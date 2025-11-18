Przejdź do treści
Adam Szostkiewicz
Adam Szostkiewicz
18 listopada 2025
Kraj

Wetomat

18 listopada 2025
Adam Szostkiewicz Adam Szostkiewicz Polityka

Po studniówce Karola Nawrockiego tylko jedno przykuwa uwagę: „wetomat”, polityczny odruch Pawłowa nakazujący odrzucać większość ustaw przyjętych przez demokratyczną koalicję rządzącą. Krytyki ze strony demokratów spływają po Nawrockim i jego ekipie jak woda po kaczce.

Drugi temat spekulacji dziennikarskich to relacja Nawrockiego z Kaczyńskim pod hasłem: kto kogo? Kaczyński nie śmie krytykować, choć wykreowany przez niego prezydent coraz śmielej przymierza się do roli lidera obozu prawicowego. Jego przyboczni mówią to nawet publicznie w mediach.

Jeśli do wetomatu dołożymy nieuzasadnione odmowy mianowania oficerów służb i sędziów, czyli akty de facto antypaństwowe, prezydentura Nawrockiego potwierdza już po trzech miesiącach, że wszelkie zabiegi, aby obniżyć napięcie w polityce polskiej, się nie powiodły. Może być i będzie tylko gorzej.

Z gabinetów premiera Tuska i wicepremiera Kosiniak-Kamysza może to nie wyglądać tak pesymistycznie. Bo przecież Nawrocki przynajmniej w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego wykazuje jakąś odpowiedzialność, nie wzywa jak koroniarz Braun już całkiem otwarcie do wyjścia Polski z Unii Europejskiej, nie wzywa jeszcze Zełenskiego na dywanik jak Donald Trump. To jednak może być wielka ściema i kwestia czasu.

Im bliżej będzie do wyborów w 2027, tym większe prawdopodobieństwo, że kolejne maski Nawrockiego zaczną spadać. Już dziś widzimy, że ten polityczny „świeżak” szybko się uczy grać rolę pod tytułem „państwo to ja”. A koalicja demokratyczna wydaje się bezradna.

Nie ma dość głosów, by odrzucać weta, ani determinacji, by połączyć kropki w sprawie pełnej weryfikacji wyniku minionych wyborów prezydenckich. Po politycznej Warszawie krążą plotki, że temat wrócił w kierownictwie KO po kadrowych odmowach Nawrockiego, lecz jak na razie to tylko płotki.

Radość z dobrych sondaży KO przyćmiewają słabe notowania PSL i resztówki partii Hołowni. Wracają pytania o rolę marszałka Hołowni w sukcesie Nawrockiego. Są to pytania ważne, ale widzimy, że mało istotne dla zwykłego wyborcy. Ponad 55 proc. ocenia Nawrockiego pozytywnie, przeciwnego zdania jest 30 proc. Taki wynik po stu dniach urzędowania zachęci ekipę Nawrockiego do kontynuacji linii walki z Tuskiem i dalszego utwardzania prawicy pisowskiej.

https://blog.polityka.pl/szostkiewicz/

Polityka 47.2025 (3541) z dnia 19.11.2025; Blogi POLITYKI; s. ${issuePage}
Adam Szostkiewicz

Adam Szostkiewicz

Publicysta, tłumacz z języka angielskiego. Pracę magisterską o Edwardzie Stachurze i poezji beatników obronił na polonistyce UJ. Współpracownik opozycji demokratycznej w PRL, działacz pierwszej Solidarności, w przeszłości nauczyciel licealny. Internowany w stanie wojennym. W 1988 r. związał się z „Tygodnikiem Powszechnym”. W latach 90. pracował w polskiej sekcji BBC w Londynie. Od 25 lat w „Polityce”. Pisze o polityce krajowej i zagranicznej, Kościele i szeroko pojętej religii. Laureat nagrody Krakowskiej Fundacji Kultury. Członek PEN Club Polska i Stowarzyszenia Autorów ZAiKS. Ma w dorobku ponad 20 przekładów, m.in. „Eichmanna w Jerozolimie” Hannah Arendt. Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski przez prezydenta Bronisława Komorowskiego.
