Nowy program mieszkaniowy. Atak w Monachium. Świątek wygrywa. 5 tematów, o których warto dziś wiedzieć

Rząd pokazał nowy program wsparcia mieszkaniówki; TSUE wydał ważny wyrok dla kredytobiorców; rozpędzony samochód staranował ludzi na ulicy w Monachium; Iga Świątek w półfinale turnieju w Katarze; Wenecja wprowadza czerwone strefy.

1. Klucze do mieszkania zamiast kredytu na start

Minister rozwoju i technologii Krzysztof Paszyk (PSL) do tej pory był twarzą programu „Kredyt na start”, który upadł z powodu sprzeciwu Polski 2050 i Lewicy. Koalicyjne partie zarzucały pomysłowi Paszyka wspieranie deweloperów z publicznych pieniędzy oraz brak wsparcia budownictwa komunalnego.

Paszyk w czwartek pokazał ogólne założenia programu „Klucz do mieszkania”. Będzie on przeznaczony dla osób, które nie posiadają żadnego lokum, a wsparcie ma dotyczyć tylko zakupów na rynku wtórnym. „Żadna złotówka z tego programu nie trafi do deweloperów” – zapewniał na konferencji prasowej minister.

Będą też limity ceny metra kwadratowego, jeśli ktoś będzie chciał dostać wsparcie na kupno mieszkania na rynku wtórnym. Granica ma się zatrzymać generalnie na 10 tys. zł, a dla pięciu miast, w których są najwyższe ceny mieszkań – 11 tys. zł. Paszyk zastrzegł, że gminy będą mogły podnieść limity, jeśli w ten sposób będą chciały kształtować u siebie politykę mieszkaniową.

Program nie będzie wspierał zakupów mieszkań, w których stroną byliby tzw. flipperzy, czyli kupujący okazyjnie mieszkanie i sprzedający je szybko po wyższej cenie. Inicjatywa ma dotyczyć tylko tych lokali, które sprzedający mają na własność od co najmniej pięciu lat.

2. TSUE: przełomowy wyrok w sprawie kredytu

W przypadku niewykonania obowiązku informacyjnego bank może zostać pozbawiony prawa do odsetek – zdecydował w czwartek Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Polski sąd zwrócił się do TSUE z pytaniami prejudycjalnymi w sprawie kredytu konsumenckiego. Toczy się bowiem przed nim sprawa z powództwa spółki windykacyjnej, na którą swoje prawa scedował pewien kredytobiorca. Spółka twierdzi przed warszawskim sądem, że bank nie wykonał obowiązku informacyjnego wobec konsumenta przy zawieraniu umowy, i chce zapłaty kwoty odpowiadającej odsetkom i opłatom uiszczonym przez niego. Dowodzi też, że rzeczywista roczna stopa oprocentowania została w przypadku tego konkretnego kredytu zawyżona.

TSUE odpowiedział, że w umowie o kredyt należy podać w sposób jasny i zwięzły rzeczywistą roczną stopę oprocentowania (tzw. RRSO), która jest obliczana w dniu zawarcia umowy. Musi ona opisywać zrozumiale, w jakich warunkach mogą zmieniać się opłaty. Jeżeli umowa opiera się na wskaźnikach, których konsument nie może łatwo zweryfikować, może to świadczyć o naruszeniu obowiązku informacyjnego.

„To przełomowe orzeczenie otwiera drogę do tysięcy nowych pozwów przeciwko bankom i może oznaczać konieczność zwrotu miliardów złotych polskim kredytobiorcom” – stwierdziła w rozmowie z TVN24 adwokat Karolina Pilawska.

3. Świątek lepsza od Rybakiny

Iga Świątek jest w półfinale turnieju w Dosze, który wygrywała już trzy razy z rzędu. W ćwierćfinale wpadła na inną genialną tenisistkę Jelenę Rybakinę. I choć bywało, że Kazaszka wygrywała z Polką, to w czwartek kolejny raz lepsza okazała się światowa „dwójka”. Świątek dość pewnie wygrała w dwóch setach 6:4 i 7:5.

Turniej WTA 1000 w stolicy Kataru sypie w tym roku niespodziankami. Dość napisać, że w grze nie ma już numeru jeden – Białorusinki Aryny Sabalenki oraz numeru trzy – Amerykanki Coco Gauff. Świątek też na łatwe rywalki nie trafiała, ale radzi sobie świetnie. W grze o finał Polka zagra z bardzo niewygodną zawodniczą: Jeleną Ostapenko z Łotwy. W drugim półfinale zmierzą się Rosjanka Ekaterina Aleksandrowa i Amerykanka Amanda Anisimowa – obie mają za sobą ciężkie trzysetowe starcia.

4. Atak w Monachium

24-letni Afgańczyk wjechał rozpędzonym samochodem w tłum na jednej z głównych arterii Monachium, gdzie odbywała się demonstracja. Nikt nie zginął, rannych zostało 28 osób, kilka poważnie, w tym małe dzieci. Policji udało się zatrzymać i aresztować kierowcę. Zatrzymany bezskutecznie starał się o azyl, policji znany był ze sklepowych kradzieży i przestępstw narkotykowych.

„Niestety wiele osób zostało rannych, w tym dzieci” – mówił burmistrz Monachium Dieter Reiter. Premier Bawarii Markus Soeder, a także przedstawiciele policji stwierdzili, że prawdopodobnie był to kolejny w ostatnim czasie tego typu zamach w Niemczech.

W piątek właśnie w stolicy Bawarii rozpoczyna się Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa, jedno z najważniejszych corocznych wydarzeń dotyczących stosunków międzynarodowych i polityki zagranicznej. W tym roku po raz pierwszy przyjadą na nią przedstawiciele administracji Donalda Trumpa, który w listopadzie wygrał wybory w USA.

5. Czerwone strefy w Wenecji

W czwartek w Wenecji wprowadzono tzw. czerwone strefy. Obowiązują w nich podwyższone środki bezpieczeństwa, co ma związek z rozpoczynającym się właśnie karnawałem. Wedle rozporządzenia prefekta będą w mieście takie rejony, w których nie mogą przebywać „osoby zagrażające bezpieczeństwu mieszkańców i turystów”.

Do tej grupy zaliczono m.in. tych, którzy wcześniej byli karani lub nawet tylko spisani za różne zakazane czyny. Do takich czerwonych stref zaliczono okolice słynnego mostu Rialto oraz mostu Akademii, oczywiście plac świętego Marka, a także stację Santa Lucia, na którą pociągami przybywają rzesze turystów, by zwiedzić legendarne miasto. Czerwone strefy będą obowiązywały do 5 marca.