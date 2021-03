Nominacje do Oscarów. Konkurencja będzie silna

Wśród oscarowych faworytów znalazły się m.in. „Mank”, „Nomadland”, „Minari” oraz „Proces siódemki z Chicago”. Szansę na statuetkę ma także Dariusz Wolski, autor zdjęć do westernu „Nowiny ze świata”.

Gdyby oceniać po liczbie nominacji, najważniejszym filmem ubiegłego roku był „Mank”, biografia scenarzysty Hermana Mankiewicza i hołd złożony staremu Hollywood. Wyreżyserowany przez Davida Finchera obraz ma aż dziesięć szans na nagrody Akademii – tyle że ma również bardzo mocną konkurencję, a tegoroczne Oscary zdominowało kino bardzo zaangażowane społecznie i politycznie. Widać także, że próba reformy Akademii – podjęta kilka lat temu po akcji #OscarsSoWhite, zarzucającej nagrodom zbyt małą otwartość na różnorodność – znów przynosi efekty. Cieszy szczególnie to, że w kategorii reżyserskiej po raz pierwszy w historii nominowane zostały dwie kobiety: Chloé Zhao i Emerald Fennell („Obiecująca. Młoda. Kobieta” to jej debiut za kamerą!).

W najważniejszych kategoriach powinny liczyć się przede wszystkim dwa wspaniałe filmy: „Nomadland” (sześć nominacji), opowieść o współczesnych nomadach, ludziach „bezmiejscowych”, którzy z własnej woli decydują się na życie w kamperach i furgonetkach, oraz „Minari” (sześć nominacji), historia koreańskiej rodziny, która osiedliła się w Stanach Zjednoczonych w latach 80. – w przypadku tego filmu niespodzianką jest z pewnością nominacja za wyśmienitą drugoplanową rolę Youn Yuh-jung. Niespodzianką, ale nie zaskoczeniem. Koreanka za swój występ została już doceniona m.in. przez Gildię Aktorów, zdobyła też nominację do nagrody BAFTA.

Z kwestią rasizmu i walką o równouprawnienie Afroamerykanów mierzy się kilka nominowanych filmów. Niepokazywany jeszcze w Polsce „Judas and the Black Messiah” (sześć nominacji) opowiada historię Freda Hamptona, działacza Czarnych Panter, oskarżanego przez FBI o terroryzm. Trochę zaskakuje ekwilibrystyka Akademii, która by docenić grających główne role Daniela Kaluuyę i Lakeitha Stanfielda, obu nominowała w kategorii drugoplanowej. Do historii walki o prawa obywatelskie wracają również „Pewnej nocy w Miami”, biograficzny „The United States vs. Billie Holiday”, „Ma Rainey: Matka bluesa”, a także „Proces siódemki z Chicago”, dramat sądowy Aarona Sorkina.

Oscarowe niespodzianki

Choć oscarowe nominacje jak zwykle wydawały się dość przewidywalne – i tym razem to zaleta – nie zabrakło kilku zaskoczeń: za niespodziankę można uznać z pewnością nominację dla „Kolejnego filmu o Boracie” za scenariusz (o szansach Marii Bakalovej, nominowanej za rolę drugoplanową, a w filmie grającej córkę tytułowego bohatera, mówiło się od dawna). Być może zaskakują – pozytywnie! – nominacje dla rumuńskiego „Colectiv” w kategorii filmu zagranicznego i pełnometrażowego dokumentu. Opowieść o dziennikarskim śledztwie w sprawie korupcji w służbie zdrowia wydaje się nieprzyjemnie aktualna także w Polsce. „Nie sposób, oglądając, nie myśleć o polskim ministrze zdrowia, biznesach jego rodziny, o zakupie dla szpitali środków bezpieczeństwa z fałszywymi certyfikatami, o znajomym instruktorze narciarstwa jako pośredniku, o roli wolnych mediów w wyświetlaniu takich spraw. I o reakcji wyborców”, pisała o filmie Aneta Kyzioł. Warto przypomnieć, że w ubiegłym roku w tych samych kategoriach walczyła macedońska „Kraina miodu”.

