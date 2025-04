Debata w Końskich. Nawrocki: Jest źle. Trzaskowski: Widzę u Polaków dumę i marzenia

Debata w Końskich, w której miało dojść do starcia Rafała Trzaskowskiego i Karola Nawrockiego, ostatecznie została poszerzona do ośmiu kandydatów. Wcześniej na koneckim rynku swoją debatę zorganizowały sympatyzujące z PiS prawicowe telewizje.

Od piątkowego poranka nie było jasne, czy dojdzie do zapowiadanej debaty w Końskich między kandydatem KO Rafałem Trzaskowskim a popieranym przez PiS Karolem Nawrockim w miejscowej hali o godz. 20. W ciągu dnia okazało się, że debatować w Końskich chcą kolejni zarejestrowani kandydaci na prezydenta, którzy ruszyli do miasta (choć nie wszyscy).

Po godz. 18 Trzaskowski opublikował oświadczenie. Stwierdził, że skoro rozmawiać chcą też inni politycy, to „przez szacunek do nich, ale też wyborców, trzeba debatę rozszerzyć”. „Będę czekał o godz. 20 w Końskich, mam nadzieję, że będzie to debata o Polsce, poważna i z szacunkiem dla wszystkich, którzy wezmą w niej udział” – dodał.

Debata w TVP, TVN i Polsacie: Biejat: nie wierzcie Nawrockiemu

Ostatecznie tak się stało. Liczbę debatujących rozszerzono o wszystkich chętnych, w koneckiej hali sportowej dostawiono kolejne mównice. Wcześniej podano zasady: trzy bloki: bezpieczeństwo, polityka zagraniczna oraz gospodarka. W każdym po dwa takie same pytania dla wszystkich (na odpowiedź minuta). Na koniec przewidziano rundę pytań wzajemnych (po dwa).

Przypomnijmy, że do debaty wezwał kilka dni temu Rafał Trzaskowski zaczepiany wcześniej w tej sprawie przez kandydata PiS. „Panie Karolu Nawrocki, słyszę, że chce pan debatować. Zapraszam. Tylko ostrzegam, trzeba będzie odpowiadać na pytania dziennikarzy. Już w najbliższy piątek o godzinie 20. Czekam na pana w Końskich. Wystarczy Panu odwagi?” – napisał na X. Sztab Nawrockiego zaczął stawiać warunki: podstawowy był taki, żeby organizowały ją także wspierające partię Jarosława Kaczyńskiego TV Republika i wPolsce24 (ostatecznie zorganizowały własną debatę).

Debata rozpoczęła się z opóźnieniem, bo czekano na uczestników dyskusji w prawicowych telewizjach. Do dyskusji w koneckiej hali stanęli ostatecznie: Magdalena Biejat, Szymon Hołownia, Marek Jakubiak, Karol Nawrocki, Maciej Maciak, Karol Nawrocki, Joanna Senyszyn, Krzysztof Stanowski i Rafał Trzaskowski.

Pierwsze pytanie: czy przywrócić obowiązkową zasadniczą służbę wojskową. Magdalena Biejat jest przeciwna, ważniejsze według niej jest skuteczne uzbrajanie żołnierzy, współpraca z sojusznikami i obrona cywilna (szkolenia z zachowania w sytuacjach kryzysowych, budowa schronów). Szymon Hołownia też nie widzi takiej potrzeby. Jeśli chodzi o armię, ważniejsza jest dla niego jakość wyposażenia, a nie liczebność. Według Marka Jakubiaka kilkumiesięczna służba wojskowa powinna być obowiązkowa, a Maciej Maciak „nie popiera żadnej militaryzacji”.

