Horrory i dreszczowce. Zima przynajmniej na ekranie

Zło, okrucieństwo, mord kojarzą się raczej z ogniem – wiadomo, piekło. Ale w dziedzinie filmowego straszenia nie brak bielutkich opowieści. Zresztą krew na śniegu wygląda bardzo malowniczo.

Wciąż się sięga do tych dzieł. Annie Wilkes z „Misery”, fenomenalnie zagrana w oryginale przez Kathy Bates, wraca w formie serialowej. Przypomnę tylko, że mamy do czynienia z pierwowzorem mistrza literackiej grozy Stephena Kinga . „Lśnienie” także wyszło spod jego pióra, a w 1997 r. powstał miniserial na jego podstawie.

O zimową palmę pierwszeństwa mogą śmiało zawalczyć: „Misery” (1990), „The Thing” (1982), znany u nas jako „Coś” albo „Rzecz”, oraz „The Shining” (1980), czyli „Lśnienie”. Dzieła te – w przypadku drugiego i trzeciego wręcz arcydzieła – powstały, jak widać, w 12 lat. Co ciekawe, w „Misery” bestią jest kobieta, w „Lśnieniu” mężczyzna, zaś w „Rzeczy” – przybysz z kosmosu, przybierający dowolną formę ludzką lub zwierzęcą. Wniosków z tego wysnuć można sporo. Choćby taki, że da się straszyć różnymi formami życia, może z roślinami tylko nie wychodzi. Tym, co łączy filmy, jest sytuacja izolacji, odcięcia od świata, a co za tym idzie, niemożność ucieczki i konieczność konfrontacji z bestią.

„Rzecz” doczekała się zaś w 2011 r. całkiem dobrego prequela. Dociekamy więc, dlaczego Norweg na Antarktyce usiłuje w akcie, jak się wydaje, szału zabić psa zaprzęgowego. „Jeśli przymkniecie oko na parę ewidentnych kwasów scenariuszowych, (...) będziecie się na seansie dobrze bawić. O ile, oczywiście, macie mocne żołądki” – pisał na Filmwebie Łukasz Muszyński. Jeszcze mocniejszych trzeba, gdy się ogląda oryginał. Mało kto wie zresztą, że to remake noweli „Who Goes There?”. Autorem był John W. Campbell, pierwsza ekranizacja to zaś „Istota z innego świata” (1951, „The Thing from Another World”).

Filmów tych nie należy traktować wyłącznie jako źródła bezpiecznego strachu, a już zwłaszcza nie Kubricka. Zapytałem o niego znawcę twórczości i autora jego monografii Piotra Kletowskiego: – Ten film jest hołdem złożonym kinu niememu, zwłaszcza szwedzkiej szkole filmowej, a konkretnie „Furmanowi śmierci” (1921) wielkiego Victora Sjöströma, który ma temat nieco podobny do „Lśnienia”: szaleństwo człowieka, alkoholika planującego zabić rodzinę. W tym nurcie natura była drugim bohaterem filmu – to, co się działo między ludźmi, ona reprezentowała, odzwierciedlała ich stany emocjonalne. Gdy wychładzają się uczucia Jacka do rodziny, na zewnątrz robi się coraz zimniej. Co ciekawe, mamy tu odwrócenie konotacji: tam, gdzie jest ciepło i jasno, jest niebezpiecznie, tam, gdzie zimno – jest bezpieczeństwo. To właśnie mróz w końcu zatrzymuje Jacka. Co więcej, „Lśnienie” odnosi się do gorączki złota, a nawet wprost do wspaniałego filmu Chaplina pod tym tytułem. Tylko że w nim było śmiesznie i strasznie, a tu jest tylko strasznie. A co do nowej wersji „Lśnienia” – ten serial kuriozum, najgorsza adaptacja Kinga.

Strach otworzyć lodówkę

Lodówka pojawia się dlatego, że wymienię teraz kilka zupełnie różnych filmów, które poza zimnem i strachem łączy niewiele. Całkiem jak z rzeczami w lodówce. Niektóre z nich są evergreenami (choć zieleń może tu akurat nie pasuje).

„Uciekający pociąg” z 1985 r. to drugi po „Kochankach Marii” film Andrieja Konczałowskiego nakręcony w USA. Zrealizowana na podstawie scenariusza Akiry Kurosawy historia opowiada o dwóch zbiegach (John Voight i Eric Roberts, brat Julii) z położonego wśród śniegów Alaski więzienia, którzy w czasie ucieczki trafiają do rozpędzonego pociągu. Jak najbardziej zasłużone nominacje do Oscara i Złotej Palmy.

Pociąg pędzący przez śnieżną pustynię znajdziemy też w filmie „Snowpiercer: Arka przyszłości” (2013) Koreańczyka Joon-ho Bonga, który zasłynął niedawno obrazem „Parasite”. To dystopijne science fiction na podstawie komiksu. Podsumuję rzecz tak: zimno się czuje, ale emocji już nie.

Z kolei „Die Hard” (1988), jak się okazało, otwarcie całej serii, poznaliśmy jako „Szklaną pułapkę”. Akcja toczy się w Los Angeles w wigilię. W wyraźnie gorszym sequelu dwa lata później przeniesiono ją do amerykańskiej stolicy. To wszystko zmieniło: było zimno i śnieżyście jak trzeba. Tym razem na lotnisku w Waszyngtonie chwacki funkcjonariusz policji John McClane (Bruce Willis) po raz drugi pakuje się w nie lada kabałę. Odkrywa plan odbicia pewnego dyktatora z Ameryki Południowej (w tej roli pamiętany przez wszystkich weteranów wideo Franco Nero).

W przypadku jednego z najsłynniejszych dokonań braci Coen, „Fargo” (1996), warunki pogodowe stanowią swoisty komentarz do fabuły. To historia dyrektora w salonie samochodowym (William H. Macy), który w drastyczny sposób chce sobie poradzić z kłopotami finansowymi – organizuje porwanie własnej żony, aby wyłudzić okup od bogatego teścia. Sytuacja wymyka się spod kontroli i wieńczy ją spirala krwawych, absurdalnych zgonów. Wszystko rozgrywa się na tle posępnej, oślepiającej bieli. Pod tym samym tytułem i w tym samym klimacie (mroźnym i czarnego humoru) zrealizowano rozwinięcie w formie serialu. Wystartował w 2014 r. i trwa.

Nową epokę lodowcową wieszczy specjalista od wystawnego, w tym parokrotnie katastroficznego kina Roland Emmerich w superprodukcji „Pojutrze” (2004). Nagłe anomalie klimatyczne doprowadzają do serii kataklizmów – tornada, grad i śnieg powodują poważne zniszczenia w różnych punktach globu. W końcu Nowy Jork zostaje uwięziony pod warstwą lodu. Film twórcy „Dnia niepodległości” obchodzi widza jednak tyle co zeszłoroczny śnieg, jak zwykle zresztą.