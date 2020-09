Tych filmów nie przegap. Millennium Docs Against Gravity

Wybraliśmy dziesięć filmów, które warto obejrzeć nie tylko po to, by zrozumieć świat, lecz również po to, by lepiej zrozumieć fenomeny popkultury.

150 filmów, spotkania, debaty, dyskusje. Największy w Polsce – i jeden z największych na świecie – festiwali kina dokumentalnego to jak zawsze okazja, by z bliska przyjrzeć się problemom współczesnego świata, również tym, które bieżące wydarzenia zepchnęły nieco w cień. Lista seansów obowiązkowych jest długa – nawet niespecjalnie żartując, można powiedzieć, że liczy ok. 150 tytułów, a znalazłyby się na niej bez wątpienia i nominowane do Oscara „Dla Samy”, zapis codziennego piekła pogrążonej w wojnie Syrii, i wstrząsające „Witamy w Czeczenii” o prześladowaniu społeczności LGBT na Kaukazie, i złożony z archiwalnych materiałów „Pogrzeb Stalina” Sergieja Łoźnicy.

Ale Millennium Docs Against Gravity to także portrety wybitnych artystów, niezależnych twórców, zjawisk kształtujących kulturę, a poprzez nią naszą rzeczywistość. Także kulturę popularną, telewizję, wydarzenia masowe – one wszak wpływają na naszą percepcję świata w nie mniejszym stopniu co polityczne przewroty i ekonomiczne zawirowania.

Wybraliśmy dziesięć filmów, które warto obejrzeć nie tylko po to, by zrozumieć świat, lecz również po to, by lepiej zrozumieć fenomeny popkultury.

Podkast: Festiwal w trudnym covidowym czasie

Bezlitosny Mike Wallace, reż. Avi Belkin

Portret legendy amerykańskiego dziennikarstwa, ikony programu „60 Minutes”, człowieka, który w znacznej mierze – na dobre i na złe – przyczynił się do tego, jak dziś wyglądają telewizyjne wywiady. Tyle że w przeciwieństwie do wielu dzisiejszych gwiazd nie rozmawiał z byle kim: wśród jego gości znaleźli się m.in. Salvador Dali, Maria Callas i John Nash, lecz nie unikał także rozmów z przedstawicielami mrocznej strony ludzkości, od słynnego gangstera Mickeya Cohena po Władimira Putina. W „Informatorze” Michaela Manna – opowieści o skandalu, który wstrząsnął amerykańskim rynkiem tytoniowym – w roli Wallace’a wystąpił Christopher Plummer.

Forman vs. Forman, reż. reż. Helena Třeštíková, Jakub Hejna

Wspaniały portret jednego z najwybitniejszych twórców współczesnego kina, zmontowany z materiałów archiwalnych, wywiadów i fragmentów filmów. Układają się one nie tylko w opowieść o życiu Miloša Formana, lecz także w przypowieść o XX-wiecznym losie Europy Środkowej: od wojennej hekatomby, poprzez opresję komunizmu i doświadczenie emigracji, po systemowe zmiany, które nastąpiły po 1989 r.