10 lat z Dudą. Ustrój: prezydent w służbie PiS. Czy może stanąć przed Trybunałem Stanu?

Symbolami dwu kadencji prezydenta Andrzeja Dudy, gdy chodzi o kwestie praworządności i praw człowieka, będą: odmowa zaprzysiężenia sędziów TK, ułaskawienie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, a potem ich ukrywanie w Pałacu Prezydenckim oraz tulenie tego pierwszego do piersi po wyjściu z więzienia.

Przez dziesięć lat prezydentury Andrzej Duda używał pojęć „praworządność” i „prawa człowieka” jako narzędzi do realizacji politycznych celów partii, która wyniosła go do władzy.