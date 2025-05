Nie przyszła góra do Nawrockiego, to pojechał do góry

Osobiście jestem dość zawiedziony, że Karol „Obywatelski” nie spotkał się z Elonem Muskiem. Ciągle nie wiadomo, czy PiS pokona Tuska przy pomocy Muska, czy użyje innych narzędzi.

28–29 kwietnia odbyła się w Warszawie dziesiąta, jubileuszowa sesja tzw. Trójmorza. Gospodarzem był p. Duda. Tak opowiadał w swoim inauguracyjnym przemówieniu: „Trójmorze umocniło swoją funkcję jako jedno z istotnych narzędzi wzmacniania relacji transatlantyckich zarówno w wymiarze politycznym, jak i gospodarczym. Jednocześnie – jako projekt państw należących do wspólnoty europejskiej – Inicjatywa Trójmorza (...) wzbogaca i wzmacnia Unię Europejską. (...) Ten projekt to dzisiaj już nasz wspólny sukces – efekt zaangażowania państw, przedsiębiorców, ekspertów i wszystkich, którzy wierzą w potencjał naszej części Europy”.

Było rzeczą oczywistą, że Jego Prezydętość uderzy w bardzo wysokie „c” na koniec swej drugiej (i na szczęście już ostatniej) kadencji, ale przechwałki o roli Trójmorza w relacjach transatlantyckich i sukcesie we wzmacnianiu i wzbogacaniu Unii są podobne zapewnieniom, że polska ekstraklasa piłkarska jest istotnym potencjałem dla Pucharu Świata w piłce nożnej. Ciekawe, że Węgry nie zgodziły się na potępienie Rosji za agresywną wojnę z Ukrainą; to dobitnie świadczy, że geopolityczna jedność regionu Trójmorza zdecydowanie kuleje.

Nawrocki u Trumpa, koalicja w żałobie?

Jak już zwracałem uwagę w jednym z poprzednich felietonów, p. Duda miał sporą nadzieję, że skłoni p. Trumpa do przyjazdu na jubileusz Trójmorza. Nie udało się – Stany Zjednoczone były reprezentowane przez p. Joyce’a, p.o. asystenta sekretarza stanu w Biurze Spraw Międzynarodowych w Departamencie Energii, a więc figurę o dość umiarkowanej randze. Nie było tajemnicą poliszynela, że udział p. Trumpa w szczycie Trójmorza miał pomóc p. Nawrockiemu w kampanii. Ponieważ absencja prezydenta USA w Warszawie zniweczyła te ambitne plany, Karol „Obywatelski” udał się do Waszyngtonu.

Pan Bielan, rutynowany wędrowniczek polityczny (zaliczył Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe, Przymierze Prawicy, PiS, Polskę Razem, Porozumienie, Partię Republikańską, znowu PiS, plus kilka prawicowych konstelacji w PE), został cicerone p. Nawrockiego po Białym Domu, który miał tam być siedem godzin – z tego jakieś sześć godzin 58 minut przebywał w Ogrodzie Różanym obok siedziby prezydenta USA.

Jeszcze 1 maja ok. 21 naszego czasu „Obywatelski” zeznał, że tego dnia nie rozmawiał z prezydentem USA, ale rano okazało się, że jednak rozmawiał, co udokumentowano dwiema fotografiami przedstawiającymi ich tête-à-tête. Pan Nawrocki poinformował, że omawiał z p. Trumpem rozmaite aspekty stosunków polsko-amerykańskich, zwłaszcza militarnych, i usłyszał życzenia zwycięstwa. Telewizja Republika wpadła w ekstazę i ogłosiła retoryczne (chyba tylko dla siebie) pytanie: „Polacy w euforii, koalicja 13 grudnia w żałobie?”.

Okazało się, że jednym z celów wizyty kandydata na prezydenta, wprawdzie nie pisowskiego, ale popieranego przez PiS, był udział w Narodowym Dniu Modlitwy. No i stało się, modlitwa została wysłuchana: Trump nie przyszedł do Nawrockiego, to Nawrocki przyszedł do Trumpa, zrobił sobie z nim fotki (ma przewagę nad p. Dudą, który w podobnym interwale czasowym dorobił się tylko jednaj fotografii) i usłyszał „you will win”.

