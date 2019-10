Kronika popkulturalna Kuby Wojewódzkiego.

• „Čerstve Žarty” to nowy show Onetu, w którym Piotr Kędzierski i pochodzący z Czech Robin Lipo będą rozmawiać o obu krajach. W Czechach niedawno utworzono ministerstwo żeglugi. Na pytanie, po co im to, skoro nie mają dostępu do morza, odpowiedzieli, że skoro w Polsce może być ministerstwo sprawiedliwości...

• Jak spekulują media, słynna para showbiznesu Tomasz Karolak i Viola Kołakowska znów jest razem. Gratuluję. Szczególnie odwagi Violi. Trudno być z facetem, który twierdzi, że majówka to doskonały bifor przed sylwestrem.

• Córka Pauliny Młynarskiej 27-letnia Alicja Nauman wzięła ślub ze swoją partnerką. Czyli zawarły rejestrowany związek partnerski. Gratuluję. Przed 13 października warto uporządkować sprawy rodzinne. Łatwiej się później odwiedzać w więzieniu.

• W domu Rafała Mroczka pojawiła się policja, by odzyskać wywiezioną bez zgody mamy córeczkę Zosię. Okazało się, że aktor po 13 latach rozstał się ze swoją partnerką. Współczuję. Przypomina mi się rozmowa: Widziałeś moją piękną żonę? A co, masz drugą?

• Czołowi polscy raperzy, tacy jak Taco Hemingway, Peja czy Sokół, ruszyli z akcją olsnienie.eu, mającą przekonać młodych odbiorców do udziału w wyborach. Brawo. Miłośnik hip-hopu nie powinien mieć kłopotów ze zidentyfikowaniem PiS. Jedno i drugie to kultura ulicy.

• „Jaka to melodia?” prowadzona przez Rafała Brzozowskiego ma więcej widzów niż ten sam program prowadzony przez Norbiego. Program „Koło fortuny” prowadzony przez Norbiego ma więcej widzów niż ten sam program prowadzony przez Rafała Brzozowskiego. Znając logikę TVP, wkrótce należy spodziewać się zmian.

• Wydawca programu „Pytanie na śniadanie” został zawieszony po tym, jak wystąpił na antenie TVP niejaki Ronnie Ferrari z utworem „Ona by tak chciała”. W piosence pojawiły się takie słowa, jak „gibon”, „dupa” i „blanty”. Słowa tam tak samo niebezpieczne, jak wolność, równość i demokracja.

• Amerykańska modelka Kendall Jenner została nową twarzą krajowej firmy odzieżowej Reserved. Ciekawy fenomen. Amerykańska celebrytka we włoskim stylu reklamuje odzież produkowaną w Bangladeszu. Dla polskiego klienta.

• Robert Feluś, były naczelny „Faktu”, rozpoczął współpracę z Wirtualną Polską. Będzie odpowiadał za program „Newsroom”, nadawany jednocześnie w Polsat News. Gratulacje. Redaktor brukowca to świetny wybór. Jak mawia mój kolega ze Wschodu – Ferrari wśród kóz.

• Firma bukmacherska Betfan nawiązała współpracę z Mariuszem Pudzianowskim i jego koniem. Ogier o nazwie Betfan wraz z właścicielem będą wykorzystywani w komunikacji marketingowej. Można odnieść wrażenie, że kariera Mariusza z galopu weszła w cwał.

• Jak trwoga to do Boga, jest takie stare powiedzenie. I coś jest na rzeczy – także w przypadku kariery etatowego satanisty IV RP, czyli Nergala. Tym razem muzyk podeptał obraz Matki Boskiej. Ewidentnie źle się dzieje w karierze. Zabawne. Jak powiedzenie: Ala ma kota, a sataniści już nie.

• Ruszyła kampania wody Żywiec Zdrój pod hasłem #dożółtegokosza. Ma na celu propagowanie segregowania odpadów plastikowych. W akcji oprócz kilku znanych osób występuje, uwaga... Michał Piróg. Lubię tego chłopaka w mediach. Ale chyba nie tak, jak on siebie.

• Już wkrótce Anna Lewandowska ruszy z produkcją własnych ekologicznych kosmetyków, perfum i maseczek o nazwie Moodiphy. Premiera nowych produktów ma się odbyć w Hongkongu. To dobre miejsce. Od niedawna co drugi protestujący chodzi tam w maseczce.

• Margaret potwierdziła swoje zaręczyny z wokalistą Piotrem Kozieradzkim, znanym jako Kacezet. Gratuluję. Największym sukcesem narzeczonego jest solowy album na 71. miejscu najlepiej sprzedających się płyt. Cieszy mnie, że faceci dużo zdolniejsi ode mnie też się zaręczają.

• Anna Kalczyńska podczas wywiadu z Mariną Szczęsną przekręciła imię synka wokalistki i powiedziała Lajam zamiast Liam. Najpierw wybuchła młoda matka, następnie awantura. Dziennikarka jeszcze kilka dni po zajściu przepraszała Marinę. Czy ktoś przeprosił Lijama za tak swawolne imię – media nie informują.

• W sklepach Lidla można już kupić proszek i płyn do płukania Mr. Ziggi, którego ambasadorem oraz twórcą jest dziennikarz i prezenter Zygmunt Chajzer. Dać ludziom własnoręcznie zrobiony proszek. Cóż. Jaki kraj, taki Pablo Escobar.