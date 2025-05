Remis ze wskazaniem. Co mówią ostatnie sondaże, kogo obstawiają bukmacherzy

Zła wiadomość jest taka, że nic nie wiadomo. Badania pokazują remis w granicach błędu statystycznego, ale i na wzrostowy trend Rafała Trzaskowskiego.

Wszystkie w granicach błędu statystycznego, wszystkie z odrobiną nadziei dla strony demokratycznej. Sondaże z ostatniego tygodnia kampanii prognozują minimalne zwycięstwo Rafała Trzaskowskiego, choć na osławione „żyletki”. Różnią się głównie liczbą odmów i wyborców niezdecydowanych.

Trzaskowski w górę

Analitycy Polityki Insight wyliczyli średnią sondaży z mijającego, kluczowego tygodnia. Wychodzi z niej stosunek 50,7 proc. do 49,3 proc. na korzyść Rafała Trzaskowskiego, co wskazuje zarazem na wzrost poparcia. Trend korzystny dla kandydata KO jest zauważalny pośród różnych firm sondażowych. Należy dodać, że badania nie są w stanie uwzględnić głosów z zagranicy.

Najnowszy sondaż pokazała firma Pollster na zlecenie „Super Expressu”. Badanie wykonano 28–29 maja, wyniki wskazują na zwycięstwo Trzaskowskiego z poparciem na poziomie 46 proc. (przy 41 proc. dla Karola Nawrockiego). W pomiarze aż 13 proc. ankietowych deklaruje niezdecydowanie. Autorzy wskazują na przewagę prezydenta Warszawy.

Badanie Ipsos – firmy prowadzącej niedzielny pomiar exit poll oraz late poll – daje Trzaskowskiemu 48 proc., a Karolowi Nawrockiemu 47 proc. Po uwzględnieniu niezdecydowanych prezydent stolicy zwycięża w stosunku 51 do 49 proc. Sondaż na zlecenie OKO.press zrealizowano 27–28 maja.

Instytut Badań Rynkowych i Społecznych we współpracy z Onetem przedstawił pomiar z 26–28 maja, z którego wynika, że Trzaskowski zwycięża 47,7 proc. do 46 proc. Przy czym 6,3 proc. respondentów nie podjęło jeszcze decyzji, co po uwzględnieniu odpowiedzi „nie wiem” daje kandydatowi KO zwycięstwo 50,9 do 49,1. W pomiarze wykonanym 27–29 maja na zlecenie Polsat News liczba niezdecydowanych maleje do 2,8 proc. Trzaskowski zdobywa 49,1 proc., Nawrocki 48,1 proc.

Radio RMF z firmą Opnia24 zaprezentowało wyniki badań z 25–27 maja. Trzaskowski uzyskał 47,5 proc., Nawrocki 45,9 proc. Po przeliczeniu niezdecydowanych respondentów (6,6 proc.) prezydent stolicy zwycięża w stosunku 50,9 do 49,1 proc. Sondażownia sięgnęła głębiej w odpowiedzi wyborców, z których wynika, że Rafał Trzaskowski wygrywa wśród kobiet oraz w grupach wiekowych 40–49 i 50–59. Wśród mężczyzn, wyborców 18–29 lat, 30–39 oraz po 60. roku życia zwycięża kandydat PiS.

Wreszcie rządowy CBOS wskazał na zwycięstwo Trzaskowskiego 50,3 do 49,7 proc. przy frekwencji 71,3 proc. Autorzy badania przyznali, że przy tak wyrównanych wynikach nie da się jednoznacznie wskazać zwycięzcy.

Światełko nadziei dla demokratów

Dane dotyczące liczby pobranych zaświadczeń o głosowaniu za granicą i poza miejscem zamieszkania wskazują na możliwą rekordową frekwencję. O zainteresowaniu niedzielnym głosowaniem świadczy 1,4 mln wniosków uprawniających do głosowania poza miejscem zamieszkania (termin na pobranie zaświadczenia minął 29 maja). To 300 tys. więcej niż w październiku 2023. Na rekord idzie również zagranica, gdzie do głosowania zarejestrowało się prawie 700 tys. osób – 188 tys. więcej niż 18 maja i 80 tys. więcej niż w 2023. Polityka Insight przewiduje, że frekwencja może sięgnąć nawet 74 proc. Portal e-wybory szacuje, że 73 proc.

Głos zabrali również bukmacherzy. Najpopularniejsze serwisy oferujące obstawianie wyników wskazują kursami na zwycięstwo Rafała Trzaskowskiego. Za każdą złotówkę postawioną na kandydata KO można otrzymać 1,70 zł, a na kandydata PiS – 2,10 zł. Jedna z firm twierdzi, że najprawdopodobniejszy będzie wynik 51 do 49 proc. na korzyść Trzaskowskiego. Budzący sensację w mediach społecznościowych rynek predykcyjny Polymarket daje prezydentowi Warszawy ponad 67 proc. szans na zwycięstwo.