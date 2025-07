Wimbledon dla Polki i Włocha. Nowacka do Rydzyka: „Szkoła to nie ambona”. Kosmiczny powrót. 5 tematów na dziś

Mamy nowych mistrzów Wimbledonu; ojciec Rydzyk na Jasnej Górze; Sławosz Uznański-Wiśniewski wraca na Ziemię; Donald Trumpa ogłasza cła na Unię Europejską; uwaga na burze z gradem.

1. Świątek i Sinner mistrzami Wimbledonu

Niemal cała Polska zatrzymała się w sobotę na 57 minut. Tylko tyle, bo wyjątkowo krótki był kobiecy finał tegorocznego Wimbledonu, w którym Iga Świątek (obecnie już trzecia w światowym rankingu WTA) pokonała Amerykankę Amandę Anisimovą. W dwóch setach 6:0 i 6:0 – to się praktycznie nie zdarza na tym poziomie.

W wielkim szlemie ostatnio tak gładko wygrała finał Steffi Graf, która na kortach Rolanda Garrosa pokonała do zera w 1988 r. Natashę Zverievą. Niemka nie straciła wtedy ani jednego seta w całym turnieju i jako jedyna w historii zdobyła Złotego Szlema – czyli w jednym roku zwyciężyła w Australian Open, French Open, Wimbledonie i US Open.

To, czego w historii polskiego tenisa dokonała w sobotę Świątek, nie udało się Jadwidze Jędrzejowskiej w latach 30. i Agnieszce Radwańskiej w 2012 r., które przegrywały finał na kortach All England Lawn Tennis and Croquet Club.

„Otwieraliśmy oczy ze zdumienia od pierwszej piłki. Po jednej stronie wielka mistrzyni, która w szóstym swoim wielkoszlemowym finale miała jasny cel – szósty puchar. Po drugiej stronie stała sparaliżowana stawką przeciwniczka. Trudno analizować grę w obu setach. Polka niemal nie popełniała błędów, była wszędzie, widziała wszystko, a gemy na jej koncie przybywały ekspresowo, obojętnie, kto serwował. Mistrzostwo stało się faktem” – analizował na Polityka.pl Krzysztof Matlak. I dodał: „Jeszcze raz trzeba podkreślić szczęśliwą rękę trenera Wima Fissette’a. Teraz już rozumiemy, dlaczego chce wymawiać Wim jak Wimbledon. Gratulacje należą się też całemu teamowi”.

W niedzielę po zaciętym – choć nie aż tak, jak oczekiwano – meczu zwycięzcą Wimbledonu wśród mężczyzn został Włoch Jannik Sinner, obecnie numer 1 światowego rankingu WTA. Pokonał 3:1 w setach (4:6, 6:4. 6:4, 6:4) triumfatora dwóch ostatnich edycji tego turnieju Hiszpana Carlosa Alcaraza.

2. Mering i Rydzyk na Jasnej Górze

„Rządzą nami ludzie, którzy samych siebie określają jako Niemców. Jak mówił w X w. jeden z polskich poetów Wacław Potocki, jak świat światem, nie będzie Niemiec Polakowi bratem. Historia straszliwie udowodniła prawdę tego powiedzenia” – stwierdził podczas sobotniej mszy na Jasnej Górze biskup Wiesław Mering. To był początek 34. Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja, którego zagorzałym zwolennikiem jest biskup senior z Włocławka.

„Granice naszego kraju tak samo z Zachodu, jak i Wschodu są zagrożone” – dodał przedstawiciel Kościoła katolickiego i wzywał, by „Polski, ojczyzny, kultury i tradycji (...) bronić świadomie i bardzo mężnie” – relacjonował jego homilię TVN24.pl.

