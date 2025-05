Mentzen jak Stanowski? Chce przepytać Nawrockiego i Trzaskowskiego

Osiem postulatów Mentzena ma stanowić podstawę do rozmowy o poparciu dla Rafała Trzaskowskiego lub Karola Nawrockiego. Wyborcy decyzję podejmą sami, ale podczas spotkań na YouTube „wszystko może się wydarzyć”.

„Zapraszam obydwu kandydatów: Karola Nawrockiego i Rafała Trzaskowskiego, na rozmowę do mnie na kanale YouTube. Podczas rozmowy poproszę o podpisanie deklaracji zgodnej z oczekiwaniami moich wyborców” – zapowiedział we wtorek w południe Sławomir Mentzen. Oczy mediów i wyborców zwróciły się stronę 15-procentowego elektoratu Konfederacji, który może przeważyć o wyniku drugiej tury. „Nie ma lepszego sposobu na przekonanie do siebie moich wyborców niż pojawienie się w moich mediach społecznościowych. Moi wyborcy nie oglądają waszych telewizji, nie kupują propagandy waszych mediów. Korzystają z mediów społecznościowych, oglądają moje materiały. Jeżeli wam zależy na ich głosach, przekonajcie ich do siebie” – dodał.

O losach 3 mln głosów mają przesądzić rozmowa i podpisanie przedstawionej przez Mentzena deklaracji. Poseł nie wykluczył, że poprze wprost któregoś z kandydatów, „wszystkie karty leżą na stole”.

Deklaracja Mentzena

Lider Nowej Nadziei i Konfederacji przedstawił pakiet ośmiu postulatów, które przedstawi walczącym o poparcie kandydatom na prezydenta z prośbą o podpis:

Nie podpiszę żadnej ustawy, która podnosi istniejące podatki, składki, opłaty lub wprowadza nowe obciążenia fiskalne Nie podpiszę żadnej ustawy ograniczającej obrót gotówkowy i będę stał na straży polskiego złotego Nie podpiszę żadnej ustawy ograniczającej swobodę wyrażania poglądów zgodnych z polską konstytucją Nie pozwolę na wysłanie polskich żołnierzy na terytorium Ukrainy Nie podpiszę ustawy w sprawie ratyfikacji akcesji Ukrainy do NATO Nie podpiszę żadnej ustawy ograniczającej dostęp Polaków do broni Nie zgodzę się na przekazywanie jakichkolwiek kompetencji władz Rzeczypospolitej Polskiej do organów Unii Europejskiej Nie podpiszę ratyfikacji żadnych nowych traktatów unijnych osłabiających rolę Polski np. poprzez osłabienie siły głosu lub odebranie prawa weta.

Jak zaznaczył, w deklaracji nie ma „zagadnień nieweryfikowalnych”, m.in. dotyczących resetu konstytucyjnego czy migracji. Zapowiedział pytania trudne, na które – jak można się spodziewać – będzie oczekiwał prostej i konkretnej odpowiedzi. Pytany przez dziennikarzy potwierdził, że jednym z tematów, które poruszy z Karolem Nawrockim, jest tzw. afera mieszkaniowa.

Sławomir Mentzen chce zrealizować format, który w Kanale Zero Krzysztofa Stanowskiego cieszył się olbrzymią popularnością. Kandydat uczestniczący w wyścigu, ale jednak z boku, konfrontuje się z politykami wciąż walczącymi o poparcie. Jemu to daje swobodę, gości ma nieco krępować.

W podobnej sytuacji – polityka, który ukończył wyścig i zostaje recenzentem – znalazł się Mentzen, który najwyraźniej chce wykorzystać wypracowane wpływy i skupić na sobie uwagę. Rozmowy mają się odbywać na żywo, nie są wykluczone pytania od widzów. Nie jest znany najważniejszy szczegół: czy rozmowy będę toczyć się bez ograniczeń czasowych (jak w Kanale Zero), czy w standardowej, krótszej (godzinnej?) formule. Karol Nawrocki wstępnie przyjął zaproszenie na X.