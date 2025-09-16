Dron nad Belwederem, „Franz Kafka” w wyścigu po Oscara, siatkarze z awansem na mundialu. 5 tematów na dziś

SOP zneutralizował drona operującego nad budynkami rządowymi i Belwederem, siatkarze już w fazie pucharowej mistrzostw świata, „szczera i przyjazna” rozmowa Sikorskiego z szefem chińskiej dyplomacji, Nawrocki w Berlinie i Paryżu, „Franz Kafka” polskim kandydatem do Oscara.

1. Dron nad Belwederem zaalarmował służby

W poniedziałek po godz. 20 premier Donald Tusk poinformował, że w centrum Warszawy został zneutralizowany podejrzany dron. Obiekt został zauważony późnym wieczorem nad budynkami rządowymi na ulicy Parkowej oraz nad Belwederem, zajęła się nim Służba Ochrony Państwa. W związku z incydentem zatrzymano dwóch Białorusinów.

To kolejne wydarzenie w rzeczywistości coraz większego napięcia politycznego między Polską a Rosją i Białorusią. Zaczęło się od wtargnięcia co najmniej kilkunastu rosyjskich dronów w polską przestrzeń powietrzną w nocy z wtorku na środę 10 września. Kilka maszyn zostało zestrzelonych przez samoloty NATO strzegące polskiego nieba. Stan podwyższonego alarmu miał miejsce również w sobotę 13 września w związku ze zmasowanym atakiem Rosjan na regiony Ukrainy graniczące z Polską.

Po tych incydentach m.in. Czechy, Holandia, Francja i Wielka Brytania zadeklarowały wysłanie do Polski dodatkowych sił wojskowych, rosyjskiemu ambasadorowi w Warszawie została wręczona nota protestacyjna, a na wniosek Polski incydentem zajęła się Rada Bezpieczeństwa ONZ.

Sprawę poniedziałkowego incydentu bada policja.

2. Szef chińskiej dyplomacji odwiedza Warszawę

Chiński minister spraw zagranicznych Wang Yi przyjechał do Europy, by odwiedzić Austrię, Słowenię oraz Polskę. W poniedziałek szef chińskiego MSZ spotkał się z wicepremierem Radosławem Sikorskim w podwarszawskim Helenowie. Tematem rozmów były m.in. relacje gospodarcze między krajami, kwestia zamkniętej obecnie granicy z Białorusią, przez którą płynie niewielka część chińskiego eksportu do Europy, oraz agresja rosyjska na Ukrainę.

Jak relacjonował po rozmowach rzecznik MSZ Paweł Wroński, rozmowa trwała trzy godziny, „była bardzo konkretna, bardzo szczera, bardzo przyjazna”. Obaj szefowie dyplomacji podkreślili poparcie dla porządku międzynarodowego „opartego na podstawowych zasadach prawa międzynarodowego, Karcie Narodów Zjednoczonych, której fundamentem jest poszanowanie suwerenności terytorialnej”. „Te wartości powinny wyznaczać kierunek w wypracowaniu długotrwałego pokoju na Ukrainie” – stwierdził Wroński.

Minister Sikorski przyjął zaproszenie do odwiedzenia Chińskiej Republiki Ludowej, a strona chińska zadeklarowała, że poprze propozycję przystąpienia Polski do grupy najbogatszych państw świata G20, jeśli pojawi się ona na agendzie.

Minister Wang Yi spotkał się również z prezydentem Karolem Nawrockim.

3. Nawrocki już w Berlinie, odwiedzi również Paryż

W poniedziałek wieczorem prezydent Karol Nawrocki wylądował w Berlinie, gdzie we wtorek 16 września spotka się z prezydentem Niemiec Frankiem-Walterem Steinmeierem oraz z kanclerzem Friedrichem Merzem. Tego samego dnia Nawrocki wyląduje również w Paryżu, gdzie ok. godz. 16 będzie rozmawiał z prezydentem Emmanuelem Macronem. Następnie zaplanowany jest briefing z polskimi mediami.

Nawrockiemu podczas wizyty towarzyszą m.in. prezydencki minister Marcin Przydacz i wiceszef MSZ Władysław Teofil Bartoszewski. Jak poinformował Przydacz, oprócz tematów związanych z bezpieczeństwem i sytuacją międzynarodową w rozmowach z niemieckimi przywódcami ma zostać poruszona również kwestia reparacji od Niemiec za zbrodnie popełnione podczas II wojny światowej.

4. „Franz Kafka” Holland polskim kandydatem do Oscara

Polskim kandydatem do Oscara 2026 został „Franz Kafka” w reżyserii Agnieszki Holland. Film dopiero za miesiąc wejdzie na ekrany polskich kin. Decyzja komisji selekcyjnej nie była jednomyślna.

Jak pisze na łamach „Polityki” Janusz Wróblewski, „Franz Kafka” miał premierę na prestiżowym festiwalu filmowym w Toronto, weźmie też udział w konkursie w San Sebastián i w Gdyni.

Film zebrał mieszane recenzje na świecie. Chyba najbardziej krytyczna ukazała się 5 września w „Indiewire”. Sam Bodrojan nazywa film „płytką hagiografią”. W podsumowaniu autor nieco tonuje swoją negatywną opinię, pisząc, że „to z pewnością porażka, ale ma w sobie dwa razy więcej duszy i pasji niż wiele udanych technicznie obrazów mniej znanych artystów”. Dla odmiany „New York Times” obraz pochwalił.

5. Siatkarze ponownie wygrali na mundialu w Filipinach

Polscy siatkarze odnieśli w poniedziałek drugie zwycięstwo (tym razem 3:0 z Katarem) na mistrzostwach świata i tym samym zapewnili sobie awans do 1/8 finału. O pierwsze miejsce w grupie zagrają w środę z Holandią.

Polska drużyna walczy o odzyskanie tytułu mistrzowskiego: po triumfach w 2014 i 2018 r. trzy lata temu w Katowicach trzeciego triumfu z rzędu pozbawili ich w finale Włosi.