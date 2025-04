Końskie: ilu kandydatów, ile debat. Czy Trzaskowski zmierzy się z Nawrockim? Inni też tam jadą

Od rana zamieszanie z debatą w Końskich. Współpracownicy Rafała Trzaskowskiego przekonują, że o godz. 20 będą gotowi na wszystko. Otoczenie Karola Nawrockiego rękawicę podejmuje pod warunkiem włączenia prawicowych telewizji wspierających PiS. Do Końskich jadą też Szymon Hołownia i inni kandydaci. Nie wybiera się tam Sławomir Mentzen.

W piątek rano wciąż nie było jasne, czy dojdzie dziś do debaty w Końskich między kandydatem KO na prezydenta Rafałem Trzaskowskim a popieranym przez PiS Karolem Nawrockim. Zaś w ciągu dnia okazało się, że debatować w Końskich chcą kolejni zarejestrowani kandydaci na prezydenta.

Hołownia jedzie, Mentzen nie

Szymon Hołownia zawiesił aktywności na Dolnym Śląsku i obrał kurs na województwo świętokrzyskie, gdzie o godz. 20 – lub 18:50 (o tym za chwilę) – ma dojść do spotkania Rafała Trzaskowskiego z Karolem Nawrockim. Na X lider Polski 2050 przekonywał, że zamierza wziąć udział w obu wydarzeniach: „Sytuacja się zmieniła. Nie pozwolę wykluczyć połowy Polski z wyborów. O ich wyniku mają rozstrzygać ludzie, nie kandydaci z TV na telefon. Telewizja publiczna ma obowiązek bronić zasad wolnych i uczciwych wyborów. Jadę dziś do Końskich, by wystąpić w debacie”.

Hołownia już wcześniej zgłaszał wątpliwości wobec organizacji debaty przez media publiczne tylko między dwoma kandydatami na prezydenta. Przekonywał, że „organizacja przez TVP debaty dwóch wybranych kandydatów przed pierwszą turą to absolutny skandal i złamanie demokratycznych procedur, który nie miał miejsca nawet za rządów PiS”. Swoją decyzję uzasadnia „wojną POPiS”:

Również przebywająca w Oleśnicy kandydatka Lewicy Magdalena Biejat poinformowała o zmianie dalszej trasy w kampanijnym GPS-ie: „Do zobaczenia w Końskich. A jeśli PO i PiS uznają, że chcą się zamykać na demokrację, proponuję drugą debatę. Porozmawiajmy w Końskich o naszych wizjach Polski”. Wcześniej polityczka odmówiła udziału w planowanej na najbliższy poniedziałek debacie TV Republiki (podobnie uczynił Rafał Trzaskowski), co może oznaczać, że wicemarszałkini Senatu wybiera się na spotkanie o godz. 20. Podobną decyzję o zmianie planów na wieczór podjął Adrian Zandberg z Razem czy Krzysztof Stanowski.

Głos w dyskusji o dyskusji zabrał były premier Mateusz Morawiecki. Polityk wskazał ubitą ziemię świętokrzyską na rynku w Końskich, gdzie o 18:50 Karol Nawrocki ma oczekiwać na rywala. Morawiecki ocenił, że Trzaskowski stchórzył przed starciem przed wszystkimi stacjami telewizyjnymi i nie przyjął zaproszenia. „Prezydent musi być odważnym człowiekiem” – stwierdził.

Do końskich nie wybiera się kandydat Konfederacji Sławomir Mentzen. „Wiele osób namawia mnie, żebym zmienił plany i jechał dziś do Końskich. Nie zrobię tego” – napisał na X.

Trzaskowski kontra Nawrocki

Przypomnijmy, że do debaty wezwał Rafał Trzaskowski (zaczepiany wcześniej przez kandydata PiS w tej sprawie): „Panie Karolu Nawrocki, słyszę, że chce pan debatować. Zapraszam. Tylko ostrzegam, trzeba będzie odpowiadać na pytania dziennikarzy. Już w najbliższy piątek o godzinie 20. Czekam na pana w Końskich. Wystarczy Panu odwagi?”. Sztab kandydata PiS zaczął stawiać warunki, podstawowy jest taki, żeby organizowały ją także wspierające partię Jarosława Kaczyńskiego TV Republika i wPolsce24.

Do spotkania przedstawicieli sztabów i trzech dużych polskich telewizji doszło w czwartek w siedzibie TVP, bez kanałów prawicowych. Ale na dwugodzinnym spotkaniu nie ustalono szczegółów, ponieważ sztab Nawrockiego upiera się przy swoim. TVP za to ujawniła, jakie zasady przyjęto w debacie. Miałaby ona składać się z trzech bloków tematycznych: bezpieczeństwo, polityka zagraniczna oraz gospodarka. W każdym kandydaci otrzymaliby po dwa takie same pytania (na odpowiedź mieliby minutę, a kolejność odpowiedzi będzie losowana). Na koniec przewidziano rundę pytań wzajemnych (po trzy).

Ile debat? I gdzie?

Trwające ustalenia przynoszą z godziny na godzinę więcej pytań niż odpowiedzi. Na X-owych profilach szefowie obu sztabów twardo stoją przy swoich stanowiskach. „Uwaga! Dementuję pojawiające się w mediach informacje. Debata prezydencka w formule przedstawionej przez TVP, TVN i Polsat nie została przez nas zaakceptowana. Formuła tej debaty wyklucza miliony Polaków. Chcemy debaty 5 telewizji! Nikogo nie wykluczamy! Chcemy debaty fair play!” – napisał Paweł Szefernaker ze sztabu Karola Nawrockiego. Polityk kilkukrotnie podkreślił, że warunek jest jeden: obecność pięciu telewizji (TVN, Polsat, TVP oraz TV Republika i wPolsce24).

Szefowa sztabu Rafała Trzaskowskiego Wioletta Paprocka-Ślusarska przekazała, że otrzymała od trzech największych telewizji propozycję scenariusza debaty – bloków tematycznych, czasu, formuły – który zaakceptowała bez dodatkowych warunków. Wcześniej wskazała, że kandydat PiS nie potwierdził udziału w debacie, lecz Rafał Trzaskowski stawi się w Końskich. Z kolei Szefernakerowi przypomniała, że „w 2023 r. nie płakała po mediach” podczas ustaleń przed debatą parlamentarną.

Do gry postanowiły wejść również prawicowe telewizje. Telewizja Republika zapowiedziała konkurencyjny program: „Już 11 kwietnia o godzinie 18:50 zapraszamy na otwartą debatę prezydencką, w której mamy nadzieję wezmą udział kandydaci: Karol Nawrocki i Rafał Trzaskowski. Zaproszenia zostały wysłane do sztabów. Głównymi tematami ma być: demokracja, wolność słowa, bezpieczeństwo, sprawy społeczne i przyszłość naszego kraju”. Stacja Tomasza Sakiewicza zaprosiła do udziału pozostałe cztery stacje – ubiegającą się o udział wPolsce24 oraz TVN, TVP i Polsat.

W czwartek pracownicy Republiki, m.in. Michał Rachoń i Jarosław Olechowski, próbowali wedrzeć się na spotkanie dotyczące debaty między Rafałem Trzaskowskim a Karolem Nawrockiem. Grupa została zatrzymana przez ochronę, lecz dopiero przyjazd policji ostudził nastroje zgromadzonych.