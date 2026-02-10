Przejdź do treści
Marek Świerczyński, Polityka Insight
Kraj

Ostry sprint po miliardy na zbrojenia. Czy Nawrocki z „patriotami MAGA” podłożą rządowi nogę?

10 lutego 2026
Ciekawe, że atak przypuszczony teraz z kręgów prawicy jest nieporównanie zajadlejszy niż wtedy, gdy SAFE było negocjowane w 2025 r. i gdy następowały kolejne etapy jego wdrażania. Ostrzeżenia padały, ale fala wylała się teraz.
Rząd chce, by w tym tygodniu z Sejmu wyszła ustawa, która utworzy fundusz umożliwiający Polsce skorzystanie z gwarantowanych przez Brukselę pożyczek na zbrojenia. I akurat teraz zastrzeżenia do SAFE ma prezydent, a eskalują je politycy PiS.

Finansowy Instrument Zwiększenia Bezpieczeństwa SAFE – tak brzmi pełna nazwa nowego funduszu, który ma być utworzony w Banku Gospodarstwa Krajowego. Chodzi o uruchomienie „unijnych pożyczek” na zakupy uzbrojenia i sprzętu przydatnego w ochronie granic. Cudzysłów jest konieczny o tyle, że pożyczki to nie element wspólnego unijnego budżetu, a pula zbierana z rynku przez Komisję Europejską i dzielona między chętnych (nie wszystkie kraje UE).

Bruksela działa więc jak broker finansowy, korzystając z potencjału negocjacyjnego i wiarygodności kredytowej całej Unii Europejskiej: udało się jej ustalić warunki korzystniejsze niż te, jakie większość państw członkowskich byłaby w stanie zapewnić sobie indywidualnie. Komisja daje dziesięcioletni okres karencji w spłacie i 30-letni okres jego zwrotu. To oznacza, że kredyt będzie rozłożony w ratach do 2070 r., co nie powinno być dużym obciążeniem corocznego budżetu państwa. Choć przewidziane dla Polski ponad 43 mld euro to duża kwota, niskie oprocentowanie i długi okres spłaty kredytu z SAFE pozwoli nawet obniżyć ciężar zobowiązań na cele obronne.

Polski fundusz SAFE ma więc być kolejnym – obok pozabudżetowego Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych i pieniędzy z samego budżetu – źródłem finansowania zbrojeń. Nowatorskim, bo pierwszy raz w takiej skali organizowanym i skonstruowanym przez UE. To jeden z dowodów obronnego przebudzenia Europy, która nie tylko mówi o konieczności dozbrojenia, ale zaczyna zapewniać na to poważne pieniądze. Na razie jako pośrednik między zainteresowanymi a rynkiem finansowym, w przyszłości najprawdopodobniej również jako dostarczyciel środków własnych.

    • Marek Świerczyński, Polityka Insight

    Od 2015 r. analityk ds. bezpieczeństwa Polityki Insight, szef działu bezpieczeństwa i spraw międzynarodowych. Specjalizuje się w polskiej polityce obronnej i zbrojeniowej, relacjach transatlantyckich w wymiarze bezpieczeństwa i NATO, konfliktach i rywalizacji globalnej. Autor ponad 1000 tekstów analitycznych i setek artykułów publikowanych na portalu Polityka.pl i w tygodniku „Polityka”. Gość licznych podkastów. Uczestnik konferencji, seminariów i paneli organizowanych przez uznane ośrodki analityczne: CEPA, German Marshall Fund, Atlantic Council, PISM, Ośrodek Studiów Wschodnich. Moderator na konferencjach Warsaw Security Forum, Defence 24 Days, Impact, Krynica Forum. Wcześniej dziennikarz m.in. BBC World Service, RMF FM, TVP, TVN24. Interesuje się historią, archeologią, zabytkami i turystyką.
