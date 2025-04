Najnowsze sondaże: wzrosty i hamowania

Najważniejszym trendem sondażowym marca był wzrost notowań Sławomira Mentzena, które od końca lutego urosły z 14,3 do 19 proc. W comiesięcznej średniej sondażowej wyliczanej przez Politykę Insight wciąż wyraźnie prowadzi Rafał Trzaskowski (KO) z poparciem 35,4 proc. (w ciągu miesiąca wzrost o niecały punkt proc.). Prezydent Warszawy – to już dane CBOS z połowy marca – ma za sobą nie tylko elektorat KO (93 proc.), lecz także prawie połowę wyborców Trzeciej Drogi i Lewicy, wśród których jest popularniejszy od odpowiednio Szymona Hołowni i Magdaleny Biejat. Trzaskowski zbiera też głosy części wyborców niezdecydowanych, a to wszystko sprawia, że jego notowania stoją nieco wyżej niż KO w sondażach parlamentarnych.

Drugie miejsce w wyścigu prezydenckim utrzymał kandydat PiS Karol Nawrocki, na którego chce głosować 22,2 proc. Polaków, o 2,4 pkt mniej niż przed miesiącem. Do Nawrockiego zbliżył się zaś lider Konfederacji, który do drugiego miejsca traci zaledwie 3,2 pkt proc.

Pozostali kandydaci zostali daleko w tyle. Na tle innych słabych sondażowo pretendentów wyróżnia się jedynie Szymon Hołownia; lider Polski 2050 ma 5,6 proc. poparcia (spadek z 6,3 proc.). O piąte miejsce rywalizują na razie – z wynikiem zbliżonym do 2 proc. – Magdalena Biejat, Adrian Zandberg, Grzegorz Braun i Krzysztof Stanowski. W marcu nie było też widać żadnego istotnego ruchu sondażowego z tyłu stawki, nikt nie skoczył z poziomu 1 proc. na 4 proc., zmiany były mikroskopijne.

Co innego w rywalizacji o drugie miejsce. Marzec był bez wątpienia miesiącem debaty o mijance Mentzen–Nawrocki, a gdyby korzystny dla konfederaty trend utrzymał się w kwietniu, to gdzieś w połowie miesiąca mijanka stałaby się faktem.

Jeśli jednak spojrzymy na poszczególne sondaże, to okaże się, że już pod koniec marca ten trend wyhamował.