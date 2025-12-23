Przejdź do treści
Redakcja „Polityki”
23 grudnia 2025
Kraj

Nie żyje Chris Rea. Chiny uderzają w UE. Obajtek z zarzutami. 5 ważnych tematów na dziś

23 grudnia 2025
Chris Rea w czasie koncertu w Sheffield w czerwcu 2025 r. Chris Rea w czasie koncertu w Sheffield w czerwcu 2025 r. Glenn Ashley / Forum
Zmarł Chris Rea, legenda brytyjskiej muzyki. Chiny nakładają cła na unijne produkty mleczarskie. Prokuratura postawiła zarzuty byłemu prezesowi Orlenu Danielowi Obajtkowi. Sąd odroczył decyzję w sprawie aresztu dla Zbigniewa Ziobry. Justyna Sobolewska poleca 13 polskich książek 2025 r.

1. Nie żyje Chris Rea

W wieku 74 lat zmarł Chris Rea, legenda brytyjskiej muzyki. „Z ogromnym smutkiem informujemy o śmierci ukochanego Chrisa. Zmarł spokojnie w szpitalu, po krótkiej chorobie, w otoczeniu rodziny” – oświadczył w poniedziałek przedstawiciel rodziny muzyka.

Rea urodził się w Middlesbrough w 1951 r., pierwszy album, „Whatever Happened to Benny Santini?”, wydał w wieku 27 lat. W sumie sprzedał ponad 30 mln albumów, a znany był z takich hitów jak „Driving Home for Christmas”, „Road to Hell”, „Auberge” czy „On the Beach”. W muzyce łączył różne style, w tym rock, blues, pop i country.

W Polsce wystąpił po wydaniu płyty „Auberge” (w katowickim Spodku w 1991 r.). W ostatnich latach mierzył się z wieloma chorobami, ale cały czas występował na scenie.

2. Chiny uderzają w UE

Chiński resort handlu zakończył „pierwszą fazę dochodzenia w sprawie subsydiów” i nałożył tymczasowe cła na niektóre produkty mleczne z Unii Europejskiej w wysokości od 21,9 do 42,7 proc. Nowe stawki wchodzą w życie już we wtorek.

Komisja Europejska nazwała decyzję Chińczyków „nieusprawiedliwioną i bezzasadną”. „KE ocenia, że dochodzenie opiera się na wątpliwych zarzutach i niewystarczających dowodach, a zatem środki są nieusprawiedliwione i bezzasadne” – stwierdził rzecznik KE Olof Gill. Według branży mleczarskiej to oznacza wypchnięcie z chińskiego rynku niektórych unijnych produktów mleczarskich, w szczególności serów.

Według ekspertów w rzeczywistości decyzja Pekinu to rewanż za cła nałożone przez UE na chińskie pojazdy elektryczne.

3. Obajtek z zarzutami

Prokuratura postawiła byłemu prezesowi Orlenu Danielowi Obajtkowi zarzut wyrządzenia spółce szkody majątkowej na ok. 400 tys. zł. Nominat PiS na tym stanowisku miał dopuścić się nadużycia uprawnień i zawrzeć dwie umowy bez postępowania przetargowego.

Jak precyzuje prokuratura, Daniel Obajtek miał wykorzystać zależność służbową i polecił Zbigniewowi L., byłemu dyrektorowi Biura Kontroli i Bezpieczeństwa w Orlenie, zawarcie dwóch umów z Wojciechem K., prowadzącym działalność detektywistyczną. „Umowy te służyły realizacji prywatnych interesów Daniela Obajtka” – mówi prokurator Mateusz Martyniuk, rzecznik warszawskiej Prokuratury Regionalnej.

„To sprawa o fundamentalnym znaczeniu. Nikt, niezależnie od stanowiska, funkcji czy politycznych wpływów, nie stoi ponad prawem. Państwowe spółki nie są prywatnym folwarkiem, a prokuratura ma obowiązek reagować wszędzie tam, gdzie dochodzi do nadużyć” – skomentował z kolei minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.

„Prawo do obrony w wydaniu Pani Prokurator Prokuratury Regionalnej polega na całkowitym zablokowaniu mojej inicjatywy dowodowej, zupełnym zignorowaniu podawanych przeze mnie okoliczności oraz – uwaga – wyznaczenia daty końcowego zaznajomienia się z aktami postępowania, czyli zakończenia śledztwa, w dniu, w którym przedstawiła mi zarzuty” – odpowiedział na zarzuty Obajtek na X.

4. Ziobro odroczony

Decyzję w sprawie zastosowania wobec Zbigniewa Ziobry aresztu sąd odroczył do 15 stycznia. Według obrońców to oni wnioskowali o odroczenie: „mamy do czynienia z dość istotnymi brakami materiału dowodowego”, bo prokuratura ukryła przed sądem informacje świadczące na korzyść ich klienta. Oni zaś je znają, bo bronią również innych oskarżonych w sprawie defraudacji pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości.

Jak pisze Ewa Siedlecka na Polityka.pl, wygląda na to, że minister sprawiedliwości w rządach PiS i Suwerennej Polski przynajmniej na razie odnosi sukcesy na polu przewlekania sprawy, a możliwości w tej taktyce ma szerokie. „Widać już, że w sprawie rozliczania Zbigniewa Ziobry nie będzie spektakularnego przyspieszenia. Zapowiada się raczej serial podobny do tego z przesłuchaniem go przez sejmową komisję śledczą ds. Pegasusa” – konkluduje publicystka „Polityki”.

5. 13 polskich książek roku według „Polityki”

„Okazuje się, że fikcja pozwala czasem widzieć ostrzej rzeczywistość”, pisze Justyna Sobolewska o frontowej powieści „Null” Szczepana Twardocha i umieszcza ją na pierwszym miejscu rankingu najlepszych polskich książek 2025 r.

Na liście krytyczki literackiej naszego tygodnika znalazły się też m.in. powieści „Tylko durnie żyją do końca” Zyty Rudzkiej, „Drugie życie Czarnego Kota” Stanisława Łubieńskiego czy „Wyrok” Ishbel Szatrawskiej (dwie ostatnie otrzymały w tym roku nominacje do Paszportów POLITYKI). Zapraszamy do lektury całości, a także do sprawdzenia innych rankingów „Polityki” podsumowujących 2025 r.

Redakcja „Polityki”

