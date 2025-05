Biejat poparła Trzaskowskiego. Mentzen zaprasza kandydatów na YouTube

Osiem postulatów Mentzena ma stanowić podstawę do rozmowy o poparciu dla Rafała Trzaskowskiego lub Karola Nawrockiego. Magdalena Biejat dołączyła do grona koalicjantów, którzy wspólnie poparli kandydata KO.

Liderka Lewicy Magdalena Biejat we wtorek poparła w drugiej turze kandydata KO Rafała Trzaskowskiego i namawia do tego swoich wyborców. Prezydent stolicy, jak oznajmiła, ma dać odpór rosnącej w siłę skrajnej prawicy.

Biejat przekazała, że odbyła z Trzaskowskim „bardzo dobrą, konstruktywną” rozmowę i usłyszała konkrety m.in. w sprawie poprawy sytuacji mieszkaniowej. Jest też nić porozumienia co do dopłat do kredytów (lewica jest przeciw), budownictwa socjalnego i samorządowego.

Polityk KO miał zadeklarować gotowość do współpracy na rzecz ochrony zdrowia, ustawy liberalizującej aborcję i wprowadzenia związków partnerskich. „Ja dzisiaj bardzo wyraźnie chcę stanąć na stanowisku, że w dobie rosnącej siły skrajnej prawicy, rosnących sondaży tych, którzy chcą nas podzielić, kluczowe jest, żeby teraz stanąć w jednym szeregu. Kandydatura Karola Nawrockiego jest zagrożeniem dla postulatów ważnych dla lewicowych wyborców i nie tylko” – przekazała Biejat.

Deklaracja Mentzena

„Zapraszam obydwu kandydatów: Karola Nawrockiego i Rafała Trzaskowskiego, na rozmowę do mnie na kanale YouTube. Podczas rozmowy poproszę o podpisanie deklaracji zgodnej z oczekiwaniami moich wyborców” – zapowiedział we wtorek w południe Sławomir Mentzen. Oczy mediów i wyborców zwróciły się stronę 15-proc. elektoratu Konfederacji, który może przeważyć o wyniku drugiej tury. „Nie ma lepszego sposobu na przekonanie do siebie moich wyborców niż pojawienie się w moich mediach społecznościowych. Moi wyborcy nie oglądają waszych telewizji, nie kupują propagandy waszych mediów. Korzystają z mediów społecznościowych, oglądają moje materiały. Jeżeli wam zależy na ich głosach, przekonajcie ich do siebie” – dodał.

O losach 3 mln głosów mają przesądzić rozmowa i podpisanie przedstawionej przez Mentzena deklaracji. Poseł nie wykluczył, że poprze wprost któregoś z kandydatów, „wszystkie karty leżą na stole”.