I chyba do tego ograniczyła się rozmowa o znakomitych (wręcz świetlanych) perspektywach stosunków amerykańsko-polskich. Biały Dom nie wydał żadnego oficjalnego komunikatu, ale każdy, kto nawet pobieżnie zna agendę dnia w Owalnym Gabinecie, wie, że jeśli spotkanie nie było detalicznie zaplanowane, to mogło mieć miejsce tylko przypadkiem lub w tzw. przelocie.

Pan Bielan i sam „Obywatelski” opowiadają o rozmowach z czołowymi politykami USA, który mieli dopytywać o represje reżimu Tuska-Bodnara wobec tzw. (przez dobrozmieńców) wolnych mediów. Przypuszczam, że wyglądało to tak. Amerykanin: Co słychać w Polsce? Nawrocki: Tusk z Bodnarem zajadle i brutalnie zwalczają Republikę. Amerykanin: Czyżby chcieli wprowadzić monarchię? Nawrocki: Dziękuję za bardzo owocną rozmowę.

„Obywatelski” bawił również w Chicago z okazji rocznicy uchwalenia konstytucji 3 maja i zamierzał agitować do najliczniejszej Polonii. Wprawdzie został dobrze przyjęty, ale nie zgodzono się na jego autopropagandowe wystąpienie, uznając, że parada konstytucyjna nie jest właściwym miejscem.

„Ameryka stawia na Nawrockiego”

Ciekawa była konferencja prasowa p. Nawrockiego, zorganizowana po pierwszej części jego waszyngtońskiej wizyty. Wzięło w niej udział bodaj pięcioro dziennikarzy reprezentujących wyłącznie polskie media – najwyraźniej impreza była kompletnie nieinteresująca dla „tubylców”.

Nad całością czuwał cicerone Bielan, który natychmiast interweniował, gdy „Obywatelski” miał problemy z odpowiedzią. Rzeczywistość robi niezłe kawały, skoro cicerone Bielan był kiedyś organizatorem skrajnie konserwatywnej Partii Republikańskiej i jej pierwszym prezesem, a teraz moderuje imprezę prasową mającą wykazać, zgodnie z dyrektywami Telewizji Republika, że Polacy są w euforii, a „koalicja 13 grudnia w żałobie”.

Zbyteczne dodawać, że taki wniosek był jedną z prawdziwie polskich wiadomości serwowanych przez p. Holecką. Pytania zadawane „Obywatelskiemu” nie były słyszalne, przypuszczam, że po to, aby słuchacze nie mogli zorientować się w ich treści. Wprawdzie w konferencji uczestniczyli przedstawiciele różnych stacji telewizyjnych i radiowych, ale zdecydowanie dominował duch „republikancki”.

Oglądałem transmisję w Republice – połowa ekranu była przez jakieś pół godziny wypełniona widokiem peregrynacji p. Nawrockiego przed Białym Domem, w czasie których wymienił parę zdań z p. Rubio i innymi oficjelami amerykańskimi. Z tego ma wynikać, że (cytuję za Republiką) „Amerykanie stawiają na Nawrockiego”.

Każdy, kto pamięta TVP z czasów późnego Gierka, z łatwością dostrzeże podobieństwa między ówczesnym sposobem uprawiania propagandy sukcesu a obecnymi poczynaniami w kreowaniu osiągnięć obywatelskiej „decyzji Jarosława Kaczyńskiego” w Waszyngtonie. Osobiście jestem dość zawiedziony, że Karol „Obywatelski” nie spotkał się z p. Muskiem, ponieważ ciągle nie wiadomo, czy PiS pokona Tuska przy pomocy Muska, czy użyje innych narzędzi, np. ostatnio mówi się, że wicegóra, czyli wiceprezydent p. Vance, przyjedzie pod koniec maja i wesprze p. Nawrockiego.

Pamięć prezesa IPN

W trakcie wspomnianej konferencji prasowej p. Nawrocki zaprezentował sporo demagogii. Użalał się, że jako obywatelski kandydat został bezprawnie pozbawiony subwencji na pokrycie kosztów kampanii. Coś się pokręciło „Obywatelskiemu”. Subwencji został pozbawiony PiS i odwołał się do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, kierowanej przez p. Lemańską, koleżankę p. Dudy z UJ, o której ponoć mówi się „Joasia nie skrzywdzi Andrzeja”. Od osobistych powiązań ważniejsze jest to, że owa izba nie jest uważana za sąd przez instancje europejskie.

