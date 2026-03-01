Przejdź do treści
Marek Świerczyński, Polityka Insight
1 marca 2026
Kraj

Gęste zakupy z programu SAFE: na mapie Polski, nie Niemiec. Piłkę ma Nawrocki, będzie gol samobójczy?

Szef MON Własysław Kosiniak-Kamysz i premier Donald Tusk podczas konferencji, na której ujawniono niektóre inwestycje z programu SAFE. 27 lutego 2026 r. Szef MON Własysław Kosiniak-Kamysz i premier Donald Tusk podczas konferencji, na której ujawniono niektóre inwestycje z programu SAFE. 27 lutego 2026 r. Jacek Szydlowski / Forum
W Polskę poszły obrazy supernowoczesnego sprzętu do zamówienia za gigantyczne sumy i to od zaraz, po niższych kosztach od kredytów zaciąganych przez PiS. I wydawanych głównie w Polsce – całej Polsce, a nie tylko w wyborczych bastionach prawicy.

Wbrew poglądom części wojskowych i własnemu rząd pokazał dokładniej, co zamierza kupić z unijnej pożyczki. Te obrazowe argumenty padają być może za późno, ale dobrze, że zostały użyte. Jest się do czego odnieść, będzie z czego rozliczać, ale przede wszystkim pokazane zostały konkrety, których w polskiej dyskusji o SAFE brakowało.

Po kilku tygodniach oskarżeń, podejrzeń, manipulacji i hejtu rząd pokazał prezentację, która nie ujawnia tajnej listy zatwierdzonych przez Komisję Europejską projektów. Pokazuje jednak wystarczająco dużo, by rozwiać większość wątpliwości na temat, kto i jak skorzysta na tej wersji wdrożenia instrumentu SAFE, jaką Warszawa wynegocjowała z Brukselą i jaką zoperacjonalizować ma ustawa, która trafi teraz na biurko Karola Nawrockiego.

Na 30 slajdach uzyskaliśmy opis, jaki dawno się nam należał. Wymagało jednak politycznego kryzysu, który momentami był jednocześnie straszny i śmieszny, by wymusić na władzach większą otwartość – oby została na dłużej z nami i zbrojeniami. Wydarzenie „Polska SAFE” – połączenie konferencji prasowej z wystawą sprzętu i „piknikiem z wojskiem” – odbyło się w niedawno wybudowanych halach produkcyjnych fabryki wojskowych radarów PIT-Radwar w Kobyłce, dokąd zakład ten stopniowo będzie się przenosić z warszawskiej Pragi-Południe.

Wbrew manipulacjom opozycji

Miejsce wybrano również po to, by pokazać, że to właśnie takie firmy i takie miejsca – wbrew nachalnej narracji opozycji o Niemcach – będą głównymi beneficjentami polskich wydatków z funduszu SAFE.

