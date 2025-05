Mentzen skoczył Nawrockiemu na plecy. Czy koalicja PiS i Konfederacji jest jeszcze możliwa?

Sławomir Mentzen kilka razy wypowiedział się o machinacjach Nawrockiego z mieszkaniem Jerzego Ż., mówiąc w zasadzie to samo, co politycy obozu rządzącego. Awantura między Menztenem a PiS może mieć dalekosiężne polityczne konsekwencje.

Robi wrażenie reakcja Sławomira Mentzena na aferę mieszkaniową Karola Nawrockiego. Z wielką energią przyłączył się on do chóru polityków potępiających postępek kandydata PiS na urząd prezydenta. Chór ten śpiewa jednym i mocnym głosem, bo sprawa jest już jasna. W zasadzie trudno, żeby ktokolwiek, kto nie jest związany więzami partyjnej lojalności (czyli działaczem PiS), bronił dziś Nawrockiego. Tyle że Mentzen w krytykę zaangażował się szczególnie mocno. Jego partyjny rywal Krzysztof Bosak również wypowiada się o sprawie krytycznie, jednakże dość oględnie. Bosak mostów nie pali – Mentzen owszem.

Kupili, ale nie zapłacili

Po kilku dniach wahań dziś w zasadzie wiemy już, jak wyglądał mieszkaniowy „deal” Nawrockiego i jego żony: najpierw Karol Nawrocki zorganizował notarialne wykupienie przez Jerzego Ż., osobę w dużej mierze bezradną, zamieszkiwanego przez niego gdańskiego mieszkania komunalnego z bonifikatą 90 proc., a kwotę wykupu sam wpłacił do banku. Następnie nakłonił Jerzego Ż. do spisania testamentu, który najprawdopodobniej sam mu podyktował. Testamentem tym został ustanowiony jedynym spadkobiercą Jerzego Ż., a jego dzieci zostały wydziedziczone. Dla upewnienia się, że mieszkanie z pewnością przypadnie małżonkom Nawrockim, doprowadzili oni Jerzego Ż. do zawarcia przed notariuszem skrajnie niekorzystnej umowy, w której poświadczono kłamstwo, jakoby Ż. otrzymał od Nawrockich 120 tys. zł za mieszkanie, a jedocześnie uczyniono Nawrockich bezwarunkowymi pełnomocnikami Ż. w zakresie czynności prawnych związanych z mieszkaniem, łącznie z prawem do jego sprzedaży. Po upływnie pięcioletniej karencji warunkującej zachowanie bonifikaty Nawroccy notarialnie dokonali sprzedaży mieszkania samym sobie; od 2012 r. są więc jego właścicielami. Jerzy Ż. mieszkał w nim nadal do 2024 r, kiedy to znalazł się w domu pomocy społecznej; nie był świadomy, że nie jest już właścicielem mieszkania. Być może Nawroccy przez jakiś czas udzielali pomocy materialnej Jerzemu Ż., ale nie ma na to dowodów. Z całą pewnością jednakże pomoc taką mu obiecywali. Ż. wegetował w nędzy i opuszczeniu, a pomocy udzielała mu miejska opieka społeczna. Najkrócej: Nawroccy niby to kupili mieszkanie za 120 tys. zł, tylko że za nie nie zapłacili.

Państwo Nawroccy z pewnością będą mieli sprawę w prokuraturze i zapewne również proces karny. Bardzo prawdopodobne są też procesy cywilne. Będą musieli odpowiedzieć na pytania związane z poważnymi zarzutami. W grę wchodzi doprowadzenie osoby bezradnej do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, a także nadużycie odnoszące się do przepisów umożliwiających wykup mieszkań komunalnych z bonifikatą. Zapewne również notariusz będzie pytany, dlaczego nie ostrzegł pana Ż., strony umowy, iż jest ona dla niego niekorzystana. Dzieci Jerzego Ż. mogą oskarżyć Nawrockich o nakłonienie ich ojca do wydziedziczenia ich, a miasto Gdańsk prawie na pewno uzna, że machinacja Nawrockich służyła obejściu prawa, a w konsekwencji będzie dochodzić zwrotu kwoty bonifikaty wraz z odsetkami. Zapowiadane przez Karola Nawrockiego przekazanie mieszkania na cele charytatywne niczego w tych kwestiach nie zmieni. Zresztą hipoteka mieszkania zapewne bardzo szybko zostanie obciążona ostrzeżeniami. Choćby z tytułu roszczeń o zachowek ze strony dzieci.

