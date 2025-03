Rubio, Sikorski, Musk: ostra wymiana. Politycy PiS przeciw polskiemu ministrowi. 5 tematów na dziś

Spór o Starlinki dla Ukrainy, politycy PiS atakują Sikorskiego; po postawieniu zarzutów Dariusz Matecki z PiS spędzi dwa miesiące w areszcie; Rafał Trzaskowski mówił w Bielsku-Białej o liberalizacji przepisów aborcyjnych; poprawa zdrowia papieża; spacerek Igi Świątek w Indian Wells.

1. Rubio, Sikorski, Musk: ostra wymiana

„Mój system Starlink jest kręgosłupem ukraińskiej armii. Cała ich linia frontu zawaliłaby się, gdybym go wyłączył” – napisał w niedzielę na X Elon Musk, miliarder i członek administracji Donalda Trumpa. I dodał: „Mam już dość lat rzezi dokonywanej w obliczu trwającego impasu w Ukrainie, która nieuchronnie przegra”.

W południe zareagował szef polskiego MSZ Radosław Sikorski: „Starlinki dla Ukrainy są opłacane przez polskie ministerstwo cyfryzacji kosztem około 50 milionów dolarów rocznie. Abstrahując od etyki grożenia ofierze agresji, jeśli SpaceX okaże się niewiarygodnym dostawcą, będziemy zmuszeni szukać innych dostawców”.

Wtedy do wymiany ostro włączył się sekretarz stanu USA Marco Rubio, odpowiadając bezpośrednio Sikorskiemu: „Po prostu zmyślanie. Nikt nie groził odcięciem Ukrainy od Starlinków. I powiedz »dziękuję«, bo bez Starlinków Ukraina dawno by przegrała tę wojnę, a Rosjanie byliby teraz na granicy z Polską” – dodał. Na co znów – dyplomatycznie – odpowiedział Polak: „Dziękuję, Marco, za potwierdzenie, że dzielni żołnierze Ukrainy mogą liczyć na niezbędną usługę internetową, zapewnianą wspólnie przez USA i Polskę. Wspólnie, Europa i Stany Zjednoczone, mogą pomóc Ukrainie w osiągnięciu sprawiedliwego pokoju”.

W końcu odezwał się ponownie Musk, pisząc do Sikorskiego m.in., żeby „był cicho”, nazywając go „małym człowiekiem” i stwierdzając, że Polska płaci niewielką część kosztów, zaś Starlink nie ma zamiennika.

Jak w tej sytuacji zachowali się politycy PiS? Wsparli Amerykanów, zaatakowali Sikorskiego. „Dzisiejszy atak R. Sikorskiego to kontynuacja koncepcji wypchnięcia USA z Europy w myśl planów geopolitycznych Berlina” – napisał m.in. Adam Andruszkiewicz. „Polską rządzi niepoważny rząd, który chce nas skłócić z całym światem. Za granicami wojna, a oni obrażają administrację amerykańską” – to fragment z reakcji Michała Wójcika (kiedyś Suwerenna Polska Zbigniewa Ziobry). „Dla dobra polskiej dyplomacji – może niech jednak ktoś zabierze Sikorskiemu Twittera?” – to z kolei były wiceszef MSZ z PiS Paweł Jabłoński.

Wcześniej amerykańskie media doniosły też o kłótni między Rubio i Muskiem na posiedzeniu amerykańskiego gabinetu po decyzjach o masowych zwolnieniach w instytucjach rządowych. Musk, którego Trump uczynił szefem Departamentu Wydajności Państwa, miał zarzucić Rubio, że nie dokonał wystarczających cięć u siebie. Sekretarz stanu USA ma być z kolei oburzony m.in. z powodu sparaliżowania przez Muska pracy Agencji Stanów Zjednoczonych ds. Rozwoju Międzynarodowego (USAID).

2. Matecki aresztowany

W sobotę po południu warszawski Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa zdecydował, że zatrzymany w piątek poseł PiS Dariusz Matecki zostanie aresztowany na dwa miesiące. Ma postawionych sześć zarzutów.

