„Boże Ciało” Jana Komasy polskim kandydatem do Oscara

Najnowszy film Jana Komasy będzie walczył o Oscara w kategorii „najlepszy pełnometrażowy film międzynarodowy”. To opowieść o chłopaku, który wyszedł z poprawczaka i został wzięty za księdza. Jego historię opisaliśmy przed laty w „Polityce”.

Decyzję podjęła komisja Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, której przewodniczy Ewa Puszczyńska, producentka obu świetnie przyjętych na świecie filmów Pawła Pawlikowskiego, „Idy” i „Zimnej wojny”. W komisji zasiadają także: Łukasz Żal (uznany operator, dwukrotnie nominowany do Oscara za zdjęcia do filmów Pawlikowskiego), dyrektor PISF Radosław Śmigulski, kierowniczka działu produkcji filmowej i rozwoju projektów filmowych Małgorzata Szczepkowska-Kalemba, producent Mariusz Łukomski, kompozytor Jan A.P. Kaczmarek oraz reżyserka Anna Zamecka (jej „Komunia” otrzymała m.in. Europejską Nagrodę Filmową i podbijała międzynarodowe festiwale). Skład komisji zyskał aprobatę ministra Piotra Glińskiego.

„Boże Ciało”: aktualny, niebywale uniwersalny

„Film »Boże Ciało« Jana Komasy jest świeży, aktualny i już odnosi sukcesy – podkreślała Ewa Puszczyńska. – Doceniają go widzowie i krytycy. Uznaliśmy, że to najlepszy kandydat, żeby reprezentować Polskę. To film o roli Kościoła, o małej społeczności, o winie i o odkupieniu. Niebywale uniwersalny”. Film był pokazywany na festiwalach w Wenecji (nagroda Europa Cinemas Label) i Toronto. Zebrał znakomite recenzje. Doceniono też aktorstwo odtwórcy głównej roli Bartosza Bieleni, o którym zagraniczne media pisały, że historię opowiada z zaangażowaniem, ukazując różne skrajne emocje swojego bohatera. O dzieło Komasy biły się liczne festiwale. Nie zdążył do Karlowych Warów, miał premierę w Wenecji w ramach konkursu Giornate degli Autori.

„To wyjątkowo mocny film, który ma umiejętność komunikowania się międzynarodowo. Bardzo dojrzała produkcja – komentował Jan A.P. Kaczmarek. – Cała obsada jest dobra, sprawia, że ufa się tej historii. Bartosz Bielenia gra wspaniale. Jestem fanem twórczości Janka, życzę mu tego Oscara. Ale żeby dostać tę nagrodę, trzeba mieć dużo szczęścia”. Zgodził się Radosław Śmigulski: „To był po prostu najlepszy film ze wszystkich zgłoszonych. A jego międzynarodowe sukcesy pozwalają mieć nadzieję, że zostanie zauważony przez Akademię”.

Ewa Puszczyńska ma nadzieję, że film znajdzie w Ameryce dystrybutora – o sukcesach w oscarowych rozgrywkach przesądza m.in. szeroka promocja za oceanem. Konkurencja jest silna. O statuetkę w tej samej kategorii walczą m.in. „Parasite” (reż. Bong Joon-ho, Korea Południowa, obraz otrzymał Złotą Palmę w Cannes) oraz „Ból i blask” (reż. Pedro Almodóvar, Hiszpania).

