30 stycznia 2026
Kraj

Potwór z Tarnowa i smok z Północy. Jest umowa na system San, Polska wreszcie odrabia lekcję

30 stycznia 2026
System antydronowy SAN System antydronowy SAN Kancelaria Prezesa RM
Polska wybrała system zwalczania dronów, który ma nam oszczędzić kosztów, ale sam pochłonie miliardy. Trzeba przyznać, że zagrożenie z Rosji podziałało mobilizująco.

System naszej obrony powietrznej, którego kluczowe elementy noszą imiona polskich rzek, zyskał właśnie kolejny dopływ. San wpada do Wisły, podobnie jak Narew i Pilica, i jest jedną z ważniejszych linii na mapie polskiej hydrografii. Dokładnie taki układ odzwierciedla system obrony powietrznej, w którym Wisła tworzy antyrakietowy trzon i cyfrową sieć spinającą całość. Gdyby ktoś pytał, gdzie tu Odra i Warta, to są, ale nieco z boku, jako kryptonimy potężnych systemów radarowych, niezbędnych do wykrywania i wczesnego ostrzegania. Soła czy Bystra to z kolei radary krótkiego zasięgu, służące też do kierowania ogniem.

San płynie bystrzej

San zaczął bystrzej płynąć jesienią ubiegłego roku, gdy po wtargnięciu rosyjskich dronów Polska stanęła przed dylematem, czy w ich zwalczaniu nadal polegać na kosztownym w użyciu lotnictwie bojowym, czy zbudować – tak szybko, jak się da – coś, co w przekazie politycznym nazwano dronową tarczą, a nawet murem. W praktyce chodziło o wielowarstwowy „system w systemie” obrony powietrznej, który mógłby wykrywać i neutralizować bezzałogowce skuteczniej i taniej niż poprzez strzelanie do nich rakietami powietrze-powietrze z wielozadaniowych myśliwców, które naprawdę mają wiele innych zadań do wykonania.

Jesienne przyspieszenie było oczywiście wynikiem wcześniejszego wieloletniego opóźnienia – w wyciąganiu właściwych i wdrażaniu na czas wniosków z wojny Rosji z Ukrainą. W tym starciu

    Od 2015 r. analityk ds. bezpieczeństwa Polityki Insight, szef działu bezpieczeństwa i spraw międzynarodowych. Specjalizuje się w polskiej polityce obronnej i zbrojeniowej, relacjach transatlantyckich w wymiarze bezpieczeństwa i NATO, konfliktach i rywalizacji globalnej. Autor ponad 1000 tekstów analitycznych i setek artykułów publikowanych na portalu Polityka.pl i w tygodniku „Polityka”. Gość licznych podkastów. Uczestnik konferencji, seminariów i paneli organizowanych przez uznane ośrodki analityczne: CEPA, German Marshall Fund, Atlantic Council, PISM, Ośrodek Studiów Wschodnich. Moderator na konferencjach Warsaw Security Forum, Defence 24 Days, Impact, Krynica Forum. Wcześniej dziennikarz m.in. BBC World Service, RMF FM, TVP, TVN24. Interesuje się historią, archeologią, zabytkami i turystyką.
