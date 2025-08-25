Przejdź do treści
Marek Świerczyński, Polityka Insight
Kraj

Czarne krzyże nad Polską. Pierwsza taka sojusznicza misja niemieckiej Luftwaffe

25 sierpnia 2025
Dyżur w Mińsku Mazowieckim pełni wydzielona jednostka przemieszczona do Polski z bazy w Nörvenich w zachodnich Niemczech. To 31. skrzydło lotnicze, jedno z czterech posiadających na wyposażeniu Eurofightery. Dyżur w Mińsku Mazowieckim pełni wydzielona jednostka przemieszczona do Polski z bazy w Nörvenich w zachodnich Niemczech. To 31. skrzydło lotnicze, jedno z czterech posiadających na wyposażeniu Eurofightery. Marek Świerczyński / Polityka
50 km na wschód od Warszawy, w Mińsku Mazowieckim, bazuje tymczasowo pięć niemieckich myśliwców EF2000 Eurofighter. Zapewniają Polsce wzmocnienie ochrony przestrzeni powietrznej i luzują cenny czas „nalotu” naszych F-16.

Luftwaffe – siły powietrzne Republiki Federalnej Niemiec – zachowały historycznie złowrogą dla Polaków nazwę, a Bundeswehra nosi symbol, który też nie budzi samych dobrych skojarzeń. Jednak dziś czarny krzyż to znak sojuszniczych sił powietrznych, które rozszerzają swoją aktywność i obecność w ochronie i obronie wschodniej flanki NATO, w tym Polski. Samoloty z nimi od kilku tygodni bazują na wschód od Warszawy, a niedawno przeleciały nawet w tradycyjnej polskiej defiladzie w ramach sojuszniczego szyku powietrznego. To absolutnie są „nasi”.

Najszybsza kaczka

Niemcy pod Warszawą robią to samo co w innych misjach obrony powietrznej NATO – są do dyspozycji w razie nagłego zagrożenia, a na co dzień szkolą się w patrolach, rozpoznaniu i operacjach poza swoimi stałymi bazami. Jeśli nagłego zagrożenia nie ma, wylatują treningowo dwa razy dziennie. Jeśli z systemu dozoru przestrzeni powietrznej NATO przyjdzie wezwanie do Alpha Scramble, czyli alarmowego wylotu pary dyżurnej, są do tego gotowi – to misja operacyjna, a nie ćwiczebna.

Samoloty i ich piloci mają być w stałej gotowości, dlatego z załogami przyjechało do nas całe zaplecze techniczne i zabezpieczenie. To szczególnie ważne, bo dla samolotów Eurofighter nie ma w Polsce obsługi, mimo że dość często goszczą ostatnio na tutejszych lotniskach. Wiosną w Malborku przebywały brytyjskie samoloty tego typu, zwane Tajfunami, w poprzednich latach zaglądali Włosi na podobnych maszynach.

Eurofightery to jeden z najbardziej udanych przykładów wielonarodowej współpracy przemysłowej w lotnictwie wojskowym, łączącej siły Brytyjczyków, Włochów, Niemców i Hiszpanów w konsorcjum z udziałem firm takich jak BAE Systems, Rolls-Royce, Leonardo i Airbus (jego niemiecka i hiszpańska odnoga, bo Francja w projekcie nie uczestniczy – woli budować własne Rafale w firmie Dassault).

Marek Świerczyński, Polityka Insight

Od 2015 r. analityk ds. bezpieczeństwa Polityki Insight, szef działu bezpieczeństwa i spraw międzynarodowych. Specjalizuje się w polskiej polityce obronnej i zbrojeniowej, relacjach transatlantyckich w wymiarze bezpieczeństwa i NATO, konfliktach i rywalizacji globalnej. Autor ponad 1000 tekstów analitycznych i setek artykułów publikowanych na portalu Polityka.pl i w tygodniku „Polityka”. Gość licznych podkastów. Uczestnik konferencji, seminariów i paneli organizowanych przez uznane ośrodki analityczne: CEPA, German Marshall Fund, Atlantic Council, PISM, Ośrodek Studiów Wschodnich. Moderator na konferencjach Warsaw Security Forum, Defence 24 Days, Impact, Krynica Forum. Wcześniej dziennikarz m.in. BBC World Service, RMF FM, TVP, TVN24. Interesuje się historią, archeologią, zabytkami i turystyką.