Na pewno sporą niespodzianką jest również nominacja dla Glenn Close za występ w „Elegii dla bidoków” – ten sam, za który kilka dni wcześniej dostała nominację do Złotej Maliny (gwoli sprawiedliwości dodam, że nie zasłużyła na żadną z tych statuetek).

Pandemia. Lepiej widać dobre kino

Czy Akademia przegapiła kogoś, kto zasłużył na nominacje? Z naszej perspektywy żal, że do oscarowego finału nie dostała się Agnieszka Holland z „Szarlatanem” oraz Mariusz Wilczyński z „Zabij to i wyjedź z tego miasta” – szczególnie że w kategorii pełnometrażowych animacji znalazły się filmy upychane zdaje się na siłę, jak „Wyprawa na Księżyc” czy kolejna fabuła o baranku Shaunie. Trzymajmy zatem kciuki za Dariusza Wolskiego – to pierwsza nominacja w karierze tego wybitnego operatora – oraz „Aidę” (Polska była koproducentem filmu), poruszającą opowieść o wojnie na Bałkanach. Wśród nominacji zabrakło z pewnością „Nigdy, rzadko, czasami, zawsze”, dramatu o nastolatce, która jedzie do Nowego Jorku, by dokonać aborcji, nagradzanego na festiwalach filmów niezależnych. Na nominację zasługiwała z pewnością także Zendaya za rolę w „Malcolmie i Marie”, Akademicy mogli też bardziej docenić „Pięciu braci” Spike’a Lee (nominację dostał jedynie kompozytor Terence Blanchard).

Choć jednak każdy z widzów z pewnością mógłby ułożyć własną listę oscarowych braków, tegoroczne nominacje – ogłoszone z Londynu przez aktorkę Priyankę Choprę i jej męża Nicka Jonasa – przypominają, że mimo wstrząsu, jakim jest dla świata pandemia covidu, sztuka filmowa ma za sobą ważny, udany rok. A pod nieobecność blockbusterów, które wciąż czekają na premiery, jeszcze łatwiej dostrzec i docenić kino, które naprawdę ma znaczenie.

Laureatów tegorocznych Oscarów poznamy 25 kwietnia.

Pełna lista nominowanych do Oscarów

Najlepszy film:

„Judas and the Black Messiah”

„Mank”

„Minari”

„Nomadland”

„Obiecująca. Młoda. Kobieta”

„Ojciec”

„Proces siódemki z Chicago”

„Sound of Metal”

Najlepszy reżyser:

Lee Isaac Chung („Minari”)

Emerald Fennell („Obiecująca. Młoda. Kobieta”)

David Fincher („Mank”)

Thomas Vinterberg („Na rauszu”)

Chloe Zhao („Nomadland”)

Najlepszy aktor:

Riz Ahmed („Sound of Metal”)

Chadwick Boseman („Ma Rainey: Matka bluesa”)

Anthony Hopkins („Ojciec”)

Gary Oldman („Mank”)

Steven Yeun („Minari”)

Najlepsza aktorka:

Viola Davis („Ma Rainey: Matka bluesa”)

Andra Day („The United States vs. Billie Holiday”)

Vanessa Kirby („Cząstki kobiety”)

Frances McDormand („Nomadland”)

Carey Mulligan („Obiecująca. Młoda. Kobieta”)

Najlepszy aktor w roli drugoplanowej:

Sacha Baron Cohen („Proces siódemki z Chicago”)

Daniel Kaluuya („Judas and the Black Messiah”)

Leslie Odom Jr. („Pewnej nocy w Miami”)

Paul Raci („Sound of Metal”)

Lakeith Stanfield („Judas and the Black Messiah”)

Najlepsza aktorka w roli drugoplanowej:

