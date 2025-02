Macron u Trumpa. Upokorzony Duda? Ameryka także jest upokorzona. 5 tematów na dziś

Prezydent Francji spotkał się z Donaldem Trumpem; Michał Fiszer namawia do przywrócenia poboru; 10-minutowa audiencja Andrzeja Dudy; Katarzyna Lubnauer o reformie szkół; zmarła Roberta Flack.

1. Macron z misją w Białym Domu

Prezydent Francji Emanuel Macron rozmawiał w Białym Domu z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Na dostępnym dla mediów spotkaniu w Pokoju Owalnym przed rozmową i na konferencji prasowej później obaj politycy, a szczególnie Emmanuel Macron, starali się podkreślać, w jakich dobrych są stosunkach i jak zgadzają się w sprawie konieczności zakończenia wojny w Ukrainie, pisze Tomasz Zalewski. Wydawało się jednak, że chodzi im o różne sposoby tego zakończenia. Istotne deklaracje tonęły w powodzi ogólnikowych frazesów i dyplomatycznej nowomowy.

Donald Trump powiedział, że jego celem jest „najpierw zawieszenie broni, a potem pełne porozumienie pokojowe”. Macron oświadczył, że „jakiekolwiek porozumienie pokojowe musi być ocenione, sprawdzone i zweryfikowane”. „Nie może oznaczać poddania Ukrainy Rosji. Nie może oznaczać zawieszenia broni bez gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy”, stwierdził.

Sam Trump, a także wszyscy jego najbliżsi współpracownicy, konsekwentnie odmawia obciążenia Rosji odpowiedzialnością za wojnę. Wygląda to na propagandowe przygotowanie do zawarcia z Rosją dealu, który sprowadzałby się do kapitulacji Ukrainy i utorowania drogi do jej przyszłego wcielenia do rosyjskiego imperium. Po spotkaniu z Macronem Trump nie ogłosił zdecydowanego poparcia dla gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy.

2. Major Fiszer namawia do przywrócenia poboru

W trzecią rocznicę napaści na Ukrainę ONZ przyjęła rezolucję potępiającą rosyjską agresję. Przeciwne były Rosja i Stany Zjednoczone. Nasz świat niespodziewanie znalazł się na zakręcie, pisze Jagienka Wilczak. Donald Trump mówi językiem rosyjskiej propagandy, padają obelżywe słowa o liderze Ukrainy. Postawa prezydenta USA uświadomiła Europie, że kończy się dotychczasowy typ relacji euroatlantyckich, a wizja polityki zagranicznej Trumpa różni się od tej obowiązującej przez lata.

W specjalnym podkaście „Polityki” mjr Michał Fiszer namawia do przywrócenia poboru i przygotowania się na najgorsze. Zgodnie z zasadą Carla von Clausewitza: chcesz pokoju, szykuj się na wojnę. Nasz stały komentator i kronikarz wojny przekonuje, że w Ukrainie pisane są scenariusze również dla Polski.

3. Upokorzony Duda? Ameryka też

„Internety” wyśmiewają spotkanie Andrzeja Dudy z Donaldem Trumpem, do którego doszło na corocznej konferencji CPAC (Conservative Political Action Committee), goszczącej kilku ultraprawicowych polityków. A dokładnie wyśmiewają polskiego prezydenta, który – jak pisze prof. Jan Hartman – w wyniku upartego antyszambrowania w pałacach Donalda Trumpa dobił się upokarzającej „recepcji” w postaci dziesięciominutowej rozmowy.

Publicysta przyznaje, że to upokarzające – i dla Dudy, i dla Polski, którą reprezentuje. Jednocześnie zauważa, że Ameryka pod rządami Trumpa także jest upokorzona. „W czym Trump jest lepszy od niezbyt rozgarniętego, ale też raczej spokojnego i w miarę obliczalnego Dudy? Może to nawet dobrze, że Duda ma taki charakter, jaki ma. Ktoś inny na jego miejscu nie biegałby za Trumpem jak mały piesek, a ten się nie krępuje ani nie unosi honorem. Czasy są dziwne, trudne i niepodobne do niczego, co przeżywaliśmy, jak daleko sięga nasza pamięć. Honor mało się liczy, za to chimeryczne sympatie i antypatie Trumpa liczą się bardzo”.

4. Co z zapowiadaną reformą szkoły

Połowa Polaków wierzy, że rządy w laboratoriach wytwarzają wirusy, by panować nad obywatelami, wynika z niedawnego sondażu Eurobarometru. Czy planowana reforma edukacji przywróci w Polsce oświecenie? O to m.in. pytamy w naszym podkaście wiceministrę edukacji Katarzynę Lubnauer.

Być może opanowującą Polaków wiarę w absurdy, jak ten, że ludzie żyli w tym samym czasie co dinozaury, pomoże wyhamować jeden blok zajęć przyrodniczych. Lubnauer potwierdziła „Polityce”, że ten pomysł jest aktualny.

Zapewniła też, że zręby reformy nie podzielą losu edukacji zdrowotnej, której wprowadzenie jako przedmiotu obowiązkowego zostało wycofane (jak się dowiadujemy, m.in. w związku z działalnością ruchów antyszczepionkowych). Konsultacje podstaw programowych trwają i cieszą się sporym zainteresowaniem – zgłosiło się do nich ponad 20 tys. nauczycieli. Wciąż można – i warto – się zgłaszać: poprzez kuratoria. Z gorszych wieści: na razie nie będzie ewaluacji skutków wycofania obowiązkowych prac domowych.

5. Roberta Flack nie żyje

W wieku 88 lat zmarła Roberta Flack, gwiazda R&B, która sławę zyskała w latach 70. dzięki utworowi „Killing Me Softly with His Song”. Wykonywała też inne hity, jak „Where Is the Love” czy „Back Together Again” (oba z Donnym Hathawayem). Była pierwszą artystką, która zdobyła Grammy w kategorii płyta roku dwa lata z rzędu: w 1973 i 1974.

W listopadzie 2022 r. pełnomocnik wokalistki oznajmił, że Flack cierpi na rzadką chorobę – stwardnienie zanikowe boczne, które uniemożliwia jej śpiewanie. „Zmarła w spokoju, otoczona rodziną. Roberta przełamała granice i rekordy. Była również dumna z bycia nauczycielką” – piszą jej bliscy.