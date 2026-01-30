Potwór z Tarnowa i smok z Północy. Jest umowa na system San, Polska wreszcie odrabia lekcję

Polska wybrała system zwalczania dronów, który ma nam oszczędzić kosztów, ale sam pochłonie miliardy. Trzeba przyznać, że zagrożenie z Rosji podziałało mobilizująco.

System naszej obrony powietrznej, którego kluczowe elementy noszą imiona polskich rzek, zyskał właśnie kolejny dopływ. San wpada do Wisły, podobnie jak Narew i Pilica, i jest jedną z ważniejszych linii na mapie polskiej hydrografii. Dokładnie taki układ odzwierciedla system obrony powietrznej, w którym Wisła tworzy antyrakietowy trzon i cyfrową sieć spinającą całość. Gdyby ktoś pytał, gdzie tu Odra i Warta, to są, ale nieco z boku, jako kryptonimy potężnych systemów radarowych, niezbędnych do wykrywania i wczesnego ostrzegania. Soła czy Bystra to z kolei radary krótkiego zasięgu, służące też do kierowania ogniem.

San płynie bystrzej

San zaczął bystrzej płynąć jesienią ubiegłego roku, gdy po wtargnięciu rosyjskich dronów Polska stanęła przed dylematem, czy w ich zwalczaniu nadal polegać na kosztownym w użyciu lotnictwie bojowym, czy zbudować – tak szybko, jak się da – coś, co w przekazie politycznym nazwano dronową tarczą, a nawet murem. W praktyce chodziło o wielowarstwowy „system w systemie” obrony powietrznej, który mógłby wykrywać i neutralizować bezzałogowce skuteczniej i taniej niż poprzez strzelanie do nich rakietami powietrze-powietrze z wielozadaniowych myśliwców, które naprawdę mają wiele innych zadań do wykonania.