Karol Nawrocki opowiedział się za dobrowolnością służby wojskowej. Skrytykował od razu Rafała Trzaskowskiego za to, że nie wziął udziału w debacie TV Republika nazywając go „tchórzem”. Joanna Senyszyn krytykowała USA, które że przestały być przewidywalnym sojusznikiem, ale też stwierdziła, że wojny z Rosją na pewno nie będzie. Krzysztof Stanowski też jest przeciwny obowiązkowej służbie wojskowej („Ona powinna być pożądana przez młodych ludzi”). On też krytykował organizację debaty za to, że nie ma na niej wszystkich kandydatów, a TVP – jego zdaniem – „produkuje event dla Trzaskowskiego”.

Rafał Trzaskowski odpowiadał, że wszyscy kandydaci są umówieni na 12 maja, a do tej debaty wzywał Nawrocki, który ostatecznie „bał się stanąć jeden na jeden”. Kandydat KO nie popiera obowiązkowego poboru.

Drugie pytanie poświęcone było migracji. Rozpoczynający Rafał Trzaskowski zwrócił uwagę na trwającą wojnę hybrydową przy granicy z Białorusią. Kandydat KO przypomniał, że migrantów wpuszczano znacznie więcej za rządów Prawa i Sprawiedliwości, a końcówce drugiej kadencji tamtej władzy towarzyszyła afera wizowa. Polityk odwołał się do projektu Tarczy Wschód, przeciwko której głosowali członkowie PiS. Karol Nawrocki odpowiedział zapewnieniami o utworzeniu „twierdzy bezpieczeństwa”. Powołując się na doświadczenia Europy Zachodniej mówił o migrantach stanowiących problem dla kobiet i dzieci oraz aktach wandalizmu. Opowiedział się także za jednostronnym wypowiedzeniem paktu migracyjnego.

„Tak wygląda duopol” – podsumował te wystąpienia Szymon Hołownia, który poza uszczelnieniem i strzeżeniem granic, powołał się na potrzebę regulacji rynku pracy i demografii. W międzyczasie Krzysztof Stanowski wytknął prezydentowi stolicy zmianę zdania, a kandydatka Lewicy, Magdalena Biejat podkreślała: „Polska musi być bezpieczna, kontrolować granice i wpuszczać tych, którzy mają prawo tu przebywać na podstawie umów i konstytucji”.

Trzecie pytanie dotyczyło niedoborów energii w gospodarce. Biejat: „Za chwilę Karol Nawrocki będzie was przekonywał, że trzeba wydobywać węgiel. Nie wierzcie takim politykom”. Dodała, że trzeba postawić na nowoczesne źródła energii, wyłączyć nakłady na energetykę z długu, tak jak ma być z wydatkami na zbrojenia.

Hołownia zadeklarował, że model polskiej energetyki musi być oparty „o polskie słońce, polski wiatr, polskie biogazownie i system magazynowania energii”. Jakubiak stwierdził natomiast, że węgiel jest polskim złotem, którego mamy na 900 lat. Można go – według Jakubiaka – wesprzeć elektrowniami atomowymi, ale trzeba zapomnieć o dziwolągach wiatrakowych. Maciak uważa promowanie energetyki atomowej za sprzyjanie interesom różnych firm.

Nawrocki zapewniał - tak jak przewidywała Biejat - że będzie bronił węgla, który „należy fedrować i wydobywać”. Nie zwalnia nas to – stwierdził kandydat PiS – z obowiązku rozwijania energii atomowej. Występująca po nim Senyszyn skrytykowała rządy PiS, które „zaniedbały bezpieczeństwo energetyczne Polski wydając pieniądze przeznaczone na transformację na inne cele”.

Stanowski oskarżył wszystkie frakcje polityczne o to, że „potrafią generować kłótnie, a nie prąd”. Trzaskowski przypominał, że to rząd PiS doprowadził do najwyższych cen energii w Europie. „Nie byli w stanie wykorzystać pieniędzy z UE na transformację energetyczną, bo te pieniądze do nas wtedy nie płynęły. To my budowaliśmy magazyny energii, mechanizm solidarności energetycznej. Dziś ruszył atom, mamy na to miliardy z KPO. To razem doprowadzi do obniżenia cen energii”.

