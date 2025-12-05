Subskrypcja „Polityki”. Możesz wybrać jeden z trzech pakietów subskrypcji „Polityki”

Subskrypcja „Polityki” to dostęp do najlepszych materiałów autorów naszego tygodnika. Piszemy o tym, co naprawdę jest ważne – bez zbędnych emocji tłumaczymy świat w unikalnych komentarzach, reportażach, wywiadach, podkastach, rozmowach wideo, analizach czy newsletterach. Dzięki subskrypcji „Polityki” możesz też mieć dostęp do popularnonaukowego serwisu Pulsar oraz wyjątkowych serwisów i magazynów: Pomocnika Historycznego, Wiedzy i Życia czy Świata Nauki.

W ofercie subskrypcji „Polityki” możesz wybrać jeden z trzech pakietów: Standard, Premium lub Uniwersum.

Subskrypcja cyfrowa „Polityki”: pakiet Standard

• Bieżące artykuły „Polityki” z tygodnika i Polityka.pl

• Ujednolicony dostęp w aplikacji „Polityki” na iOS i Android

• Wersje audio 15 najlepszych tekstów z numeru (lektor)

• Automatyczna wysyłka „Polityki” na Kindle

• „Polityka” do pobrania w plikach pdf, epub

• Dostęp do artykułów w aplikacji Fiszki Polityki

• Możliwość głosowania w plebiscycie Paszport Czytelników „Polityki”

Kupuję pakiet Standard subskrypcji „Polityki”

Subskrypcja cyfrowa „Polityki”: pakiet Premium

• Wszystko, co w pakiecie Standard, a poza tym:

• Dostęp Standard do Polityka.pl dla dwojga Bliskich

• Dostęp do 100 tys. artykułów z archiwum „Polityki”

• Dostęp do artykułów i plików pdf, epub fascynującego magazynu „Pomocnik Historyczny”

Kupuję pakiet Premium subskrypcji „Polityki”

Subskrypcja cyfrowa „Polityki”: pakiet Uniwersum

• Wszystko, co w pakiecie Premium, a poza tym:

• Dostęp do artykułów serwisu popularnonaukowego Pulsar

• Dostęp do artykułów i plików pdf renomowanych czasopism: „Wiedza i Życie”, „Świat Nauki

• Dostępy Standard dla dwojga Bliskich do wszystkich naszych serwisów i do wydań „Polityki”, „Wiedzy i Życia”, „Świata Nauki”

Kupuję pakiet Uniwersum subskrypcji „Polityki”

Jest z nami już ponad 26 tys. prenumeratorów, których codziennie informujemy, staramy się inspirować, wyjaśniać rzetelnie to, co dzieje się w kraju i na świecie.

Redakcja „Polityki” broni demokracji, zasad praworządności, przyzwoitości i prawdziwego dziennikarstwa. Dołącz do nas, wybierając jeden z trzech pakietów subskrypcji „Polityki”.