Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Adam Szostkiewicz
Adam Szostkiewicz
25 listopada 2025
Kraj

Niestety

25 listopada 2025
Adam Szostkiewicz Adam Szostkiewicz Polityka

Uzgodniony wstępnie między Białym Domem Trumpa i Kremlem Putina „pokojowy” plan dla Ukrainy już odrzuca większość społeczeństwa ukraińskiego. Zełenski nie może tego ignorować. Nie może tego ignorować europejska „koalicja chętnych”.

Plan powinien trafić tam, gdzie jego miejsce: na śmietnik historii. Razem z wcześniejszymi poronionymi planami szykowanymi przez trumpistów wespół z raszystami. Nie po to ginęli ukraińscy żołnierze, ochotnicy i cywile, by ostatni głos w sprawie wojny i pokoju w Ukrainie miał mieć agresor Putin.

Wiem, że to się łatwo pisze w ciepłym i jasno oświetlonym mieszkaniu, dość daleko od granicy z Ukrainą, gdzie nawet w Kijowie coraz dłuższe są przerwy w dostawach ciepła, prądu i wody. Tam przecieki o planie Trumpa-Putina zbiegły się z największą aferą korupcyjną za prezydentury Zełenskiego i z udziałem jego zaufanych współpracowników. Dwa szoki w napadniętym kraju to potężna dawka pesymizmu.

Szok korupcyjny nie może jednak przykryć tego, co najważniejsze. Walczącej z agresją Ukrainy Zachód nie może porzucić pod tym pretekstem. Tę sprawę muszą załatwić sami Ukraińcy. Aby to było możliwe, Ukraina musi pozostać państwem niepodległym dyktatowi Waszyngtonu ani Moskwy. Aby mogła kontynuować swoje reformy, w tym zwalczanie korupcji na wszystkich szczeblach – musi funkcjonować niezawisły wymiar sprawiedliwości. Wasalizacja lub likwidacja suwerennego państwa ukraińskiego nie rozwiąże jej problemów. Kropka.

Wyraźnie skonfundowany prezydent Ukrainy nie dał na razie jasnej odpowiedzi na plan Trumpa-Putina. Można to odebrać dwojako: jako zapowiedź, że się zgodzi, albo wprost przeciwnie – że odrzuci. Czasu ma niewiele, ale nie dlatego, że Trump naciska, aby mógł na Święto Dziękczynienia pochwalić się przed narodem sukcesem na miarę pokojowego Nobla, lecz dlatego, że na zajęcie jasnego stanowiska czeka ukraińskie społeczeństwo i „koalicja chętnych”.

Rolą lidera jest podejmować i ogłaszać możliwie szybko decyzje o znaczeniu narodowym. Trzeba oddać w tym miejscu zasługę Nawrockiemu, który skrytykował plan Trumpa-Putina. Choć oczywiście mniej to go kosztuje niż dramatyczny wybór, jaki stanął przed Zełenskim.

Gdyby się zgodził, naród nie wybaczyłby mu faktycznej kapitulacji. Przeszedłby z kroniki chwały do kroniki hańby. Nie po to ginęli tysiącami obrońcy Ukrainy. Przywróceniem ciepła i prądu nie można płacić za ich śmierć i cierpienie ich bliskich. Zresztą i tak nie ma gwarancji, że Rosja dotrzyma nawet tak niekorzystnych dla Ukrainy punktów ewentualnego porozumienia.

Czego bym oczekiwał w tej strasznej rzeczywistości? Nie wiem. Wiem, że Ukraińcy oczekują pokoju, ale i sprawiedliwości. Plan Trumpa-Putina nie da im ani pokoju, ani sprawiedliwości. W dłuższej perspektywie Rosja będzie dążyła do tych samych celów, dla których napadła na Ukrainę. Potrzebuje zawieszenia broni, by kontynuować agresję. Współczuję Zełenskiemu. Kiedyś komik, teraz postać szekspirowska. Zadanie ponad siły jednostki, a los narodu w jego rękach.

https://blog.polityka.pl/szostkiewicz/

Polityka 48.2025 (3542) z dnia 26.11.2025; Blogi POLITYKI; s. ${issuePage}
Adam Szostkiewicz

Adam Szostkiewicz

Publicysta, tłumacz z języka angielskiego. Pracę magisterską o Edwardzie Stachurze i poezji beatników obronił na polonistyce UJ. Współpracownik opozycji demokratycznej w PRL, działacz pierwszej Solidarności, w przeszłości nauczyciel licealny. Internowany w stanie wojennym. W 1988 r. związał się z „Tygodnikiem Powszechnym”. W latach 90. pracował w polskiej sekcji BBC w Londynie. Od 25 lat w „Polityce”. Pisze o polityce krajowej i zagranicznej, Kościele i szeroko pojętej religii. Laureat nagrody Krakowskiej Fundacji Kultury. Członek PEN Club Polska i Stowarzyszenia Autorów ZAiKS. Ma w dorobku ponad 20 przekładów, m.in. „Eichmanna w Jerozolimie” Hannah Arendt. Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski przez prezydenta Bronisława Komorowskiego.
Reklama

