Raport z sondaży na początek roku: PiS trwale poniżej 30 proc. Dlaczego tak stracił? Czy to już stagnacja?

To w pierwszej turze wyborów prezydenckich PiS oddał Mentzenowi część swojego młodego elektoratu, a Braunowi lojalną do tej pory sfrustrowaną klasę ludową. Do dziś nie udało się ich odzyskać. Co takiego musiałoby się wydarzyć, żeby partia Kaczyńskiego zaczęła odrabiać te straty?

Gdyby wybory odbywały się w najbliższą niedzielę, najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest pyrrusowe zwycięstwo Koalicji Obywatelskiej, która zdobyłaby najwięcej głosów, ale nie zdołałaby utworzyć rządu z obecnymi koalicjantami, zaś jedynym scenariuszem większościowym byłaby dla niej koalicja z Konfederacją. Dziś raczej nie do pomyślenia.

W niekomfortowej sytuacji znalazłby się również PiS, który porozumienia musiałby szukać nie tylko z ugrupowaniem Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka, ale również z Koroną Polską Grzegorza Brauna.

Taki obraz wyłania się z 16 sondaży przeprowadzonych od połowy listopada do dziś. W naszej analizie bierzemy pod uwagę trzy pomiary Pollstera, trzy badania Opinii24, również trzy United Survey oraz IBRiS, dwa OGB oraz po jednym sondażu CBOS i Ipsosa.

Na ich podstawie wyłania się następujące poparcie dla partii na początku stycznia 2026:

KO – 34 proc. (bez zmian w stosunku do listopada)

– 34 proc. (bez zmian w stosunku do listopada) PiS – 28 proc. (–1 pkt proc.)

– 28 proc. (–1 pkt proc.) Konfederacja – 14 proc. (–1)

– 14 proc. (–1) Konfederacja Korony Polskiej – 8 proc. (+1)

– 8 proc. (+1) Nowa Lewica – 7 proc. (+1)

– 7 proc. (+1) Razem – 4 proc. (bz.)

– 4 proc. (bz.) PSL – 3 proc. (bz.)

– 3 proc. (bz.) Polska 2050 – 2 proc. (–1)

Najbardziej rzuca się w oczy nieprzyjemna dla Jarosława Kaczyńskiego stabilizacja notowań Prawa i Sprawiedliwości na poziomie poniżej 30 proc. poparcia – tylko w dwóch sondażach na 16 PiS uzyskał trójkę z przodu, choć jeszcze późnym latem natchnieni optymizmem politycy tej partii fantazjowali o rychłym dobiciu do 40 proc.

Mimo lekkiego wzrostu poparcia przeskoczenia progu wyborczego nie może być pewna Nowa Lewica – w trzech sondażach uzyskała poniżej 5 proc.