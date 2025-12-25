Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Marek Świerczyński, Polityka Insight
Marek Świerczyński, Polityka Insight
25 grudnia 2025
Kraj

Zbłąkane uzbrojenie. Nie wszystkie plany MON się udają. Tego sprzętu możemy długo nie zobaczyć

25 grudnia 2025
W zapowiedziach Mariusza Błaszczaka z 2022 r. „niszczyciele czołgów” to miał być projekt nie tylko strategicznie ważny, przeznaczony do obrony tzw. przesmyku suwalskiego przed najazdem rosyjskich czołgów, ale również „łatwy, szybki i przyjemny” pod względem technologicznym, przemysłowym i finansowym. W zapowiedziach Mariusza Błaszczaka z 2022 r. „niszczyciele czołgów” to miał być projekt nie tylko strategicznie ważny, przeznaczony do obrony tzw. przesmyku suwalskiego przed najazdem rosyjskich czołgów, ale również „łatwy, szybki i przyjemny” pod względem technologicznym, przemysłowym i finansowym. Marcin Banaszkiewicz / Forum
Nie będzie niszczyciela czołgów, brak wieści o śmigłowcach na nowe fregaty, wszelki słuch zaginął po obiecanych przez PiS setkach HIMARS-ów. Zbrojenia generalnie idą naprzód, ale niektóre projekty pobłądziły.

W okolicach świąt Bożego Narodzenia trwał rajd św. Mikołaja. Grudzień z wielu powodów jak zwykle należy do najobfitszych miesięcy, jeśli chodzi o zamówienia i kontrakty. I nie tyle chodzi o robienie prezentów, ile o wydanie pieniędzy, które budżetowa gilotyna może z końcem roku ściąć. Lub o domknięcie kontraktów negocjowanych od miesięcy, czasem od lat.

Obietnice dostawców mają okres ważności, a związane z nimi finansowanie też może się zdezaktualizować. I choć przy zakupach uzbrojenia warto spieszyć się powoli, koniec roku zwykle oznacza przyspieszenie, jak na finiszu w średniodystansowym biegu.

Agencja Uzbrojenia tylko w grudniu (do świąt) podpisała umowy o łącznej wartości ponad 4 mld zł. Ale od samych pieniędzy ważniejsze jest to, co zawierają, bo końcówka roku obfitowała w zamówienia o przełomowym charakterze.

Najnowszej generacji pociski powietrze-powietrze AMRAAM, przeznaczone dla myśliwców F-16 i F-35, pozwolą zachować przewagę dystansu rażenia nad rosyjskimi samolotami. Transfer technologii do produkcji czołgów K2PL pozwoli wreszcie, po dwóch latach poślizgu, uruchomić produkcję w Polsce. Systemy walki radioelektronicznej, pozyskiwane od nietradycyjnego dostawcy z Turcji, będą uzupełnieniem jednej z największych luk w zdolnościach obronnych Polski, niechętnie omawianych na publicznym forum, a będących biletem wstępu do jakiejkolwiek rozgrywki sił.

Panowanie nad niewidzialną domeną spektrum elektromagnetycznego – łączności, sygnałów, GPS i terabitów danych przekazywanych sieciami – to dziś warunek zaistnienia na widzialnym polu walki, na lądzie, morzu czy w powietrzu.

Postępem w innej dziedzinie jest zagwarantowanie finansowania na dalszy rozwój i wdrożenie polskiego pocisku przeciwpancernego Moskit – nie z MON, a z NCBR, choć pod resortowym parasolem innowacyjności.

Marek Świerczyński, Polityka Insight

Marek Świerczyński, Polityka Insight

Od 2015 r. analityk ds. bezpieczeństwa Polityki Insight, szef działu bezpieczeństwa i spraw międzynarodowych. Specjalizuje się w polskiej polityce obronnej i zbrojeniowej, relacjach transatlantyckich w wymiarze bezpieczeństwa i NATO, konfliktach i rywalizacji globalnej. Autor ponad 1000 tekstów analitycznych i setek artykułów publikowanych na portalu Polityka.pl i w tygodniku „Polityka”. Gość licznych podkastów. Uczestnik konferencji, seminariów i paneli organizowanych przez uznane ośrodki analityczne: CEPA, German Marshall Fund, Atlantic Council, PISM, Ośrodek Studiów Wschodnich. Moderator na konferencjach Warsaw Security Forum, Defence 24 Days, Impact, Krynica Forum. Wcześniej dziennikarz m.in. BBC World Service, RMF FM, TVP, TVN24. Interesuje się historią, archeologią, zabytkami i turystyką.
Reklama