Prokuratura dowodzi, że poseł PiS brał udział w ustawianiu konkursów na dotacje z Funduszu Sprawiedliwości i wyprowadzaniu publicznych pieniędzy do organizacji, które były z nim związane. Inne zarzuty dotyczą fikcyjnego – zdaniem prokuratury – zatrudnienia Mateckiego w Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie w latach 2020–23 (rządziła wtedy partia Jarosława Kaczyńskiego).

Prokuratura wnioskowała o trzymiesięczny areszt tymczasowy. Sąd uznał, że jest obawa matactwa przez oskarżonego. Matecki, który zasłynął hejterskimi wyczynami, jest jedną z osób nagranych na tzw. taśmach Mraza.

3. Trzaskowski o aborcji

„Jeżeli Sejmowi nie starczy odwagi, to ja zgłoszę swoją własną ustawę. Doprowadzimy do tego, żeby średniowieczne prawo antyaborcyjne odeszło do lamusa” – mówił 8 marca w Bielsku-Białej kandydat na prezydenta Rafał Trzaskowski. Obecny prezydent Warszawy dodał, że prawa kobiet są priorytetem i nie powinny być ważne tylko od święta.

„Równość musi się stać prawdziwą zasadą i to, żeby kobiety decydowały o swoim życiu i o swoim zdrowiu” – mówił Trzaskowski w stolicy Podbeskidzia. „Wiem, że są tacy politycy i takie polityczki – również w obozie rządzącym – którzy zasłaniają się prezydentem Andrzejem Dudą jako alibi. Mam nadzieję, że kiedy to alibi zniknie, to te zmiany przeforsujemy” – stwierdził Trzaskowski, który według sondaży jest faworytem majowych wyborów prezydenckich.

4. Lekka poprawa zdrowia papieża

W niedzielę przed południem biuro prasowe Watykanu poinformowało, że Franciszek miał spokojną noc, a jego stan kliniczny wykazuje stopniową, łagodną poprawę. Dodano, że pacjent dobrze reaguje na przyjęty sposób leczenia.

Papież już od kilku tygodni, najdłużej w czasie swojego pontyfikatu, przebywa w klinice Gemelli. Powodem jest obustronne zapalenie płuc. Lekarze wciąż nie przesądzają w sprawie dalszych rokowań, a papież pozostaje w szpitalu.

Tymczasem przeciągająca się choroba 88-letniego Franciszka wywołała falę spekulacji o przygotowaniach do ewentualnego konklawe i o faworytach na wypadek, gdyby papież abdykował (podobnie jak jego poprzednik Benedykt XVI). O tym, czy Włosi odzyskaliby wtedy po wielu latach papiestwo, czy może raczej czas na Węgra, pisał niedawno na polityka.pl Tomasz Bielecki.

5. Świątek w czwartej rundzie Indian Wells

Nieco ponad godzinę trwał drugi mecz Igi Świątek w Indian Wells – z Ukrainką Dajaną Jastremśką wygrała w niedzielę gładko 6:0, 6:2. Poprzednie spotkanie zakończyło się podobnym wynikiem – w starciu z Francuzką Caroline Garcią było 6:2, 6:0. Obie rywalki najlepszej polskiej tenisistki nie miały wiele do powiedzenia, mecze były jednostronne, nawet siatka sprzyjała naszej zawodniczce. Ale poziom trudności będzie tylko rósł. Świątek w Indian Wells broni tytułu, to tysięcznik, więc stawka jest wysoka. Polka wygrywała tu dwukrotnie, w 2022 r. jako jedna z czterech zawodniczek w historii zwyciężyła w Indian Wells i tuż potem w Miami (w tenisowym żargonie to tzw. sunshine double). Głód zwycięstw na pewno jest duży – Polka ostatni raz podniosła puchar w Paryżu, gdzie wygrała wielkoszlemowy turniej Rolanda Garrosa.

W czwartej rundzie w Indian Wells Świątek zmierzy się z Czeszką Karolíną Muchową. Amerykański fragment sezonu rozgrywa się na razie na kortach twardych. Pod koniec marca w Charleston nawierzchnia będzie już ceglana. I tak pozostanie aż do… turnieju Rolanda Garrosa.