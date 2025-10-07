Konfederacja w strefie zgniotu. Kaczyński chce ją zadusić. Tusk lawiruje, bo ma trudniej

Prezes Kaczyński i premier Tusk mają duży problem z Konfederacją, która trzyma teraz klucz do przyszłych rządów. Dopóki się z nią nie uporają, przedterminowe wybory są dla nich mało opłacalne. Przejęcie sympatyków Mentzena i Bosaka wymaga jednak, zwłaszcza od liberałów, ryzykownych ideowych łamańców.

Chociaż uwagę przyciągają widowiskowe starcia prezydenta Nawrockiego i jego ludzi z obozem premiera Tuska, najważniejsza batalia na partyjnej scenie toczy się wokół Konfederacji. Ta prawicowa formacja uważana jest dzisiaj za jedyny polityczny start-up, który będzie miał znaczenie w wyborach w 2027 r., pozyskujący nowych wyborców, spoza wpływów PiS i PO. Partia Hołowni, która miała być Konfederacją light, już się raczej nie podniesie, Lewica zakotwiczyła na ok. 6 proc.; Razem Zandberga spadło pod wyborczy próg, podobnie jak PSL.

Jako świeży pomysł pozostaje zatem tylko Konfederacja, ze swoimi 14–15 proc. zwolenników – i to ona posiada dzisiaj pakiet kontrolny polskiej polityki. Dlatego rozmaite zdarzenia na publicznej scenie w ostatnich i nadchodzących miesiącach można postrzegać jako elementy gry o Konfederację. Przez całe lata partie liberalne uważały na to, „co powie PiS”, teraz liczy się, „co powie Konfederacja”, choć nikt się do tego nie przyzna.

Plan niszczenia

Jarosław Kaczyński przyjął metodę zaduszenia Konfederacji. Chce się pozbyć Mentzena, przejąć jego ludzi, a przede wszystkim wyborców. Bardzo ostro go atakuje, zarzuca społeczny darwinizm, powinowactwa z programem Balcerowicza, chęć sprywatyzowania gospodarki i ochrony zdrowia. Niedawno w Krakowie powiedział: „Realizacja pomysłów Mentzena w praktyce oznaczałaby rozpad państwa polskiego w kilka dni”, i zapewnił, że koalicja z Konfederacją nie wchodzi w grę. Ponadto, zdaniem Kaczyńskiego, jest jeszcze jeden problem.