Na tej samej antenie wystąpienie biskupa podsumował publicysta Tomasz Terlikowski, który stwierdził: „Trzeba powiedzieć jasno: biskup Mering wobec innych, obcych i tych, którzy się z nim nie zgadzają, nie zachował się jak Jezus Chrystus, jak Samarytanin. Zachował się jak nie brat, nie bliźni. Nieewangelicznie, niezgodnie z nauczaniem Jezusa Chrystusa, z nauczaniem Kościoła. Nie ma Żyda ani Greka, nie ma Polaka ani Niemca. Biskup Mering z perspektywy nauczania Kościoła głosi tezy z nim absolutnie niezgodne”. A szef MSZ Radosław Sikorski tak skomentował słowa, które padły na Jasnej Górze: „Szczucie na migrantów w imieniu Kościoła, którego założyciel był migrantem, uważam za intelektualnie niespójne”.

W niedzielę w kulminacyjnym punkcie imprezy wystąpił o. Tadeusz Rydzyk, który stwierdził, że „u nas coraz więcej psów i kotów, a dzieci coraz mniej. A w islamie mają dzieci”. Radził „pilnować dzieci” i przestrzegał przed wyrzuceniem religii ze szkół: „Kiedy widzę minister, która mówi, iż nie będzie religii, to mówię: co ty, kobieto, sobie wyobrażasz, Polska to nie jest twój folwark, co to ma znaczyć”. Szefowa MEN Barbara Nowacka tego samego dnia odpowiedziała na portalu X: „Wiara to nie biznes, a szkoła to nie ambona”.

3. Sławosz wraca na Ziemię

W poniedziałek – zgodnie z planem – na rozpocząć się powrót na Ziemię załogi kosmicznej misji Ax-4, której członkiem jest Polak Sławosz Uznański-Wiśniewski.

Po godz. 13 specjalna kapsuła Dragon Grace ma odłączyć się od Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Silniki najpierw pomogą kapsule oddalić się od niej, a potem będzie okrążała Ziemię, aż jej specjalna część z załogą w środku zacznie się przebijać przez atmosferę.

„Undocking – czyli odłączenie Ax-4 od Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) i tym samym rozpoczęcie powrotu czteroosobowej załogi na Ziemię – odbędzie się nie wcześniej niż w poniedziałek 14 lipca. Axiom Space, NASA i SpaceX przeprowadzą transmisję na żywo z zamknięcia włazu i odłączenia załogi misji Axiom Mission 4 od ISS. Planowana jest także transmisja powrotu załogi Ax-4 na Ziemię – wejścia statku SpaceX Dragon Grace w atmosferę oraz wodowania u wybrzeży Kalifornii” – pisze na swojej stronie Polska Agencja Kosmiczna. Wodowanie kapsuły z załogą ma planowo nastąpić we wtorek.

4. Trump kontra UE: bitwa na cła

Na swojej platformie Truth Social prezydent USA Donald Trump zapowiedział w weekend, że od 1 sierpnia nałoży 30-procentowe cła na rzeczy importowane z Unii Europejskiej i Meksyku. W liście do Ursuli von der Leyen, szefowej KE, stwierdził, że nowe stawki to jeszcze nie „cła sektorowe” na niektóre towary lub branże (te mogę być zatem wyższe).

Trump grozi, że jeżeli UE lub Meksyk odpowiedzą tym samym, to odpowiedź będzie natychmiastowa. „Nieważne, o jaką liczbę je podniosą, odpowiemy kolejnymi 30 proc.”. UE próbowała od jakiegoś czasu porozumieć się z Białym Domem. W niedzielę zwołała specjalne spotkanie w sprawie celnych zapowiedzi Trumpa, a von der Leyen oświadczyła, że Bruksela pracuje nad środkami odwetowymi, by być gotowym na ewentualne fiasko rozmów.

5. Uwaga na burze z gradem

W poniedziałek Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiada zachmurzenie umiarkowane i duże. A także przelotne opady deszczu, miejscami burze z gradem. Spaść może w ciągu dnia miejscami od 15 do 25 mm opadów, a na północy nawet od 30 do 40 mm.

Najwyższa temperatura będzie na południu Polski, nawet 29 st. C, w innych rejonach od 20 do 25 st. W czasie burz porywy wiatru mogą osiągnąć 70 km/h.