PiS. Kaczyński: mamy mocną drużynę. Lewica pokazuje „jedynki” na listach

Partie zaczynają kampanię do Parlamentu Europejskiego. Prezes PiS na konwencji w Warszawie mówił o „biało-czerwonej drużynie”, ale w tle trwały spory o miejsca na listach i inwigilację systemem Pegasus. „Będzie dobry wynik” – przekonywał na imprezie Lewicy Włodzimierz Czarzasty.

Wystąpienie prezesa PiS poprzedziło odegranie hymnu państwowego. Jarosław Kaczyński cytował słowa przywódcy przedwojennej endecji Romana Dmowskiego: „jesteśmy Polakami i mamy obowiązki polskie”.

„Musimy jasno powiedzieć, idziemy do tego parlamentu, żeby odrzucić Zielony Ład" – powiedział na sobotniej konwencji Kaczyński. „On w dzisiejszej swojej wersji godzi w polskie rolnictwo, praktycznie prowadzi do jego likwidacji. Taką samą likwidację można uzyskać poprzez otwarcie naszych granic na import towarów rolnych z Ukrainy”.

Zdaniem prezesa PiS „Zielony Ład to coś znacznie dalej idącego”. „To dyrektywa budynkowa, to bardzo droga energia, coraz droższa. A to oznacza z kolei wyższe ceny działalności gospodarczej, a co za tym idzie także wyższe ceny właściwie we wszystkich dziedzinach: transportu, transportu lotniczego” – zaznaczył Kaczyński.

„Nasza biało-czerwona drużyna przystępuje do tych wyborów, do tego wielkiego przedsięwzięcia z pełnym przekonaniem, z pełną determinacją, że musimy bronić polskich wartości, polskich interesów i polskiej racji stanu” – podkreślił Kaczyński.

Migracje i „obrona suwerenności”

Kaczyński stwierdził, że należy zatrzymać „wszystkie szaleńcze przedsięwzięcia migracyjne – pakt migracyjny”. Jak mówił, Polacy są dobrymi ludźmi, bo w 2022 r. przyjęli pod swoje dachy setki tysięcy Ukraińców. „Ale Polacy mają prawo chcieć żyć w bezpiecznym kraju. I mają prawo żyć w kraju, w którym obowiązują reguły wynikające z ich kultury, z polskiej kultury, z chrześcijańskiej kultury” – zaznaczył szef PiS.

Prezes PiS twierdził też, że Polsce grozi utrata suwerenności wskutek zmian traktatowych w Unii i zmiany waluty. „Nowe traktaty, a właściwie zmiany w tych istniejących, zmiany, które zmieniają ich sens. Jaki będzie skutek tego, że to zostanie przyjęte? Utracimy suwerenność, że będziemy terenem zamieszkiwania Polaków rządzącym z zewnątrz” – podkreślił Kaczyński. „Chcą nam narzucić euro. I na to też nie może być zgody”.

Kaczyński ogłosił, że kandydatem PiS na komisarza UE jest Jacek Saryusz-Wolski, który jest „kompetentny”, ma „silny charakter i mocny temperament”. Prezes PiS wymienił w swoim przemówieniu także byłą premier i europosłankę Beatę Szydło, która ma kandydować ponownie do PE. „Mamy wszystko, co jest potrzebne do tego, żeby odnieść sukces, ale żeby to był sukces niepusty. Nam chodzi o biało-czerwoną drużynę" – podkreślił.

PiS podczas konwencji nie pokazał swoich list wyborczych. Według doniesień wielu mediów, w tym „Polityki”, w piątek trwały nerwowe przesunięcia między listami i kłótnie polityków PiS o miejsca w poszczególnych regionach. Np. Jacek Kurski miał zostać przesunięty z pierwszego miejsca na Podlasiu oraz Warmii i Mazurach na drugie na Mazowszu.

Pojawiły się także wątpliwości dotyczące kandydatury Macieja Wąsika z Mazowsza. Wyciąć z listy miał go poseł PiS Marek Suski, który dostał zawiadomienie z prokuratury, że był podsłuchiwany systemem Pegasus (obok 30 innych osób). Wąsik był koordynatorem ds. służb w rządzie PiS. Termin rejestracji list mija 2 maja.

Czarzasty: Lewica się nie pokłóci

Hasło kampanii Lewicy w wyborach do Parlamentu Europejskiego to „Europa dla Ciebie”. Lewica podczas sobotniej konwencji zaprezentowała „jedynki” na listach i mówiła o swoim programie.

„Do wszystkich tych, którzy myśleli albo myślą, że Lewica da się rozwalić, że Lewica się pokłóci o jedno albo drugie miejsce – kłócić się będziemy, ale zawsze razem” – mówił Włodzimierz Czarzasty. Jego zdaniem „to ekipa, która Polsce i Europie jest potrzebna, to ekipa, która przywróciła z powrotem Lewicę do Sejmu. To ekipa, która weszła po 18 latach do rządu”.

Europoseł Robert Biedroń mówił, że Lewica „chce doprowadzić do tego, żeby twarz biedy w Polsce nie miała twarzy starszej kobiety, żeby emerytury, wynagrodzenia kobiet w Polsce były takie same jak kobiet na Zachodzie, żeby nasze matki, babki, koleżanki, córki w końcu i nareszcie były traktowane sprawiedliwie”.

„To jest cel lewicy, żeby ludziom żyło się dobrze, żeby rozwiązywać problemy dnia codziennego, bo Europa jest dla ciebie” – podsumował Biedroń.

Kto na jedynkach Lewicy?

Wiceministra kultury Joanna Scheuring-Wielgus została „jedynką” w woj. wielkopolskim, a współprzewodniczący Nowej Lewicy i obecny europoseł Robert Biedroń otworzy listy w Warszawie.