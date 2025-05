Zapiski kampanijne, cz. 15. Kompromitacja na wielu poziomach. Z tej afery Nawrocki wyjdzie poobijany

W poniedziałek 5 maja 2025 r. kandydat PiS poniósł klęskę i co do tego nie mają wątpliwości nawet jego sztabowcy.

Afera mieszkaniowa spycha Karola Nawrockiego do defensywy, utrudnia narzucanie własnych tematów, wprowadza nerwową atmosferę w PiS, daje oddech innym kandydatom. 5 maja poniósł klęskę i co do tego nie mają wątpliwości nawet jego właśni sztabowcy.