Maria Bakalova („Kolejny film o Boracie”)

Glenn Close („Elegia dla bidoków”)

Olivia Colman („Ojciec”)

Amanda Seyfried („Mank”)

Youn Yuh-jung („Minari”)

Najlepszy scenariusz adaptowany:

Sacha Baron Cohen i inni („Kolejny film o Boracie”)

Florian Zeller i Christopher Hampton („Ojciec”)

Chloe Zhao („Nomadland”)

Kemp Powers („Pewnej nocy w Miami”)

Ramin Bahrani („Biały tygrys”)

Najlepszy scenariusz oryginalny:

Will Berson, Shaka King, Keith Lucas i Kenny Lucas („Judas and the Black Messiah”)

Lee Isaac Chung („Minari”)

Emerald Fennell („Obiecująca. Młoda. Kobieta”)

Derek Cianfrance, Abraham Marder, Darius Marder („Sound of Metal”)

Aaron Sorkin („Proces siódemki z Chicago”)

Najlepszy pełnometrażowy film animowany:

„Baranek Shaun Film. Farmageddon”

„Co w duszy gra”

„Naprzód”

„Sekret wilczej gromady”

„Wyprawa na Księżyc”

Najlepszy film zagraniczny:

„Aida”

„Better Days”

„Colectiv”

„Człowiek, który sprzedał własną skórę”

„Na rauszu”

Najlepszy dokument pełnometrażowy:

„Agent kret”

„Colectiv”

„Czego nauczyła mnie ośmiornica”

„Obóz godności”

„Time”

Najlepsze zdjęcia:

Sean Bobbitt („Judas and the Black Messiah”)

Erik Messerschmidt („Mank”)

Phedon Papamichael („Proces siódemki z Chicago”)

Joshua James Richards („Nomadland”)

Dariusz Wolski („Nowiny ze świata”)

Najlepsze kostiumy:

„Emma”

„Ma Rainey: Matka bluesa”

„Mank”

„Mulan”

„Pinokio”

Najlepszy montaż:

„Nomadland”

„Obiecująca. Młoda. Kobieta”

„Ojciec”

„Proces siódemki z Chicago”

„Sound of Metal”

Najlepsza charakteryzacja:

„Emma”

„Elegia dla bidoków”

„Ma Rainey: Matka bluesa”

„Mank”

„Pinokio”

Najlepsza muzyka:

„Co w duszy gra”

„Mank”

„Minari”

„Nowiny ze świata”

„Pięciu braci”

Najlepsza piosenka:

„Fight For You” z filmu „Judas and the Black Messiah”

„Hear My Voice” z filmu „Proces siódemki z Chicago”

„Husavik” z filmu „Eurovision Song Contest: Historia zespołu Fire Saga”

„lo Sì (Seen)” z filmu „Życie przed sobą”

„Speak Now” z filmu „Pewnej nocy w Miami…”

Najlepsza scenografia:

„Ojciec”

„Ma Rainey: Matka bluesa”

„Mank”

„Nowiny ze świata”

„Tenet”

Najlepszy dźwięk:

„Co w duszy gra”

„Mank”

„Misja Greyhound”

„Nowiny ze świata”

„Sound of Metal”

Najlepsze efekty wizualne:

„Jedyny i niepowtarzalny Ivan”

„Love and Monsters”

„Mulan”

„Niebo o północy”

„Tenet”

Najlepszy krótkometrażowy film dokumentalny:

„Colette”

„A Concerto Is a Conversation”

„Do Not Split”

„Hunger Ward”

„Piosenka dla Latashy”

Najlepszy krótkometrażowy film animowany:

„Burrow”

„Genius Loci”

„Jakby coś, kocham was”

„Opera”

„Yes-People”

Najlepszy krótkometrażowy film fabularny:

„Feeling Through”

„The Letter Room”

„The Present”

„Two Distant Strangers”

„White Eye”