    Najczęściej czytane w sekcji Kraj

  1. Włodek Wańka Wstańka. Czarzasty: wraca człowiek, który zatopił III RP

    Anna Dąbrowska, Mariusz Janicki

  2. Black Friday w „Polityce”. Zostań z nami na długo. Wybierz prawdziwe dziennikarstwo

    Zbigniew Pendel

  3. Prawda traci zasięgi. Po głośnej rozmowie Rymanowskiego, czyli fakty nie są już niezbędne

    Rafał Kalukin

  4. Gra w radykalizm. Wychodzi z tego Polska smętna, nadęta, zawzięta i bardzo słaba

    Mariusz Janicki

  5. Prawo i pięść Nawrockiego. Prezydent idzie na ostro. Czy Polakom to się naprawdę podoba?

    Ewa Siedlecka

Czytaj także

null
Społeczeństwo

Miłość do grobowej deski, ale konta osobne? W Polsce czasem wygrywa model hybrydowy

Polki i Polacy wierzą we wspólne życie do grobowej deski, ale we wspólne konto już niekoniecznie. Czy fakt, że mamy oddzielne konta, oznacza, że coś z nami jest nie tak?

Zbigniew Borek
15.11.2025
null
Społeczeństwo

Demokalipsa? Polska staje się bezdzietna. Niektórych trendów już nie da się łatwo odwrócić

To zapowiedziana katastrofa: od dekad wiadomo, że nie ma już możliwości, by odwrócić spadkowy trend urodzeń, bo potencjalnych matek od dawna jest za mało. Tyle dzieci, ile potrzebuje ZUS, nie narodzą, nie ma szans. Wiadomo też, że wzrosną koszty opieki nad coraz liczniejszym i żyjącym coraz dłużej najstarszym pokoleniem.

Martyna Bunda
19.11.2025
null
Pomocnik Historyczny

Wywiad Moskwy, służby Kremla. KGB, GRU, FSB, SWR: to są fachowcy od dywersji i mokrej roboty

Rosyjski wywiad może budzić zazdrość wielu zagranicznych kolegów. Ma duży budżet, możliwości techniczne i zasoby ludzkie. A przede wszystkim państwem rządzi były oficer KGB, czyli ich człowiek.

Timur Olevskiy, Paweł Reszka
18.11.2025
null
Społeczeństwo

Psychoterapeuci kontra psychologowie. Co z ustawą? Wojna nerwów trwa, symetrii tu nie ma

Już prawie rok trwa zawierucha związana z uregulowaniem zawodów psychoterapeuty i psychologa. Ludzie zajmujący się zdrowiem psychicznym prowadzą między sobą zażartą wojnę: apele, wnioski, stanowiska i gorące wystąpienia na forach sejmowych i internetowych. O co chodzi?

Ewa Wilk
10.11.2025
null
Kraj

Prawda traci zasięgi. Po głośnej rozmowie Rymanowskiego, czyli fakty nie są już niezbędne

Jak to możliwe, że to prawica stawia się dzisiaj w roli obrońcy wolności słowa przed zakusami liberalnego cenzora? W cyfrowym świecie, który pozacierał kategorie prawdy i fałszu, nawet takie cuda są niestety możliwe.

Rafał Kalukin
20.11.2025
null
Społeczeństwo

Awantura w Dzieżkach. Od ciemnoskórych sąsiadów odgrodzili się płotem granicznym

We wsi Dzieżki pod Mońkami wybuchła awantura sąsiedzka nowopolskiego typu: za miedzę sprowadzili się ciemnoskórzy, więc trzeba było odgrodzić się od nich płotem granicznym.

Marcin Kołodziejczyk
11.11.2025
null
Kraj

Braun na fali. Czym uwodzi wyznawców? Kto naprawdę pociąga za sznurki w jego teatrze?

W nieodległej przyszłości, w bardzo bliskiej galaktyce Grzegorz Braun, samozwańczy Lord Vader polskiej polityki, może wprowadzić do Sejmu nawet 50 ludzi. Czym uwodzi swoich wyznawców?

Michał Danielewski
21.11.2025
null
Społeczeństwo

Reporter „Polityki” zatrudnił się w Żabce. Jak było? „Tu się liczy tylko zdanie Basi”

W Polsce jest już 12 tys. Żabek, ciężko wyjść z domu i żadnej nie zobaczyć. Ale co widać w nich od środka? Aby się o tym przekonać, sam zatrudniłem się w jednej z nich.

Zbigniew Borek
06.11.2025
null
Kraj

Dudowie uczą się codzienności. Intratna propozycja nie przyszła, pomysłu na siebie brak

Andrzej Duda jest już zainteresowany tylko kasą i dlatego stał się lobbystą – mówią jego znajomi. Państwo nie ma pomysłu na byłych prezydentów, a ich własne pomysły bywają zadziwiające.

Anna Dąbrowska
04.11.2025
null
Społeczeństwo

Sojowe dzieci, czyli jak talerz stał się deklaracją polityczną. „Zapala się czerwona lampka”

Sposób odżywiania stał się polem ideologicznego konfliktu. Kotlet schabowy jest traktowany jako symbol konserwatywnej tożsamości, wegan zaś oskarża się o lewactwo. Jak to jest zatem z dzisiejszymi normami żywienia?

Paweł Walewski
10.11.2025
Pokaż więcej
Reklama