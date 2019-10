Olga Tokarczuk: Zagłosujmy w niedzielę dobrze, za demokracją

Polska noblistka w czasie konferencji prasowej w Niemczech zadedykowała dzisiejszą nagrodę rodakom i zaapelowała o udział w wyborach 13 października.

„Ktoś do mnie zadzwonił, kiedy jechałam samochodem. Wyświetlił mi się numer ze Szwecji i od razu podniosło mi się ciśnienie. To był ten telefon” – mówiła na konferencji prasowej w niemieckim Bielefeld Olga Tokarczuk, której przyznano dziś Literacką Nagrodę Nobla. Jej słowa cytuje agencja Reuters. Wieść o nagrodzie dotarła do polskiej pisarki w czasie trasy promocyjnej w Niemczech. Tokarczuk przyjechała do Bielefeldu z okazji Dni Literatury, data przypadkowo zbiegła się z dniem ogłoszenia laureatów Nobla. Wizytą pisarki podekscytowane są władze Bielefeldu. „To dla nas bardzo dobry dzień, nigdy nie doświadczyliśmy czegoś takiego” – powiedziała lokalnym mediom rzeczniczka miasta Gisela Bockermann, cytowana przez portal „Neue Westfalische”.

W czasie krótkiej konferencji Olga Tokarczuk odniosła się także do wyborów parlamentarnych, które w niedzielę odbędą się w Polsce. „Dedykuję tę nagrodę Polakom. Jesteśmy kilka dni przed bardzo ważnymi wyborami. Te wybory mogą zmienić przyszłość tego kraju. Chciałabym powiedzieć moim przyjaciołom, ludziom w Polsce: zagłosujmy dobrze, za demokracją” – apelowała.

Paszport „Polityki”, Nike i Nobel

Polska noblistka została zauważona przez krytykę przy okazji premiery trzeciej powieści „Prawiek i inne czasy” (1996), za którą otrzymała m.in. Paszport „Polityki” oraz nagrodę Fundacji im. Kościelskich. W 1998 r. w księgarniach pojawił się „Dom dzienny, dom nocny”, książka zainspirowana historią Sudetów i miasta Nowa Ruda, a więc miejsc, w których mieszkała.

W kolejnych latach Tokarczuk wydała zbiór opowiadań „Gra na wielu bębenkach” (2001), esej „Lalka i perła” (2000) i „Ostatnie historie” (2003). Sześciokrotnie nominowana do Nike: za „E.E.” (1997), „Dom dzienny, dom nocny” (1998), „Prowadź swój pług przez kości umarłych” (2009), „Księgi Jakubowe” (2014), „Biegunów” (2007), „Księgi Jakubowe” (2015) – dwie ostatnie przyniosły autorce nagrodę jury. Pięć razy zdobywała Nike Czytelników.

