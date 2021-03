Gdzie oglądać filmy nominowane do Oscarów?

Spora część tytułów walczących o Nagrody Akademii jest dostępna w serwisach streamingowych, podpowiadamy, gdzie szukać. A samo rozdanie Oscarów już 25 kwietnia.

Do rozdania Oscarów jeszcze kilka tygodni, które spędzimy zapewne w ścisłym lockdownie. I choć najważniejsze z nominowanych filmów – m.in. „Nomadland”, „Minari” oraz „Sound of Metal” – można było oglądać tylko w kinach (i na szansę ponownego ich zobaczenia trzeba będzie jeszcze zapewne długo poczekać), to spora część tytułów walczących o Nagrody Akademii jest już dostępna w serwisach streamingowych – zarówno tych abonamentowych, jak Netflix czy HBO Go, jak i tych, w których płaci się za wypożyczenie lub kupienie (czasami dostępna jest wyłącznie taka możliwość) konkretnego tytułu. Podpowiadamy, gdzie można obejrzeć oscarowe produkcje.

Netflix w stawce o Oscary

Najwięcej nominowanych filmów dostają w pakiecie abonenci Netflixa – serwis może pochwalić się wyróżnieniem w niemal każdej oscarowej kategorii z wyjątkiem filmu zagranicznego i fabuły krótkometrażowej. Produkcjami Netflixa – lub filmami dostępnymi wyłącznie w tym serwisie – są m.in. „Mank” Davida Finchera (aż dziesięć nominacji, najwięcej spośród tegorocznych tytułów), „Proces siódemki z Chicago” Aarona Sorkina (sześć nominacji), „Ma Rainey: Matka bluesa” (pięć nominacji), „Nowiny ze świata” Paula Greengrassa (cztery nominacje) i „Elegia dla bidoków” (dwie).

W serwisie można ponadto obejrzeć „Cząstki kobiety” z nominowaną Vanessą Kirby w roli głównej, animację „Wyprawa na Księżyc”, dokumentalne „Obóz godności” oraz „Czego nauczyła mnie ośmiornica”, „Pięciu braci” (nominacja za muzykę), „Niebo o północy” (efekty wizualne), a także dwa filmy walczące o statuetkę dla najlepszej piosenki: „Eurovision Song Contest: Historia zespołu Fire Saga” i „Życie przed sobą”. Stawkę uzupełniają dwie produkcje krótkometrażowe: animowane „Jakby coś, kocham was” oraz dokumentalna „Piosenka dla Latashy”. Aż 15 „netfliksowych” filmów zwróciło uwagę Akademii w tym roku – i podobnym wynikiem nie może pochwalić się żaden inny serwis streamingowy.

Amazon, HBO, Apple i inni

Kilka szans na Oscary mają filmy dostępne wyłącznie w serwisie Amazon Prime Video. Przede wszystkim dramat „Pewnej nocy w Miami” oraz „Kolejny film o Boracie”, a także pełnometrażowy dokument „Time”.

Na HBO Go dostępnych jest kilka znaczących tytułów: przede wszystkim rumuński dokument „Kolektyw”, nominowany w dwóch kategoriach. Poza tym w repertuarze serwisu dostępne są pełnometrażowa animacja „Baranek Shaun Film. Farmageddon” oraz familijny „Jedyny i niepowtarzalny Ivan”.

Wreszcie Apple TV+, w którego zasobach znajdują się dwa walczące o Oscary tytuły: wojenny dramat „Misja Greyhound” oraz animowany „Sekret wilczej gromady”.

Pozostałe nominowane filmy są dostępne w różnych serwisach – a kilka krótkometrażowych można nawet obejrzeć za darmo. Pełna lista tytułów dostępnych w internecie poniżej, a rozdanie Oscarów już 25 kwietnia.

Oscary 2021. Filmy pełnometrażowe:

Baranek Shaun Film. Farmageddon (nominacja dla najlepszej animacji) – HBO Go, Player, Cineman, Rakuten, Canal+

Biały tygrys (nominacja za scenariusz) – Netflix

Billie Holiday (nominacja dla Andry Day za główną rolę) – Cineman.pl (od 1 kwietnia)

Colectiv (dwie nominacje) – HBO Go

Cząstki kobiety (nominacja dla Vanessy Kirby za główną rolę) – Netflix

Czego nauczyła mnie ośmiornica (nominacja dla najlepszego dokumentu) – Netflix

Elegia dla bidoków (dwie nominacje) – Netflix

Emma (2 nominacje) – iTunes, Rakuten, Chili, Canal+

Eurovision Song Contest: Historia zespołu Fire Saga (nominacja za piosenkę) – Netflix

Jedyny i niepowtarzalny Ivan (nominacja za efekty specjalne) – HBO Go, VOD.pl (do 31 marca), Rakuten, Chili

Kolejny film o Boracie (dwie nominacje) – Amazon Prime Video

Mank (10 nominacji, m.in. dla najlepszego filmu i reżysera) – Netflix

Ma Rainey: Matka bluesa (pięć nominacji, m.in. dla aktorów Chadwicka Bosemana i Violi Davis) – Netflix

Miłość i potwory (nominacja za efekty specjalne) – Netflix (od 14 kwietnia)

Misja Greyhound (nominacja za dźwięk) – Apple TV+

Mulan – iTunes, Player, Rakuten, Chili, VOD.pl, Canal+

Naprzód (nominacja dla najlepszej animacji) – iTunes, Rakuten, Chili

Niebo o północy (nominacja za efekty specjalne) – Netflix

Nowiny ze świata (cztery nominacje, m.in. za zdjęcia Dariusza Wolskiego) – Netflix

Obóz godności (nominacja dla najlepszego dokumentu) – Netflix

Pewnej nocy w Miami (trzy nominacje) – Amazon Prime Video

Pięciu braci (nominacja za muzykę) – Netflix

Pinokio (dwie nominacje) – Player, Ipla, Rakuten, VOD.pl, Canal+

Proces siódemki z Chicago (sześć nominacji, m.in. dla najlepszego filmu) – Netflix

Sekret wilczej gromady (nominacja dla najlepszej animacji) – Apple TV+

Tenet (dwie nominacje) – iTunes, Player, Chili, Rakuten, Canal+

Time (nominacja dla najlepszego dokumentu) – Amazon Prime Video

Wyprawa na Księżyc (nominacja dla najlepszej animacji) – Netflix

Życie przed sobą (nominacja za piosenkę) – Netflix

Oscary 2021. Filmy krótkometrażowe:

Colette (dokument, bez polskiej wersji językowej) – strona „Guardiana”, YouTube

A Concerto is a Conversation (dokument, bez polskiej wersji językowej) – YouTube

Do Not Split (dokument, bez polskiej wersji językowej) – Vimeo

Feeling Through (fabuła, bez polskiej wersji językowej) – oficjalna strona filmu

Hunger Ward (dokument, bez polskiej wersji językowej) – Human Rights Film Festival – uwaga, film dostępny po rejestracji, wyłącznie 25–28 marca

Jakby coś, kocham was (animacja) – Netflix

The Letter Room (fabuła, bez polskiej wersji językowej) – Vimeo On Demand

Piosenka dla Latashy (dokument) – Netflix

White Eye (fabuła, bez polskiej wersji językowej) – T-Port

Yes-People (animacja) – Vimeo On Demand