Nawrocki wyciąga tęczową flagę

W pierwszej serii pytań wzajemnych gradem zostali zasypani dwaj pretendenci do udziału w drugiej turze wyborów. Trzaskowski tłumaczył m.in. dlaczego pobiera przeznaczenie 5 proc. PKB na obronność oraz jak połączyć inwestowanie w bezpieczeństwo z obniżeniem składki zdrowotnej. Nawrocki mierzył się z zarzutami o powielanie rosyjskiej propagandy i specjalistycznym pytaniem o planową liczbę nabywanych dronów.

Obaj skierowali do siebie pytania. Prezydent stolicy pytał o słowa kontrkandydata, który zapowiadał, że poprowadzi negocjacje pokojowe w Ukrainie przy jednym stole ze Stanami Zjednoczonymi. Nawrocki podkreślił, że planuje być niezależnym prezydentem, a obecnie nie ma mowy o negocjacjach, bo jest jedynie urlopowanym prezesem IPN. Odwdzięczył się pytaniem o zamknięcie granicy z Niemcami w związku z migracją i pryszczycą.

Kolejne pytanie: Jakie kandydaci mają doświadczenie i kontakty wśród polityków na arenie międzynarodowej. Biejat pochwaliła się, że mówi płynnie dwoma językami obcymi, jest regularnie w kontakcie z komisarzami UE i europarlamentarzystami. Ma też kontakty z ludźmi z obozu demokratów w USA, zwłaszcza z kręgu Baracka Obamy.

Hołownia chwalił rozwinięcie dyplomacji parlamentarnej za czasów jego marszałkowania. „Jestem na ty ze wszystkimi szefami parlamentów w Europie, może poza Węgrem”. Według Jakubiaka „kolesiostwo w kontaktach międzynarodowych to nie jest wartość dodana”. Maciak zaś stwierdził m.in., że „spotkania najczęściej i tak muszą odbywać się przy tłumaczu i są protokołowane”. Dodał, że nigdy nie obraził drugiej potęgi świata, czyli Rosji oraz chwalił Chiny, dlatego „jest w stanie dogadać się ze wszystkimi”.

Nawrocki uznał, że jako szef IPN ma kontakty na całym świecie. Dodał, że on zawsze działa pod biało-czerwoną flagą i… postawił Rafałowi Trzaskowskiemu tęczową flagę na pulpicie. Ten odpowiedział: „To było bardzo smutne, że kandydat PiS zdobył się na tak tani chwyt. Wszyscy jesteśmy patriotami, każdy ma prawo do biało-czerwonej. Macie jakąś obsesje na punkcie gejów. Czego się boicie, czego się boi Kaczyński”. Dodał, że całe dorosłe życie zajmował się Unią Europejską, pracował przez jakiś czas na Kapitolu. „A te języki, z których się prawica nabija, czasami są potrzebne, żeby załatwić polskie interesy”.

Stanowski stwierdził, że miał być najbardziej niepoważnym kandydatem, ale zaczyna w siebie wątpić. A z ważnych ludzi, którzy żyli w USA, zna Marcina Gortata.

W kolejnym pytaniu prowadzący zapytał o pierwszą stolicę, którą odwiedziliby kandydaci po objęciu urzędu oraz do którego przywódcy wystosowaliby zaproszenie. Rafał Trzaskowski wskazał kwaterę główną NATO w Mons, a następnie Paryż i Waszyngton, Karol Nawrocki poleciałby do Waszyngtonu z międzylądowaniem w Watykanie, a marszałek Hołownia wybrał sąsiadów – Litwę, Łotwę, Estonię, Czechy i Finlandię. Magdalena Biejat chciałby pojechać w pierwsza podróż do Wilna. Następnie polityczka Lewicy poprosiła Trzaskowskiego o tęczową flagę, którą dostał od Nawrockiego i schował za pulpit: Ja się nie wstydzę.