Last but not least, również Jerzy Ż. – a raczej jego pełnomocnik bądź pełnomocnik prawnego opiekuna, który może zostać ustanowiony przez sąd w razie ubezwłasnowolnienia – może dochodzić roszczeń na drodze cywilnoprawnej. W wyniku tych działań akty notarialne mogą zostać unieważnione, a mieszkanie powróci do poprzedniego właściciela. Nawrockich czekają potężne kłopoty i straty! Sprawa jest tak głośna, tylu jest świadków i pokrzywdzonych, że nie ma szans na jej zatuszowanie. Na razie sprawą będzie się zajmować sejmowa komisja sprawiedliwości (jako wysoki urzędnik osadzony przez Sejm Nawrocki podlega kontroli sejmowej). W piątek 9 maja odbędzie się jej posiedzenie, na które został zaproszony Karol Nawrocki. Czy przyjdzie? Zignorowanie zaproszenia będzie odczytane jako potwierdzenie zarzutów, a jednocześnie tchórzostwo. Przyjść źle, nie przyjść też źle.

Nic dodać, nic ująć

Dla Sławomira Mentzena, który po obiecującej zwyżce sondażowej niemalże stracił już nadzieję na przejście do drugiej tury wyborów prezydenckich, afera mieszkaniowa Karola Nawrockiego to ostatnia, niespodziewana szansa na odrobienie strat. Wprawdzie ta szansa, czyli pokonanie kandydata PiS w pierwszej turze, jest naprawdę niewielka, ale tonący brzytwy się chwyta. I tak oto, całkiem niespodziewanie, po wielu miesiącach działania paktu o nieagresji między PiS a Konfederacją Mentzen gwałtownie i bezpardonowo zaatakował swojego rywala, dramatycznie komplikując ewentualne mariaże polityczne dwóch partii prawicowych. Może dojdzie do jakiegoś pojednania, ale pewnie już nie z Mentzenem. Awantura między Menztenem i PiS może mieć dalekosiężne polityczne konsekwencje.

Nie chodzi o żadne odcięcie się czy żachnięcie. Sławomir Mentzen kilka razy wypowiedział się o machinacjach Nawrockiego z mieszkaniem Jerzego Ż., mówiąc w zasadzie to samo, co politycy obozu rządzącego. Zacytujmy fragmenty obszernego wpisu Mentzena z platformy X: „Nawrocki zrobił rzecz całkowicie obrzydliwą. Przejął mieszkanie od starszej i schorowanej osoby, nie płacąc za nie. Do tego skłamał u notariusza, że zapłacił, zmusił też do kłamstwa sprzedającego mieszkanie. […] Słuchajcie pisowcy. To nie moja wina, że PiS nie mógł wystawić nikogo, kto miał cokolwiek wspólnego z 8 latami waszych rządów, bo tak się w tym czasie kompromitowaliście. To nie moja wina, że ani w PiS, ani w jego otoczeniu, nie daliście rady znaleźć nikogo, kto nie miał w życiorysie akcji takich jak przejęcie mieszkania od starszej osoby bez płacenia za nie rynkowej ceny. To jest wasz kandydat i wy za niego odpowiadacie. To jest wasza wina. […] Postawiliście swoich wyborców w okropnej sytuacji. Wmawiacie im, że mają głosować na Nawrockiego, który robił rzeczy obrzydliwe albo wygra Trzaskowski. […] rzeczywistość wygląda tak, że Nawrocki w drugiej turze to teraz już właściwie gwarancja wygranej Trzaskowskiego”. Nic dodać, nic ująć.

Twardego elektoratu PiS żadna afera nie odwiedzie od głosowania na kandydata wskazanego przez Jarosława Kaczyńskiego. Ale ci, którzy wahali się między Nawrockim a Mentzenem, mogą ostatecznie oddać swój głos kandydatowi Konfederacji. Będą też tacy, którzy nie będąc wyborcami Konfederacji, niespecjalnie sympatyzują też z PiS, ale przede wszystkim bardzo nie życzą sobie zwycięstwa Trzaskowskiego. Zdegustowani aferą mieszkaniową mogą w ogóle zrezygnować z udziału w wyborach i oddania w nich głosu na Nawrockiego. W sumie Nawrocki straci zapewne kilka procent głosów, lecz nie ma szans na to, że nie przejdzie do drugiej tury, ustępując miejsca Mentzenowi. Za to jego szanse na ostateczne zwycięstwo w wyborach są już niewielkie. Raczej będzie musiał walczyć o 45 proc. w drugiej turze i niekoniecznie mu się to uda. Jeśli się nie uda, to nici z sądowego podważania wyniku wyborczego, a PiS będzie wielkim przegranym wyborów prezydenckich. Pierwszy raz od 15 lat. Nie pozostanie mu wtedy nic innego, niż natychmiastowe rozpoczęcie „prekampanii” wyborczej do Sejmu i Senatu. Walka o parlament w 2027 będzie dla PiS walką o przetrwanie. Oddalające się perspektywy koalicji z Konfederacją walki tej nie ułatwią.