Wiadomo, że PiS kombinuje protest wyborczy do Sądu Najwyższego (dokładniej do gremium kierowanego przez p. Lemańską) w razie przegranej p. Nawrockiego, więc kwestia statusu Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych nie jest bez znaczenia. Już teraz p. Czarnek w imieniu komitetu wyborczego PiS, pardon: obywatelskiego, protestuje przeciwko możliwości głosowania przez tych, którzy czekają w kolejce przed lokalem wyborczym.

Wszelako żale „Obywatelskiego” są bezpodstawne, ponieważ skoro jest tylko popierany przez PiS, to nie ma żadnego formalnego prawa do korzystania z subwencji dla tej partii. Niewykluczone, że jego zdaniem nie jest kandydatem PiS, a z pierwszego członu tej koniunkcji, tj. zdania „jest kandydatem PiS”, wynika, że jego interes wyborczy cierpi przez brak subwencji. To jednak dość słaby argument, bo ze zdania „p. Nawrocki nie jest kandydatem PiS” wynika, że partii Prezesa the Best nie należy się kasa z tego powodu, że popiera „Obywatelskiego”. Można jeszcze utrzymywać, że p. Batyr jest kandydatem PiS, a p. Nawrocki nie jest, ale to niewiele daje z uwagi na identyczność ich obu. Wygląda na to, że PiS sam się zaorał w związku z subwencją, a p. Nawrocki bardzo się zapętlił i niechcący przyznał, że „obywatelski = nasz = pisowski”. Co było do okazania.

Wróćmy do wspomnianej konferencji p. Nawrockiego w Waszyngtonie. Zademonstrował na niej dwa spektakularne przykłady swojej „rzetelności”. „Obywatelski” nie posiadał się z oburzenia, że p. Tusk celował dwoma palcami prawej dłoni w plecy idącego przed nim p. Trumpa i potraktował ten gest za świadectwo niecnych zamiarów zarówno w 2019 r. (wtedy rzeczona scena miała miejsce), jak i obecnie – kilka osób, z którymi rozmawiałem, potraktowało wypowiedź Karola „Obywatelskiego” jako aluzję do zamachu na p. Trumpa w 2024 r. w Butler w Pensylwanii.

Wszelako p. Nawrocki „zapomniał” wspomnieć o następującym komentarzu, jakim „celujący” opatrzył swoje zachowanie: „Pomimo sezonowych turbulencji nasza przyjaźń transatlantycka musi trwać #Trump #NATO”. To całkowicie wyjaśnia, że p. Tuskowi chodziło o podtrzymanie Sojuszu, a nie o parodiowanie notabene przyszłego zamachu na p. Trumpa.

Drugim przykładem jest stwierdzenie p. Nawrockiego, że p. Tusk nazwał p. Trumpa agentem sowieckim. Wypowiedź szefa rządu RP była taka: „Trump i jego zależność od rosyjskich służb dzisiaj już nie podlega dyskusji. To nie jest moje przypuszczenie, to jest efekt dochodzenia amerykańskich służb. Nie wykluczają amerykańskie służby, że Trump został wręcz zwerbowany przez rosyjskie służby 30 lat temu”.

Dość prosta analiza semantyczna wypowiedzi sugeruje, że p. Tusk nie nazwał, ale powtórzył pewne przypuszczenie, trafne lub nie, to inna sprawa. Jeśli „Obywatelski” ma podstawy do twierdzenia, że trafny jest drugi człon alternatywy („rzeczone przypuszczenie nie jest prawdziwe”), powinien to uzasadnić. Jakby nie było, na razie wiadomo, że wywiad rosyjski ingerował w amerykańskie wybory w 2015 r. po stronie p. Trumpa, a przeciwko Hillary Clinton. Pan Tusk wypowiedział swoje słowa w 2023. 30 lat wcześniej był 1993, a więc prawie dwa lata po formalnym rozwiązaniu ZSRR. W tej sytuacji stwierdzenie „Tusk nazwał Trumpa sowieckim agentem” nieźle świadczy o kompetencjach prezesa Instytutu Pamięci Narodowej i doktora historii. Ktoś taki nie powinien zostać prezydentem RP. Podaj dalej.